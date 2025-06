Maria Grazia Chiuri離開Dior後新發展？多年來積極推動女性力量

近年創意總監職位動蕩,執掌Dior女裝及高訂部門的Maria Grazia Chiuri,更在發布2026早春系列後,突然宣布卸任,引起不少討論。以浪漫科幻美學深入民心,她是Dior自1947創立以來,首位擔任創意總監的女性,並在執掌期間,經常推動女性力量、與女性藝術家合作,為品牌帶來高盈收的業績。而在離開Dior後,到底她會有甚麼新計劃呢?



Maria Grazia Chiuri出生於1964年的義大利羅馬。由於母親為裁縫師,她在耳濡目染下,對時尚感到有興趣,長大後在著名的IED歐洲設計學院(Istituto Europeo di design)修讀設計。她在畢業後入職Fendi,負責配件設計,其後轉至Valentino,與當時的創意總監Pierpaolo Piccioli共事,並成功推動配件革新,設計出大受歡迎的Rockstud,逐步晉升為共同創意總監。

執掌Dior女裝及高訂部門的Maria Grazia Chiuri,在發布2026早春系列後宣布卸任。(Getty Images)

她在2016年離開任職20年的公司,轉到Dior擔任女裝創意總監。在首個時裝秀中,她便引用尼日利亞著名女性作家Chimamanda Ngozi Adichie撰寫的書名,製作出吸睛的「We Should All Be Feminists」T恤,重新詮釋品牌價值。她亦與多位女性藝術家合作,展示墨西哥織布、印度刺繡和希蠟古典藝術等非凡女性工藝,宣揚女性的創造力和力量。

訊息其實很簡單,沒有一種單一的「女性類型」。 Maria Grazia Chiuri

在首個時裝秀中,Maria Grazia Chiuri便製作出吸睛的「We Should All Be Feminists」T恤。

同時Maria Grazia Chiuri也為Dior帶來全新的面貌,在2018年春夏系列創作出Book Tote手袋,每一季都換上不同的瑰麗圖案,而2023年更將巴黎地圖化為圖騰Plan de Paris,一直深受少女愛戴。在任期間,她為Dior帶來無數經濟效益,據LVMH公布的數據顯示,品牌銷售額在2017年至2023年內,由22億歐元攀升至95億歐元,可見出她付出換來的成功。

女性具備一種驚人的能力,能以創意去克服非常複雜的處境。 Maria Grazia Chiuri

在任期間,Maria Grazia Chiuri為Dior帶來無數經濟效益。(Getty Images)

在離開工作逾9年的公司後,不少人或對Maria Grazia Chiuri的去向感到好奇,原來她早在2020年於羅馬市中心,買下一座歷史悠久的劇院Teatro della Cometa,並進行復修和經營工作。這座劇院由Mimì Pecci Blunt伯爵夫人創辦,她同時為Maria Grazia Chiuri最後發表的早春系列靈感繆思。Maria Grazia Chiuri延續對方的美學,將在劇院推動多元節目演出,展現出「創造對話」及「給不同創作者舞台」的理念。