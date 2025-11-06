秋冬波鞋｜Jisoo聯名ALO　IU同款New Balance　最新5雙人氣運動鞋

從Jisoo聯名Alo到IU同款New Balance、PUMA王淨怪獸鞋，今年秋冬運動時尚圈話題不斷！不論是粉嫩可愛的德訓鞋、結構感爆棚的TOGA x ASICS、還是充滿復古氛圍的NB系列，每一雙都讓人心動想入手。



這次就來看看近期最值得收藏的話題鞋款吧！

盤點3雙人氣運動鞋（IG@sooyaaa__；01製圖）

這5雙運動鞋引領潮流，秋冬必收爆款👇👇👇

+ 23

1. Jisoo聯名Alo：Sunset Sneaker

Alo Sunset Sneaker，$2250



來自洛杉磯的瑜伽品牌ALO，這次就和代言人攜手BLACKPINK成員Jisoo推出聯名款「Sunset Sneaker」，以粉嫩的Bloom Pink登場。鞋面延續麂皮質感與焦糖薄底，鞋帶星形銀飾靈感來自她創作的角色Shumon，鞋舌上印有她生日「103」的巧思。

2. ASICS聯名TOGA ARCHIVES：GEL-CUMULUS 16 TG

ASICS X TOGA ARCHIVES GEL-CUMULUS 16 TG



ASICS與日本設計師品牌TOGA ARCHIVES聯手推出GEL-CUMULUS 16 TG，以結構美學融合運動科技。設計師古田泰子將金屬細節與異材質拼接融入鞋身，打造兼具工藝與時尚的潮流鞋款。此次聯名共推出琥珀棕、石墨灰、烈焰紅三色。

3. New Balance IU同款：NB 471

New Balance 471，$849



IU以清新氣質演繹NB471鞋款，詮釋秋日多變造型。她以藍色運動上衣搭配薄荷綠款，呈現率性活力，也換上拿鐵棕、草地綠款式展現溫柔與俏皮的雙重魅力。NB471兼具舒適與造型感，是IU粉絲必收的「秋季小白鞋升級版」。

4. New Balance 邵雨薇同款：NB 204L

New Balance 204L，$899



NB204L靈感取自70年代復古跑鞋，以修長鞋型與金屬光澤鞋面打造低調時尚。邵雨薇以黑色款配皮衣展現俐落感，再換上褐色西裝套裝演繹知性魅力，展現一鞋多搭的實穿風格。從日常到正式場合都能完美駕馭，是秋冬鞋櫃裡最實用的百搭款。

5. PUMA 王淨同款：MOSTRO

PUMA Mostro OG Prime 男女皆宜休閒鞋，$899



PUMA標誌性鞋款MOSTRO「怪獸鞋」再度進化，推出Venom Rose、Urban Moss、Void黑與Phantom Ivory等四款配色。結合品牌前衛設計與未來感線條，呈現強烈個性。王淨親自示範穿搭，以甜美中帶酷的造型詮釋都市叛逆氣息，成為本季最受矚目的潮流鞋。

同場加映：2025最值得投資6對波鞋 陳冠希Adidas聯名價格翻倍 男女都適合（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

延伸閱讀：

ALO德訓鞋被譽為「運動界MIU MIU」成代購最難搶的鞋！連晨翔CLARKS薄底鞋經典回歸

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】