時尚配飾｜如何選購銀飾？本地銀飾品牌主理人分享清潔、保養關鍵

想點綴造型，配件首飾絕對是不可或缺的存在。提到時尚配飾，由耳環、戒指、手鍊、項鍊、耳夾、髮飾到飾品配件等應有盡有，不同部位的配件亦需要相互配合，不單可以為整體增加精緻感，更是發揮協同作用，達至完整造型的關鍵。挑選首飾時，除了要選對適合的風格與材質，想保持配飾的完整度與外觀，日常佩戴以及保養當然有相對的注意事項，今次就邀請到本地銀飾品牌主理人Charlie向大家分享銀飾的相關基礎知識。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的材質、結構安全度、易襯度、推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

相比起珍珠、黃金配飾、珠寶配飾，銀飾相對較為低調、靈活性高，可以根據穿戴者的喜好與穿搭風格而融入造型，存在感不會過於強勢，更是一款中性風格的配件，男女均可配襯。除了一般純銀銀飾，近年亦興起復古與做舊銀飾，黑調令銀飾的立體感更為分明，為其增加了復古味道。

如何分辨復古銀飾、做舊銀飾？

作為配飾新手，到底應該如何選購銀飾？想入手見證歲月、時間的流動的「真正」復古銀飾，Charlie分享可以從產品的發黑程度與使用痕跡中分辨，因復古銀飾中的雕刻位置因難以觸碰，發黑程度正常相對較深。復古銀飾由於不同程度的自然氧化，因此表面會有不同深淺的發黑程度，而且伴隨正常使用痕跡。而做舊銀飾只是銀飾的一種工序，普遍不會具有使用痕跡，黑化程度相對平均，黑化程度會伴隨日常使用而淡化。

近年興起做舊銀飾，大家可以仔細從產品的發黑程度與使用痕跡中分辨（圖片由受訪者提供）

銀飾保養關鍵要點解構

其實除了「玉養人」的配飾定律，原來銀飾亦需要經常佩戴的！Charlie分享因為人體的皮脂是天然保護層，經常佩戴銀飾能有助減慢氧化、變黑的速度。如果不佩戴時，亦應妥善存放，建議可以先銀布抹乾，再放入有蓋的珠寶盒中，從而減少空氣、濕度與化學品等接觸。

Charlie分享銀飾保養2大關鍵（圖片由受訪者提供）

居家銀飾清潔法

日常使用，難免會接觸到香水、洗手液或清潔劑等用品，不過長期接觸化學品，銀飾亦會因而變得暗沉、無光澤，坊間有不少「土炮」銀飾清潔方法，雖能短時間內讓銀飾恢復光澤，但可能會對銀飾造成傷害。想好好的愛護銀飾，Charlie分享了兩款居家的銀飾清潔，讓大家可以安全地為銀飾重拾亮澤。

如果銀飾出現輕度表面氧化，例如表面出現微小的黑色或灰色斑點時，大家可以利用 銀飾專用擦銀布，不單可以重複使用，環保又方便，而且因為布中內含保養成分，只需輕輕擦拭即可讓其恢復光亮。

若然銀飾出現中重度氧化，代表銀飾表面已經形成了一層深色的硫化銀薄膜，除了會變色，手感亦有影響。這時則需要洗銀水，通過當中的硝酸鹽類，與銀飾進行化學反應，從而去除銀飾表面的污垢和氧化物。

Charlie提醒大家居家操作洗銀水需謹慎，切勿浸泡過久，建設將銀飾浸泡數秒後迅速取出，立即用大量清水沖洗乾淨，再用軟布擦乾，否則會腐蝕銀飾表面。另外如果該飾物是混合材質，例如帶有珍珠、珊瑚、漆器、木頭等鑲嵌物，亦不建議使用這個方法，建議尋求專業的銀飾店舖求助。