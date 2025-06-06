6月時尚快訊：巴黎世家驚喜聯乘美國天后、Dior男女裝設計統一？

6月時尚快訊｜踏入2025年的一半，時尚盛事和消息依然熾熱，每周都有各大小事情發生。《01女生》整理今個6月的時尚快訊，助大家更快掌握時尚趨勢動向！



作為一位時尚迷，怎可以錯失最新的時尚趨勢和消息？《01女生》每個月將會為大家整理和速遞第一手時尚快訊，以及過去的重要話題。想知道更多編輯部收到的詳細資訊，記得收藏文章並密切留意！

6月時尚快訊｜6日：Tiffany & Co. Blue Book 2025 - Sea of Wonder

每年最新的《Blue Book》系列，今年以「海洋奇蹟」為題，帶大家潛入深海，將生生不息的海洋生物化為奇幻世界，同時向傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger的海洋生物設計系列致敬。韓國人氣女演員朴圭瑛有份出席香港的系列發布活動，場內以海洋為主，牆上勾勒出海龜等輪廓，進入另一展區時，則是明亮的珊瑚藝術裝置，擺放石上鳥胸針、珍珠、粉紅鑽石和腕錶，讓人一睹精緻用心的工藝。

韓國人氣女演員朴圭瑛有份出席香港Tiffany & Co.《Blue Book 2025 - Sea of Wonder》系列發布活動

6月時尚快訊｜4日：Balenciaga驚喜聯乘Britney Spears

美國天后Britney Spears驚喜聯乘Balenciaga！前品牌創意總監Demna過去設計多個話題作品，而在執掌的最後一個系列中，他竟然放大招，攜手Britney Spears夢幻合作，向對方作出致敬之餘，更推出「回憶殺」服飾，勾起不少時尚迷的懷舊回憶。

Balenciaga驚喜聯乘Britney Spears！回憶殺造型肖像重拾Y2K年代

美國天后Britney Spears驚喜聯乘Balenciaga！(品牌官網)

6月時尚快訊｜3日：Montblanc「High Artistry系列」活動

近年不少人都會練字放鬆身心，Montblanc日前在香港君悅酒店，舉辦私人「High Artistry系列」活動。將房內化成「收藏家殿堂」，透過展示超過20年歷史的珍稀之作，體現品牌高級工藝的精髓。同時按藝術大師系列、大交豪系列和名人系列劃分成3大展廳，引領穿梭不同藝術歷史和創作，帶來興別不同的沉浸式體驗。

Montblanc日前在香港君悅酒店，舉辦私人「High Artistry系列」活動。(品牌提供)

6月時尚快訊｜2日：Jonathan Anderson 同時執掌Dior男女裝及高訂部門

Dior在周二（2日）宣布，現任Dior男裝創意總監Jonathan Anderson將同時接管男裝、女裝及高訂系列。品牌稱讚對方為有願景的創作者，LVMH集團主席Bernard Arnault更指，他將是為品牌歷史撰寫新篇章的關鍵。

Jonathan Anderson執掌Dior男女裝！曾想當演員 助LOEWE創顛峰

現任Dior男裝創意總監Jonathan Anderson將同時接管男裝、女裝及高訂系列！(IG@dior)

6月時尚快訊｜2日：Marimekko首個香港大型展覽《Field of Flowers》

芬蘭國民品牌Marimekko早前舉辦的亞太巡迴展覽《Field of Flowers》，將會來臨香港。品牌於2日欣然公布，由6月13日起至22日，將於荃灣南豐紗廠展出5位藝術家的全新花卉印花設計，當中更有限量產品獨家發售。展覽以「花卉百態」為主題，共有25份傑作，繼續拓展品牌歷久常新的設計美學。

Marimekko亞太巡迴展覽《Field of Flowers》即將抵港！(品牌提供)

6月時尚快訊｜2日：RIMOWA釋出Rosé拍攝「Never Still」全球企劃幕後花絮

RIMOWA繼早前宣布與歌手Rosé合作，演繹「Never Still」全球企劃的第5篇章，周二繼續公開拍攝背後的花絮和行李箱貼紙背後的故事。Rosé解釋，除了貼上自己的名字「Rosie」，還有代表家鄉的澳洲和韓國，而其他的國家名貼紙，則是她走訪過的地方，並希望繼續冒險，為行李箱貼滿貼紙。此外，周杰倫及咸美頓爵士（Sir Lewis Hamilton）亦同樣有參與這個企劃篇章，並分享他們的故事。