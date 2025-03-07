TomFord時裝秀｜新任創意總監Haider Ackermann首秀 展現低調誘惑

【巴黎時裝秀/秋冬時裝秀2025/巴黎時裝周2025】秋冬時裝周開始前，時裝界已有不少風聲。當中要數Tom Ford 變數最大，時裝秀不單由米蘭移師巴黎，更由被譽為「老佛爺的接班人」 Haider Ackermann 掌舵。不少人都相當期待他成為Tom Ford 新任創意總監後的首個秋冬秀，就讓我們一起欣賞他如何重新詮釋Tom Ford 的性感風格！



Haider Ackermann是誰？

Haider Ackermann 是時裝界中極具影響力，擅長以立體剪裁、色彩對比，以飄逸的浪漫主義風格見稱，而且他更是Tilda Swinton和「甜茶」Timothée Chalamet的密友兼御用設計師！

Tom Ford 新任創意總監Haider Ackermann獻上「DÉFILÉ AUTUMN/WINTER 2025」(Tom Ford)

TomFord時裝秀｜亮點1. 秀場緊扣主題

Haider Ackermann 將自己接手品牌創意總監，一事轉化成秀場空間，打造出由起霧、髒亂玻璃與鏡子組成的一個灰色空間。大家在毛絨長凳上，在髒亂玻璃與鏡子的影襯下，欣賞兩者交融、起舞，感受這個充滿故事張力的秋冬首作。

他是夜生活，我是第二天的早晨：這是我們舞蹈開始的地方。在一個沐浴在灰色的房間里，客人們坐在毛絨長凳上，周圍潮濕的鏡子上寫著前一天晚上的痕跡 Haider Ackermann

Tom Ford時裝秀｜亮點1. 秀場緊扣主題（Tom Ford官網）

TomFord時裝秀｜亮點2. 秀作前段

今季Tom Ford 雖然從米蘭移師巴黎，開場仍以一貫Tom Ford的黑色為主調，皮革結合俐落的中性線條為開首，而Haider Ackermann 只在妝容、配飾上加入鮮明色彩，品牌「T」字亦不時出現於腰帶、鞋跟等，無不展現出低調奢華感覺。

暖身過後，前段尾聲則將原本俐落的線條加入誘惑感，展現出若隱若現的性感魅力，例如寛敞的羊絨大衣下裸露的胸膛、開衩至臀部的連身裙，加上模特兒不時以緊抱姿勢出現，展現出剛柔並重的美學。

TomFord時裝秀｜亮點3. 秀作中段

來到秀作中段，Haider Ackermann 終於「大放色彩」，將個人風格加入服飾當中，由小部分清新粉彩色、灰色等碰撞黑色，再到大面積地運用色彩。

色彩過後，再回歸沉寂，以流暢剪裁加上大面積露膚與山茶花細節，展現出一段令人驚歎的探戈，兩者風格自然的走靠相近，在性感與保守的舞步交錯，來回拉扯涌動著試探。

TomFord時裝秀｜亮點4. 秀作後段

直至最後，Tom Ford 最為大膽的一面仍被Haider Ackermann 好好收藏。他以帶有暗閃的面料作後段引子，再以三套極具層次感的灰色金屬針織紗作結，為大家展示出極簡風格，同時可以兼備精緻又性感。