撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-14 13:00

名牌手袋Dior在2月份低調宣佈加價，價位直逼對手Chanel，可見其升值潛力不容小覷！對於一眾小資女來說，當然希望名牌手袋耐用又保值。名牌手袋基乎年年加價，而不少女生大愛的Dior，又有什麼最具升值潛力袋款？

Dior手袋深得不少名人和年輕人的喜愛，也擁有不少長青款式，經得起歲月的洗禮和潮流的考驗，在名牌手袋市場中佔有一席之地。在Dior眾多手袋款式中，以下推薦的5款Dior手袋可以説是人氣長期不減，而且即使是近幾年才推出，卻具有很高的升值潛力，是Dior入門必買的保值手袋！

Dior手袋一直深受不同年齡階層的女士喜愛，是女生夢寐以求的名牌手袋之一。（sooyaaa__@IG）

Dior Saddle Bag

Dior馬鞍袋（Saddle Bag）初版由英國時尚鬼才John Galliano所設計，在整個千禧年都引起了時尚界的轟動，瞬間在時尚界掀起了馬鞍袋熱潮，經過了20多年之後，Maria Grazia Chiuri把馬鞍袋翻新後再次登場依然大受歡迎，改良版的馬鞍袋外形仍然是標誌的馬鞍型，卻有兩個尺寸供選擇，包括時下大熱的迷你尺寸，在加上了一條肩帶，更切合普遍女生的需要，新版一推出迅即在時尚界引領風潮，不少潮流達人、明星等等都爭相入手，無疑是年度話題最高的IT Bag之一。

Dior Saddle Bag的價格由一推出之初約港幣一萬元，到今天接近港幣3萬元，價格上升將近3倍，當中最具人氣的款式就是顆粒小牛皮、亮面小牛皮、繡花絲絨和提花帆布等等，預算不足的女生也可以入手較平的迷你款式，小巧又可愛。

Dior Saddle Bag一推出便獲得一眾女星的追捧，最美千金何超蓮也是粉絲之一。（laurinda_ho@IG）

▼▼▼【(按圖看) 容祖兒、楊丞琳熱捧Dior Saddle Bag 馬鞍袋（示範】▼▼▼

Dior Bobby Bag

Dior Bobby是在2020年秋冬才推出的新款，更是以Dior先生的愛犬命名，半月的形狀加上簡潔的CD商標環扣，還有各種質地可以選擇，例如抛光牛皮、帆布等等。這款手袋功能性和容量也非常友好，不但可以手提、斜揹和單肩揹，肩帶還附有調節長短和拆卸的功能，任憑你喜歡怎樣揹都沒有問題。而且Dior Bobby設計簡約又精緻，是超級百搭的款式，不管是休閒風還是優雅淑女風都能輕鬆搭配到，不用多說一定是是女生一眼就會喜歡的款式！

Dior Bobby分別有3個尺寸，價錢由HK$27,500到HK$35,500不定，不同皮革會有不同的價格變動，而性價比最高的必屬Dior Bobby大碼抛光小牛皮，容量更實用而且牛皮更耐用，不容易損壞。

Dior Bobby Bag是2020年秋冬才推出的新款，卻火速成為了一眾名人的新寵，可見它的魅力非同凡響。(misselvani@IG)

▼▼▼【(按圖看)秀智、容祖兒 Dior Bobby Bag穿搭示範】▼▼▼

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Dior 30 Montaigne

2019年推出的Dior 30 Montaigne被稱為是保值王之一，也是品牌其中最經典的設計，它的名字由來就是Dior品牌的總店地址，位於巴黎的30 Avenue Montaigne，70多年一直是世界奢侈品牌的競爭之地，意義非凡。方正的盒子外形配搭復古金色CD金屬Logo設計，還有不同質地、花紋可以選擇，包括小牛皮、啞光小牛皮、帆布等等，復古感的Dior Oblique 提花圖案更是經典之選。 Dior 30 Montaigne同樣擁有可調節的肩帶，分別有3個尺寸，價錢不一，根據手袋的皮革而定，分別由HK$15,800到31,500不定。

Dior 30 Montaigne不但有長久的歷史，而且還是品牌的保值之王，難怪容祖兒也忍不住入手。（yungchoyee@IG）

▼▼▼【(按圖看)倪晨曦、Angelababy、袁詠儀的復古Dior 30 Montaigne手袋】▼▼▼

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