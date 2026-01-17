長版大衣穿搭｜4套日系疊穿風格示範　長褲知性俐落長裙優雅顯高

每到冬季最期待的就是穿上或購入外套，不論以西外、夾克、風衣等，透過不同外套版型與設計，皆可為穿搭疊加嶄新注目的層次度，除此之外，還有一款外套也是冬天必備，不僅是時尚人士的最愛，連日本女生也很愛穿，答案就是「長版大衣」。



運用長度約在腳踝左右的衣長，結合各式領型細節，能一秒撐起氣勢倍增的氛圍，同時為衣著增添暖度還很有時髦感，想知道街頭達人都怎麼搭長版大衣嗎？以下為大家總整理4套穿衣靈感參考，從內搭、上下身到鞋子的搭配方式，讓你輕鬆點亮搶眼焦點，為冬季造型營造高級質感品味。

日本女生4類「長版大衣」穿搭（01製圖；金子三記(miki)@WEAR）

日本女生4類「長版大衣」穿衣靈感參考，點亮冬季焦點，營造高級質感品味（點擊放大瀏覽）▼▼▼

LOOK 01.長版大衣 + 牛仔褲

大家衣櫃裡一定都有的牛仔褲，向來是百搭實穿的基本款，如果對穿搭沒想法的時候，不妨嘗試以長版大衣加牛仔褲，便能輕鬆撐起率性休閒的印象，上衣則可選高領毛衣提升層次小細節，隨性踏上短靴就很好看加分。

LOOK 02.長版大衣 + 棉質長褲

將俐落與隨性的兩款單品結合，瞬間使風格撞擊出全新火花，例如簡約款的長版大衣與長褲混搭，營造一股質感加分的知性氛圍，再利用撞色或相近色的配色巧思，使整體看起來和諧又有一致性。

LOOK 03.長版大衣 + 短裙

「內短外長」的穿衣技巧，是日本女生在選擇搭配的心機巧思，能使身形製造顯瘦度之外，比例還能同時顯高又修長，像是運動風短裙套裝 + 翻領長版大衣，營造街頭感十足的個性氣息，換上迷你洋裝混合，提升甜美兼具的日系品味。

LOOK 04.長版大衣 + 長裙

另外「長 + 長」也是讓身形帶來挑高線條的技巧，選搭長版大衣與極長裙，可讓身高立刻呈現 +3cm 的視覺，不僅適合各式身形，小個子女生可搭高跟鞋使線條更完美，簡單展現優雅加分的迷人魅力。

冬季穿搭以長版大衣點亮造型

以上推薦4套長版大衣穿搭靈感參考，大家最喜歡哪一套風格呢？接下來一起將衣櫃裡的大衣重新拿出搭配，並掌握身形與單品疊搭重點，便能為冬季造型打造風格多變的日系時髦印象。

