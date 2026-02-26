倫敦時裝周｜Simone Rocha與adidas攜手！秋冬系列述說愛爾蘭神話

【倫敦時裝秀/秋冬時裝秀2026】以浪漫華麗美學見稱的Simone Rocha，今個秋冬再以愛爾蘭神話為題，讓秀場幻化成超自然的Tír na nÓ（青春之地），一眾穿著運動服的模特仿如純粹的孩童，除了預先揭示與adidas Originals的合作系列，更為大家帶來一場輕盈且充滿力量的秋冬時裝秀，以下將為你拆解這場虛實交錯的時裝秀亮點！



Simone Rocha秋冬系列2026｜亮點1. 從愛爾蘭神話出發

有留意Simone Rocha的話，應該知道品牌除了浪漫詩意，不時亦會以愛爾蘭神話出發，以設計向大家分享一個又一個傳奇故事，以及愛爾蘭文化。

今個秋冬系列揉合數樣愛爾蘭文化為靈感，分別是充滿超自然氣息的Tír na nÓ（青春之地）、第二十一屆諾貝爾文學獎得主詩人William Butler Yeats的著作以及攝影師Perry Ogden的攝影集《Pony Kids》，將秀場化作充滿神秘氣息的傳說國度，模特們身穿一個又一個承載青春幻想的服飾，讓音樂、文化、生命交織，打造出虛實與共的Tír na nÓ（青春之地）。

Simone Rocha秋冬系列2026｜亮點2. 馬術文化元素

愛爾蘭擁有「馬的王國」的美譽，賽馬運動可以說是深深根植於愛爾蘭的歷史和文化當中，而馬術元素亦圍繞整個秋冬系列，從大衣、手袋、鞋履到配件點綴都可見動物毛材質、形似馬術頭盔的冷帽、讓人聯想起馬銜的五金元素與妝容。

Simone Rocha秋冬系列2026｜亮點3. 剛柔兼備的運動少女風

一如Simone Rocha風格，時裝秀中會預熱掀示新合作系列單品，繼兩度與Crocs聯乘後，今次則釋出與adidas Originals的新合作！

系列相當豐富，由上衣外套、裙款、手袋配件到鞋履都有，秀場上可見一系列剛柔兼備的單品：浪漫感的荷葉邊細節、有如領花的水鑽花設計、以蝴蝶結點綴的品牌LOGO、緞帶與閃石點綴的聯乘鞋款等，看來剛柔兼備的運動少女風仍是未來大熱走向。

Simone Rocha秋冬系列2026｜亮點4. 中性設計

仿如要呼應愛爾蘭神話Tír na nÓ（青春之地），大家擁有永恆青春與快樂永存的故事設定，整個秋冬系列的服飾普遍以寬鬆的廓型呈現，色調亦採用中性低調的黑、軍綠與大地色調為主。