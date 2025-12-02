佘詩曼新聞女王2穿搭｜4招打造職業自信氣場　附14個同款配飾手袋

延續熱潮，由老戲骨——港劇女王余詩曼主演的《新聞女王2》正在熱播中，她於劇中的職場穿搭，更成了無數女性OL爭相模仿的範本。無論是精準剪裁的西裝、優雅的裙裝，還是細節滿分的珠寶、配件，都巧妙展現出她作為大女主的氣場與自信。



想知道她是如何透過穿搭技巧，在職場中立刻提升專業感與存在感嗎？別擔心，我們為你歸納出4招技巧教學，同時還整理了劇中多個同款單品，從珠寶、服裝到手袋，款式及價格一目了然，讓你輕鬆打造余詩曼同款「大女主造型」！

佘詩曼4款職場穿搭，14個配飾、手袋推薦（《新聞女王2》劇照；01製圖）

《新聞女王2》佘詩曼4類OL模仿範本職場穿搭，14個同款配飾、手袋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

《新聞女王》佘詩曼大女主氣場Slay全劇

佘詩曼在《新聞女王》系列中飾演的女主角文慧心，人稱「Man姐」。無論她從最早身為電視台的台柱主播，還是後來轉型成為創業公司的老闆，她的穿衣風格，始終保持高能氣場。挺拔的廓形剪裁搭配巧妙配飾，讓她每一幕出場都散發出大女主的自信與專業感，完美延續了《新聞女王》中的霸氣形象。

觀眾尤其喜愛她精準的西裝剪裁、優雅的襯衫選色，以及細節滿分的珠寶、腕錶和手袋，每一件單品都能瞬間提升氣勢，展現大女主的專業與魅力。

《新聞女王》佘詩曼職場穿搭

1. 黑白灰打造專業感

從《新聞女王》第一季到正在On檔的第二季，佘詩曼所飾演的女主角文慧心，其主播造型有超過八成都盡可能地維持在黑、白、灰的專業色系。這樣的穿搭顏色選擇，不僅突顯了她在鏡頭前的權威感，也讓整體造型簡潔俐落、易於搭配各種單品。

不管是正式西裝、襯衫，還是小而精緻的配飾，此一色調混搭，都能幫助她輕鬆駕馭不同場合，同時也散發出一股穩重又有氣場的職場魅力，可說是現實情境裡，每位OL皆值得借鑒及學習的色彩搭配守則。

2. 剪裁俐落，修身有型

佘詩曼在《新聞女王》中飾演的文慧心，不僅以專業敏銳的新聞嗅覺和果敢作風吸引觀眾，穿搭上同樣展現出知性與幹練的氣質。她所選穿的西裝、襯衫、風衣、裙裝……等服裝單品，多是採用剪裁俐落、修身設計，那怕是上衣或外套有點寬鬆，依舊會用腰帶繫緊緊，完美勾勒出身形線條，在保有正式感之餘，同時不失女性的優雅氣度。

這種精準的剪裁，不單單只是服裝上的選擇，更是形塑她在職場自信與專業形象的關鍵，使她無論站在主播台上還是辦公室、跑新聞，都能散發令人信服的大女主氣場。

3. K金珠寶，昇華精緻造型

在珠寶與配件的選擇上，《新聞女王》中的文慧心，同樣展現高明的職場穿搭智慧。無論是第一季出場率極高的Tiffany「T1」耳環、Bvlgari「B.Zero1」項鍊，還是第二季換戴、配搭的Cartier「Juste Un Clou」釘子造型或Boucheron經典「Quatre」……等款式，皆以俐落的K金線條勾勒，簡潔而有力，完美呼應她果斷、雷厲風行的行事風格。

