日系秋冬4款「毛絨背心」穿搭　忽冷忽熱方便穿脫　增加造型亮點

天氣開始有感轉冷，每天早上外出前總是煩惱今天要穿什麼，希望能搭配合適溫度之外，同時兼具層次與細節焦點，但秋冬的天氣還是較不穩定，忽冷忽熱時候，最推以洋蔥式穿搭技巧呈現。



像是透過外套、兩件式混搭，方便穿脫之餘，還能增加造型亮點，尤其近期日本女生，也非常喜歡利用單品疊搭方式呈現。而 2025秋冬最夯的款式，答案就是「毛絨背心」，以絨毛、羽毛感刷毛的背心外套，從短版、長版、雙面穿、異材質拼接應有盡有。

想知道街頭時尚人士都怎麼搭毛絨背心嗎？以下為大家總整理 4 種穿衣靈感參考，讓你快速打造休閒、率性、輕甜、優雅的多變風格，想知道有哪些推薦？一起來看看吧。

日本女生秋冬4款「毛絨背心」穿搭（Kumika@WEAR；01製圖）

日本女生秋冬「毛絨背心」4款穿搭

LOOK 01.毛絨背心+牛仔褲

衣櫃裡一定都有的牛仔褲，向來是懶得想搭配的必備單品，以毛絨背心、素色長袖上衣、牛仔褲的造型組合，成為不燒腦又能打造舒適休閒感受的風格，上衣可以選寬感或合身版型，讓身型製造顯瘦修飾度，另外再踏上球鞋或靴子就能快速有型出門。

LOOK 02.毛絨背心+打褶長褲

短版設計毛絨背心，提高腰線線條，能增加上短下長的修長比例，運用異材質拼接背心款式，為細節點亮搶眼聚焦的注目度，內搭 TEE 連結簡單率性的日系氣息，下半身可選寬感打褶長褲，同時變換中性男孩的衣著魅力。

LOOK 03.毛絨背心+洋裝

雙面穿的毛絨背心，不僅能因應場合變換可甜可鹽 Look 之外，利用長版洋裝混合，瞬間呈現優雅兼具的大人感氛圍，結合兩件單品的疊搭技巧，不繁複的混搭方式，凸顯日系造型印象，鞋子選用高跟短靴、亮面球鞋就很好看加分。

LOOK 04.毛絨背心+長裙

A字、傘襬長裙非常適合想展現女孩感穿搭時使用，融入連帽毛絨背心 + 條紋上衣，傳達好感度滿分的親和氣息，換上喇叭袖高領上衣 + 皮質傘裙，立即轉換酷帥又個性的滿分時髦態度。

以本季超夯毛絨背心打造日系造型

從以上推薦 4 套毛絨背心造型參考，不僅能輕鬆變換多變且不一樣的日系風格，當天氣更冷的時候，只要外搭一件外套便可瞬間保暖，讓你隨時隨地都能穿出好看又時髦的秋冬穿搭。

同場加映：秋冬黑色時尚｜跟著日本女生穿搭 4款單品提升注目度不再沉悶

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】