米蘭時裝周｜意大利女生穿搭語言：鮮色顯朝氣、倒三角輪廓展氣勢

米蘭時裝周結束，相信各大時裝秀的獨特演繹，讓大家得到不少穿搭靈感。不僅場外矚目，場外同樣精彩，遊走在米蘭街頭，不得不感嘆意大利女生很會穿衣，而且帶有她們的地方特色。就讓我們整理一下，除了肢體語言，意大利女生到底有甚麼穿搭語言呢？



米蘭時裝周｜意大利女生穿搭重點1. 鮮艷活力

意大利女生個性鮮明高調，穿搭用色都較繽紛活力，如紅色、藍色和綠色等，也搭不少花紋圖案，讓整個人看來更有神。像是Fendi和ANTEPRIMA的春夏系列，都可發現多種色彩。

米蘭時裝周｜意大利女生個性鮮明高調，穿搭用色都較繽紛活力。(Getty Images)

米蘭時裝周｜意大利女生穿搭重點2. 皮革是日常

無論在時裝秀或街頭上，女生們都愛穿皮革單品，如外套、裙和鞋子等，締造中性型格的魅力，散發強勢氣場。可以襯搭甜美的配飾，如碎花、荷葉邊和公仔等，締造可鹽可甜的魅力。

米蘭時裝周｜女生們都愛穿皮革單品，如外套、裙和鞋子等。(Getty Images)

米蘭時裝周｜意大利女生穿搭重點3. 疊穿運用

相較簡潔造型，意大利女生傾向繁複設計，因此大多會運用疊穿方式，來為造型打造層次，同時可搭其他服飾，締造不同的造型，讓衣櫃保留多點收納空間。女生一般以恤衫疊穿為主，配搭同色調外套，展現tone on tone的玩味，同時可選如Max Mara般的層次蛋糕裙，使造型更為顯眼。

米蘭時裝周｜女生大多會運用疊穿方式，來為造型打造層次。(Getty Images)

米蘭時裝周｜意大利女生穿搭重點4. 倒三角廓形

在今個春夏系列中，可以看到不少闊肩的剪裁，為整體打造倒三角的廓形，以視覺上顯高、提升強勢感覺。相較勻稱的斗漏身材，意大利女生傾向倒三角，如Gucci便運用毛茸外套和短裙，來強調闊肩設計；Maison Margiela則以趣味的suitbag外形上衣，配搭鉛筆褲展現身材線條。

米蘭時裝周｜在米蘭時裝周的街頭上，可以看到不少闊肩造型。(Getty Images)

米蘭時裝周｜意大利女生穿搭重點5. 若隱若現的透視

在亮眼造型中帶一抹神秘感覺。街頭上可見女生們都愛穿透視服飾，來平衡性感的氛圍。而Giorgio Armani亦採用帶閃爍感的紡紗，來締造瑰麗優雅的感覺。Anteprima則運用魚網格紋，在展現性感的同時，營造日常玩味創意。

米蘭時裝周｜意大利女生穿搭重點5. 若隱若現的透視 (Getty Images)