這類線條乾淨俐落的精緻珠寶，不僅能提升整體造型質感，也巧妙傳達出工作上的自信與專業，讓觀眾一眼感受到大女主的氣場；同時，也提供了職場女性可以參考的穿搭靈感。

4. 盡顯女王氣場的手袋

選對手袋，往往能讓整體造型更上一層樓。在《新聞女王》中，余詩曼所飾演的文慧心便多次以質感出眾的精品手袋作為穿搭點綴。無論是現正大勢的Bottega Veneta、將鬆弛美學發揮到極致的Valextra或Delvaux、永遠經典的Fendi「Peekaboo」；更甚至就連看似平價無奇的Muji竹簍袋，都能被她拿得彷彿在拍時尚大片般自然又有型。

她以獨到的品味證明，這些手袋不僅兼具實用功能，更像是一種無聲的自我宣示。對於想提升職場氣場的女性而言，一款質感出色且能展現個人風格的手袋，絕對是不可或缺的完美助攻。

《新聞女王》佘詩曼同款手袋及配飾「推薦14選」

想展現《新聞女王》第一季及第二季系列中，余詩曼「Man姐」那份強勢自信與精緻的品味，除了俐落的職場穿搭，恰到好處的精品配搭更是成就她大女主氣場的關鍵。

+ 24

從低調奢華的耳環，到突顯格調的經典腕錶或手袋……每一件單品的細節，都能悄然提升整體質感，散發更加專業、幹練又魅力滿分的女王風範。以下嚴選的同款或同風格配飾，將祝你勾勒出屬於自己的女主風範。

1. Bottega Veneta「The Shoulder Pouch」黑色托特包

Bottega Veneta這—「The Shoulder Pouch」雲朵托特包系列雖然已逐漸停產，但在二手市場上依舊炙手可熱，始終有不少時尚愛好者在尋覓它的身影。

Bottega Veneta The Shoulder Pouch 黑色托特包



2. Tiffany「T1」18K白金圈形耳環

Tiffany 的「T1」18K 白金圈形耳環，是余詩曼在《新聞女王》中最常配戴、出鏡率最高的一對經典單品。簡約卻不失氣勢的線條設計，完美襯托她在劇中的幹練形象，也是許多珠寶粉心中清單的必收款。

Tiffany T1 18K白金圈形耳環，NTD 13,500



3. Cartier「Tank Must」黑色腕錶

Cartier相當經典的「Tank Must」系列，以俐落長方錶殼搭配經典黑色錶面，展現低調卻無可取代的法式優雅。它在《新聞女王》中，也多次被余詩曼配搭出現，為整體造型增添專業與沉穩氣場，是完美呼應「Man姐」強勢魅力的經典之選。

Cartier Tank Must 黑色腕錶，NTD 111,000



4. Delvaux「Brillant」象牙白小牛皮提包

Delvaux「Brillant」系列，乃以優雅輪廓與精緻皮革工藝聞名，是品牌最具代表性的超經典款式。象牙白的柔和色調散發高級感，又能輕鬆融入各種穿搭，是展現品味與質感的完美日常夥伴。

Delvaux Brillant 象牙白小牛皮提包，NTD 249,600



5. Chopard「Happy Diamonds」18K黃金鑽石項鍊

以黃K金打造，裡頭靈動跳躍的璀璨鑽石設計，展現出活潑俏皮又不失優雅的魅力。在《新聞女王》中，為佘詩曼俐落的正裝造型，增添一抹靈動與活潑的調性，完美平衡專業與時尚感。

Chopard Happy Diamonds 18K黃金鑽石項鍊，NTD 86,100



6. Fendi「Peekaboo」黑色迷你款式手袋

《新聞女王》佘詩曼常以專業又時尚的造型亮相，其中，這款經典的Fendi「Peekaboo」包正是她的風格代表之一。無論手提、肩背或斜背都能輕鬆駕馭，完美詮釋她幹練中帶優雅的女王氣場。

