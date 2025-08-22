「格紋襯衫」成日雜最流行單品？4種時髦穿法教你打造最潮造型

喜歡關注日本流行動態的大家，是不是早已發覺，早從2025年開始，不論是日雜或日本女生街頭穿搭，皆紛紛掀起一股「格紋襯衫」風潮，從初夏之際將它隨性圍裹腰間、披在肩上或當成洋裝穿，都讓格紋襯衫瞬間爆紅。



隨著盛夏時刻，則進入多元細節設計、異材質結合的款式，像是透膚、層次拼接、短版抓皺、男孩感襯衫等，都是接下來非常熱門的風格，讓格紋襯衫也能擁有多變且不一樣的造型表情，想知道有哪些是不可錯過的必買款，另外該怎麼搭配才能打造搶眼注目的日系印象嗎？一起透過以下4套穿搭靈感推薦，融入不同單品混搭方式，為日常衣著展現率性兼具的時髦魅力吧。

格紋襯衫成2025年夏季最熱門單品，教你4款簡單穿搭法則，搖身一變成時尚達人！

盤點4種格紋襯衫日系潮流配搭推介（01製圖）

1. 抓皺短版

以往想到格紋襯衫，通常聯想到都是以休閒款式為主，但其實今年格紋襯衫變化相當多元，例如在胸口抓皺設計的短版剪裁、澎袖等，並加上下襬開衩細節，能露出纖細腰部曲線，穿著時反而能增加一股微辣性感，下身不論搭棉褲、牛仔褲都很合適。

2. 男孩風設計

運用寬鬆版型的男孩風格紋襯衫，非常推薦給想穿出中性風格時使用，選擇內搭長版上衣，不僅使衣著層次更顯著之外，同時讓帥氣與輕甜感完美結合，隨性加上棒球帽、側背包就很好看加分。

3. 透膚元素

今年超流行的「透膚」單品相信許多人早已入手，那麼接來不妨購入融入格紋的透膚襯衫，從拼接、透視的元素，讓穿搭細節擁有專屬特色的個性魅力，選搭背心與寬褲，充滿小心機的穿衣巧思，相當顯時髦還超有型。

4. 拼色格紋

藍白相間的格紋襯衫屬於必備的基本款，能為造型注入一股簡約舒適的印象，運用短洋裝加乘，不繁複的搭配巧思，打造女孩感的日系氛圍，另外鞋子可加上短靴、球鞋，營造乾淨清爽的休閒氣息。

透過格紋襯衫打造不無聊穿搭

以上推薦4套近期日本女生最愛的格紋襯衫穿搭參考，大家最喜歡哪一款風格呢？加入不同剪裁和設計，便能快速創造多元的造型樣貌，接下來一起穿上它，為夏季呈現令人為之一亮的注目焦點。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】