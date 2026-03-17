哈姆尼特｜Jessie Buckley奪奧斯卡影后！劇中只穿紅裙藏感人玄機

第98屆奧斯卡頒獎典禮昨日盛大舉行，Jessie Buckley憑電影《哈姆尼特》（Hamnet），奪下「最佳女主角」，成為首位愛爾蘭影后，並在金球獎、英國電影學院獎（BAFTA）、美國演員工會獎（SAG Awards）和奧斯卡中取得「大滿貫」。Jessie Buckley當晚於頒獎台上，以一襲tone on tone的CHANEL禮服接過獎項，而她在《哈姆尼特》中，同樣以多套紅色造型示人，當中原來藏有感人的玄機？



電影《哈姆尼特》由趙婷（Chloé Zhao）執導，改編自作家Maggie O’Farrell的同名小說，兩人共同創出電影劇本，並邀得Jessie Buckley和Paul Mescal主演。電影圍繞威廉莎士比亞與妻子安妮絲的家庭生活 —— 據歷史和傳言記載，莎翁當年擁有3名孩子，幼子哈姆尼特卻在11歲時早逝，因此不少人推測，傷心欲絕的莎翁過後著寫出作品《哈姆雷特》（Hamlet）。

電影透過放大Jessie Buckley的情感轉變，以及Paul Mescal如何過度悲傷，編製出一個療癒人心的溫暖小品。

哈姆尼特｜Jessie Buckley憑電影《哈姆尼特》（Hamnet），奪下「最佳女主角」。(Getty Images)

哈姆尼特｜Jessie Buckley在《哈姆尼特》中，以多套紅色造型示人。(劇照)

在奧斯卡頒獎典禮中，《哈姆尼特》獲提名「最佳服裝設計」。設計師Malgosia Turzanska曾在訪問中提到，Jessie Buckley所飾演的安妮絲，在任何人生階段中，都是穿上紅色裙，當中不同的深淺色調，更反映出安妮絲當時的心理狀態。

腦海最初的影象，是個巨型跳動的心肌、血液正搏動。 《哈姆尼特》服裝設計師 Malgosia Turzanska

哈姆尼特｜設計師Malgosia Turzanska利用安妮絲的裙子色調來表達情感。(劇照)

Turzanska指安妮絲的服飾造型，一切關於「血」，如經血、血脈、乾血，以及體內不少的血色。在安妮絲年輕時，喜愛自由冒險，常進出深山，並照料一頭老鷹。因此初時她的衣服為紅樹皮（Red Bark）的色調；直至遇到莎士比亞，並擁有小孩後，她的紅裙變得柔和，「她減少自我，並轉往關注她的孩子。」

哈姆尼特｜初時安妮絲的衣服為紅樹皮（Red Bark）的色調。(IG@hamnetmovie)

安妮絲的兒子哈姆尼特，不幸因病逝世，安妮絲當時穿著暗紅色衣服。當莎士比亞短暫哀悼兒子後，決意回到倫敦工作，安妮絲穿灰色緊身衣搭棕色罩衫，與莎士比亞身穿的皮革和多層衣服，形成強烈對比，以暗喻兩人距離愈遠，「這是個心碎時刻，安妮絲服裝輪廓不再厚重。」而戲中一幕她更穿梅子色裙子，Turzanska形容像傷疤乾血並結痂般。

哈姆尼特｜安妮絲穿灰色緊身衣搭棕色罩衫。(IG@hamnetmovie)

哈姆尼特｜安妮絲穿灰色緊身衣搭棕色罩衫。(IG@hamnetmovie)

最後的結局，安妮絲走到倫敦劇場，觀看莎士比亞的話劇。當時她穿回明亮的紅色，似在表達重獲新生。Turzanska解釋該裙與懷孕時所穿的一樣，「她回到去自我、嘗試重新連繫，因此她最終穿上紅色，但不再年輕。」

哈姆尼特｜安妮絲走到倫敦劇場，觀看莎士比亞的話劇。(IG@hamnetmovie)