近期大熱「巴恩風外套」必學4搭配　工裝迷打造復古休閒造型必備

近期在日本女子圈非常流行的「巴恩外套」，瞬間成為街頭時尚人士的最愛，不僅引起關注與討論，帶點率性休閒的樣貌，比起日系穿搭給人優雅輕甜感受，反而為衣著增添酷帥的幹練氣質。



而巴恩外套從去年紅到今年，主打寬鬆的夾克剪裁，透過不同混搭巧思，結合日本女生最擅長的疊搭技巧，加入襯衫、LOGO TEE、牛仔、寬褲等元素，再利用飾品配件加乘，使巴恩風更創造多元且搶眼的時髦表情，想知道巴恩外套有哪些必學搭配嗎？一起從以下整理4套穿衣方式，為新季節打造中性又充滿專屬品味魅力的LOOK。

巴恩外套必學4套搭配

LOOK 1. 巴恩外套+牛仔褲

巴恩外套最經典的穿搭方式，絕對非牛仔褲莫屬，衣櫃裡一定都有的牛仔褲，非常適合拿來與巴恩外套搭配，尤其兩款單品加在一起，可以讓工裝感更加明顯，涼涼的天氣裡穿休閒又輕便，鞋子不論混搭厚底鞋或球鞋都很好看。

LOOK 2. 巴恩外套+西裝褲

當想營造簡約率性的風格時，不妨嘗試將巴恩外套和西裝褲為造型組合，融入俐落的剪裁單品，連結知性幹練的女子氣息，內搭一件LOGO TEE就很加分，換上九分設計西裝褲，瞬間傳達日系輕復古氣息，利用絲巾、樂福鞋點綴，使想凸顯的氛圍更極致。

LOOK 3. 巴恩外套+蕾絲裙

平時喜歡女孩感較重的衣著嗎？其實巴恩外套可以駕馭帥氣度之外，也可傳達滿分的輕甜個性，以巴恩外套加蕾絲長裙，立即撞擊出全新火花印象，像是層次蛋糕裙或蕾絲裹裙都很推，可甜可鹽的LOOK，讓你輕鬆跟上時髦潮流。

LOOK 4. 巴恩外套+弧形寬褲

近幾年時尚圈吹起一股中性風，直筒寬鬆的穿衣技巧，成為許多人很愛的日常造型，選搭巴恩外套、襯衫、弧形寬褲，打造男孩感兼具的層次焦點，利用印花、條紋、背心等單品點綴，疊搭之下使細節擁有視覺重點，使日常營造又酷又有型的風格。

從巴恩外套傳達多變日系造型

以上推薦4套巴恩外套搭配巧思，大家有沒有發現，只要學會運用不同下身變化，便能快速轉換多變的穿搭魅力，接下來一起穿上巴恩外套，打造最IN的街頭氣息。