Fendi Peekaboo 黑色迷你款式手袋，NTD 168,000



7. Boucheron「Quatre White」三色金鑲飾陶瓷鑽石耳環

Boucheron「Quatre White」耳環，以精緻的三色金及白色陶瓷打造，融合經典幾何線條與品牌標誌性的四環設計，簡約之中不失特色的造型，無論日常或正式場合配戴，都能瞬間提升整體造型的質感。

Boucheron Quatre White 三色金鑲飾陶瓷鑽石耳環，NTD 349,000



8. Louis Vuitton「Low Key」肩背包

通常以黑、灰、白……等俐落色系造型出場的佘詩曼，因應主播及記者的專業身份，時常需要一款既能收納必備品，又能展現自然鬆弛美感的手袋。而LV這款「Low Key」Hobo包，正好符合他的需求，極簡線條與精湛工藝，完美散發出優雅而不張揚的氣質。

Louis Vuitton Low Key 肩背包，NTD 129,000



9. Bvlgari「B.zero1」玫瑰金墜鍊

「B.zero1」的設計靈感源自舉世聞名的圓形競技場，不僅是寶格麗創意願景的劃時代宣言，更象徵義大利純正的設計精神。獨特的螺旋元素打破傳統珠寶形式，象徵過去、現代與未來的和諧融合，映照永恆之城羅馬的壯麗風貌，同時傳達系列開創性的設計理念。

Bvlgari B.zero1 玫瑰金墜鍊，NTD 72,700



10. Valextra「Milano」黑款小牛皮提包

此包款融合了力量、華麗與寧靜，完美詮釋了「Quiet Luxury」的精髓，由內而外展現了精湛的工藝之美。這款大容量手袋擁有充足的收納空間，足以滿足女高管們的全天候需求。

Valextra Milano 黑款小牛皮提包，NTD 188,000



11. Chaumet「Bee」18K黃金鑽耳環

Chaumet的「Bee」系列，以蜂巢輪廓般的六角形設計著稱，不僅承載法國已故國王拿破崙蜜蜂家徽的勤奮與豐饒寓意，也象徵六角形國土的榮耀。蜜蜂更是權力象徵，象徵秩序與理想社會體系的構想。這股嚴謹而充滿力量的象徵感，恰如《新聞女王》中，佘詩曼所處的新聞台，競爭激烈卻又井然有序的工作環境。

Chaumet Bee 18K黃金鑽耳環



12. Balenciaga「Hourglass」黑色小牛皮沙漏包

以獨特「沙漏」輪廓著稱的Balenciaga「Hourglass」，線條俐落、兼具雕塑感與優雅氣質。自然展現出都會女性的自信品味。在《新聞女王》中，佘詩曼也常以俐落正裝搭配此包，增添專業氣場的同時，不失女性魅力。

Balenciaga Hourglass 黑色小牛皮沙漏包，NTD 87,900



13. Cartier「Panthère」精鋼鍊錶

「Panthère」腕錶鍊帶柔軟、靈活，能夠完美貼合腕間，讓人聯想到美洲豹既優雅靈動又如女王般霸氣的身姿，就如《新聞女王》中佘詩曼的主播風範般，雷厲風行。

Cartier Panthère 精鋼鍊錶，NTD 156.000



14. Muji 黃麻購物袋

嗯哼～沒想到吧！咱們「Man姐」佘詩曼，其實並不是非得一線精品不可。就連居家感滿滿的 Muji 無印良品麻質購物袋，也能駕馭自如，可見她真的能把任何風格穿出大女主氣場，名副其實的時尚女王！

Muji 黃麻購物袋，NTD 69



同場加映：韓星同款手袋9大推薦：Jisoo揹Dior白背包 秀智用Celine半月包（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 31

延伸閱讀：

《新聞女王2》佘詩曼50歲減齡祕訣：4招穿搭技巧 + 3招心態養成術

《新聞女王2》余詩曼髮型盤點！50歲減齡中長髮5款推薦，優雅又顯小臉

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】