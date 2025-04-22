跟著GD、LISA換上花卉時尚單品 營造夏日活力造型：LV、Marimekko

【花卉時尚單品｜夏季穿搭】在陽光明媚的夏季，在穿搭和妝容上，總會不其然地在換上色彩鮮明的顏色，營造出充滿活力的造型。其中「花卉」是很重要元素，不僅代表著春回大地之意，更是女生們無法抗拒的存在，亦是不少設計師的靈感來源。今個春夏也有不少以「花卉」為主題的時尚單品，由高級定制、日常服裝到首飾，都讓人讚嘆不已。



花卉時尚單品1. Gentle Monster為G-Dragon設計的訂製眼鏡

G-Dragon對小雛菊的喜歡是人所共知，在他的服裝、首飾、配件甚至是應援棒中都可見，今日（22/4）Gentle Monster率先公開了與G-Dragon最新的合作，其中一張圖是一隻金色雕刻手上放置著幾件定製配件，包括嘴唇、小雛菊花和綠松石，都是他的標誌性圖案。第二張圖則是眼鏡的框架部分，以草書方式呈現G-Dragon的最新專輯名稱「Übermensch」，華麗又精緻。而這副眼鏡在G-Dragon最新的〈TOO BAD〉MV中，就已經出現過了，讓人期待這副眼鏡的更多資訊。

花卉時尚單品2. Marimekko x Blue Bottle Coffee

提到「花卉」總讓人聯想到Marimekko，近日再度聯成Blue Bottle Coffee，以經典Unikko圖案為主題，推出了多款限量商品，包括馬克杯、濃縮咖啡杯組、保溫杯、布袋等，而且都換上了綠色與藍色的限定設計，顏色清新！

花卉時尚單品2. Marimekko x Blue Bottle Coffee（Marimekko）

花卉時尚單品3. 45R 印度棉麻花卉系列

45R春裝系列打造了一系列充滿歡樂氣息的印度亞麻布花卉工藝珍品，以格紋、拼布、馬德拉斯格紋等元素，呈現亞麻質感多樣風貌。其中印度棉麻花卉系列則結合印度亞麻與印度純棉製成雙織布料，領口位置的彩珠均是全手工縫製，整個工藝過程均在擁有精湛手工藝的印度完成，完美展現花卉的精緻與動人的魅力。

花卉時尚單品4. Les Néréides Last Harvest系列

Les Néréides的Last Harvest系列，一直深受女生們喜愛，其單品以鮮豔奪目的花朵和果實為元素，很適合夏日配戴。Les Néréides將清新脫俗的白色蘋果花、活力四射的紅蘋果以及色彩斑斕的知更鳥，配襯精緻高雅的紅色瑪瑙珠和紅色刻面寶石，將這些大自然元素，巧妙融入耳環、手鏈、手鈪、頸鏈及戒指設計當中，創造出細緻、簡約又不失優雅的輕珠寶。

花卉時尚單品5. Swatch 隆重推出全新 BLOSSOM TIME系列手錶

Swatch 3月推出全新BLOSSOM TIME系列手錶﹐四款均靈感源自花卉的創新設計。系列手錶以不鋼材質錶殼為核心，搭配直徑33毫米的小巧錶盤，專為喜愛精緻錶款的佩戴者設計。每款手錶皆向一種受喜愛的花卉致敬，分別是木蘭花、番紅花、非洲菊與山茶花。這些花卉的迷人色彩展現在太陽紋錶盤上，以雕刻設計展現出其獨一無二的美感。

花卉時尚單品6. Louis Vuitton與村上隆推出復刻聯名系列

Louis Vuitton與日本藝術大師村上隆復刻聯名系列，推出了多款矚目迷人的時尚單品。品牌以村上隆夢幻櫻花圖案點綴經典設計，致意日本櫻花季萬象更新的美好景象，於多款經典手袋上展現其精美的設計。

其中手袋吊飾更是象徵萬物重象更生，充滿歡樂氣息，完美展現村上隆一眼可辨的活潑個性。選用鋪棉皮革打造，玩味十足，並搭配分別以經典Monogram圖案和天然牛皮點綴的搭帶，加上金色LV Initials金屬件，體現品牌格調。

Louis Vuitton寵兒LISA 率先用上（IG@lalalalisa_m）