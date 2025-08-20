比MBTI更紅的荷爾蒙風格Hormone Style！一文了解Egen/Teto是甚麼

【荷爾蒙風格/美容趨勢/人格測試】提到韓國最新趨勢，你會聯想起什麼：Y2K？MBTI？「荷爾蒙風格Hormone Style 」作為韓國Z世代最新潮語，由人體荷爾蒙為靈感 而衍生的潮語。根據自身荷爾蒙所決定當下的外在表現與吸引力而分析，所以比起固定 與繁瑣的MBTI更為火熱，最為特別的是人格特質可以自由切換，更包含到時裝穿搭、妝容範疇，到底「荷爾蒙風格Hormone Style 」是什麼？



甚麼是荷爾蒙風格Hormone Style？

「荷爾蒙風格Hormone Style 」這個新興潮流，源自人體荷爾蒙分泌，以簡單13條題目分析測驗，從中確認當下的「Teto」與「Egen」 的比例分佈，從中分析出五種不同性格：Egen人、Teto人、由Egen主導的Teto人、由Teto主導的Egen人以及平衡型人。

比MBTI更紅的「荷爾蒙風格」測驗！（tetoegen.com）

「Egen」、「Teto」代表甚麼 ？

「Egen」一字來自雌激素（estrogen），具備溫柔與細膩的能量特質，代表著柔和、療癒、親和力的氛圍。「Teto」 一字則來自睾固酮（testosterone），具備自信與力量感的能量特質，代表著強勢、坦率果斷、直接的氛圍。

「Egen」、「Teto」 性格特質？

「荷爾蒙風格」正如荷爾蒙般有高有低，並非固定不變、需要長時間或很大變動才改變的，只是代表當下的氣質與個人展現，是自由而能夠隨心改變的，以下一同了解你的測驗風格！

Egen人性格特質：柔軟且敏感的小太陽

如果你擁有「Egen」比例達至70％以上，相信你好像鄰家女孩或暖男般的存在！個性平穩細膩，重視穩定、秩序感，同時相當重感情，感性與共情力的特質讓你成為人群中的「可靠」存在，心思敏感的你亦相當專注追求心靈上的穩定與美感。

Teto人性格特質 ：大剌剌的行動派

如果你擁有「Teto 」比例達至70％以上，相信你是個率性、個性獨立的人。你的生活節奏偏快，十分具有行動力且不拘小節，這份衝動自信的魅力亦令你活成天生的領導者，唯要注意偏好行動勝過思考容易留下遺憾。

由Egen主導的Teto人性格特質：剛柔兼備

如果你的「Egen 」比例高過50％，但又未達至70％，那麼你就是由Egen主導的Teto人，是個剛柔兼備的多面性人格，能夠因應場合與需求而切換想法，具有行動力、真誠待人同時卻不失細膩。

由Teto主導的Egen人性格特質：外冷內熱

如果你的「Teto」比例高過50％，但又未達至70％，那麼你就是由Teto主導的Egen人 ，外面好比冰山般強勢，其實內心仍有感性一面，處事講求效率同時保有情感溫度。

平衡型人性格特質： 感性與理性共存

Egen與Teto各佔50%的話，能夠將兩種極端兼備平衡，既不會過於理性，也不會過度感性，適應力十分強，相信你的個人處事都是圓融且靈活的。