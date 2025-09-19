釜日電影獎獲獎名單出爐：李炳憲稱帝、金高銀奪后、李惠利奪兩獎

【釜日電影獎/釜日電影節】除了時裝界相當活躍，影視界近日亦盛事重重，繼第30屆釜山國際電影節（BIFF） 揭幕後，第34屆釜日電影獎（BFA）亦於昨日公佈了獲獎名單！是屆釜日電影獎於韓國釜山海雲台舉行，共設16個獎項，獎項包括最佳導演、最佳男女主角、最佳男女配角以及年度明星等。



作為韓國歷史最悠久的電影獎，今屆頒獎禮的評選範圍為2024年8月11日至2025年8月10日間上映的韓國電影作品，經過一番激烈爭選後才評審出最終結果。上屆得獎者加上今屆一眾提名侯選人， 現場星光熠熠，就讓我們重溫昨日盛況。

第34屆釜日電影獎｜申惠善

憑藉懸疑驚悚片《她死了》，獲得上屆年度明星獎的申惠善，今屆獲邀出席打手印儀式。俐落的梳後披髮，一身Dolce & Gabbana的黑色西裝套裝，西裝以貼身修腰剪裁，加上義大利珠寶品牌FOPE 的耳環與介指，盡顯中性型格魅力。

第34屆釜日電影獎｜林智妍

憑藉犯罪懸疑電影 《左輪手槍》獲上屆最佳女配角的林智妍，身穿其代言的韓國服飾品牌THE AtG的西裝套裝，背心V領的西裝，配以濕髮中份造型，展現出與以往不同的清冷感。

第34屆釜日電影獎｜鄭秀晶

有別於釜山國際電影節中的性感紅毯造型，鄭秀晶（Krystal）換上Ralph Lauren的黑色晚禮裙，配以Pomellato的珠寶首飾，以及意大利品牌Sergio Rossi的厚底EVANGEIE涼鞋，整個造型優雅大方。

第34屆釜日電影獎｜李惠利

今屆一共奪得年度明星獎與最佳新人女演員的李惠利，公主頭配以黑色心型抹胸禮裙，行走間更發現裙身的高開叉設計，為整個造型增添活力與可愛感。

第34屆釜日電影獎｜ 張東健

沉寂一段時期的張東健終於重返螢幕！作為特別獎項俞賢穆電影藝術獎的得主，他身穿暗花菱形格紋的西裝套裝，配以FRED jewelry的配飾，舉手投足散發成熟男人的自信與魅力！

第34屆釜日電影獎｜千玗嬉

是屆釜日電影獎的主持由千玗嬉與金南佶共同擔任，千玗嬉一字肩的黑色禮裙有著小巧思，肩上綴有蝴蝶結，加上直髮造型，專業性與優雅兼備。

第34屆釜日電影獎｜千玗嬉（IG＠thousand_wooo）

第34屆釜日電影獎得獎名單

最佳影片 《House of the Seasons》

最佳導演：黃秉國《黑白線人》

最佳男主角：李炳憲《終極對弈》

最佳女主角：金高銀《在熙的男，朋友》

最佳男配角：朴正民《戰，亂》

最佳女配角：楊姬瓊《晨靜之地》

最佳新導演：Jang Byungki《When This Summer is Over》

最佳劇本：朴伊雄《晨靜之地》

新人男演員：崔賢珍《When This Summer is Over》

新人女演員：李惠利《FIGHTING！女孩們》

最佳配樂 ：金俊錫《異能5：死了一個超人以後》

最佳攝影：洪坰杓《哈爾濱》

最佳美術／技術：Park Jungwoo《哈爾濱》（燈光）

俞賢穆電影藝術獎：張東健

男子年度明星：李浚赫《烈火救援》

女子年度明星：李惠利《FIGHTING！女孩們》