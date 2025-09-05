韓國爆紅「果凍鞋」加墜飾超可愛　LISA、宋慧喬最愛是「這款」

天氣持續飆高，穿搭不只講求涼感機能，視覺上也要有清爽透氣的感覺！



最近在韓國爆紅的「果凍涼鞋」不只自帶清涼視覺感，更是時尚圈的新寵，閃閃發亮的PVC材質，在光影下折射出夢幻感，從漁網瑪莉珍、水鑽鞋到果凍鞋全面佔據潮流版面。LISA與宋慧喬都已悄悄上腳，甚至還登上Lyst最新熱搜榜單，本篇就帶你一次掌握韓妞們現在最流行的果凍鞋品牌推薦！

韓妞爆紅「Heavenly Jelly果凍鞋」大熱銷

韓國在地果凍鞋品牌Heavenly Jelly近期在漢南洞掀起一波搶購熱潮，幾乎每位韓國KOL都曬出人腳一雙的上腳照。品牌以復古方形沖孔為核心設計元素，從2014年與設計專利權持有者簽署獨家經銷協議後，開始推出一系列獨家款式。鞋款選用閃亮低飽和度色系與雲朵般的柔軟材質，不只穿起來超舒適，也完美結合童趣與現代感，難怪成為韓妞今夏穿搭關鍵單品之一！

Heavenly Jelly尖頭娃娃鞋輪廓超顯瘦

如果你對一般果凍鞋印象還停留在厚重、偏休閒的印象，那麼Heavenly Jelly的尖頭娃娃鞋款絕對會讓你改觀。鞋身採用修長尖頭設計與低跟搭配，不只視覺上顯腳瘦，也讓腿部線條更修長。獨特的方形穿孔細節提供良好透氣性，穿起來既舒適又具造型感。更貼心的是，鞋子本身的洞洞空間，可以依自己喜好加入鏈條、水鑽等飾品，打造專屬於自己的客製化果凍鞋，讓你從街頭穿到度假都能輕鬆吸睛。

Heavenly Jelly Slicks系列質感再升級

不想走甜美童趣路線也沒關係，Heavenly Jelly的Slicks果凍瑪莉珍系列則是以「城市摩登風」出發，完美融合時尚與機能。鞋面雖然沒有傳統洞洞設計，但搭配低調光澤與流線弧形輪廓，依然涼爽有型。15mm低跟設計加上完整包覆腳型的PVC材質，特別推薦可以搭配金屬鏈條打造個性混搭風，無論是配裙裝還是褲裝都能輕鬆駕馭，是今夏不容錯過的機能系果凍瑪莉珍新選擇。

果凍鞋上榜最新LYST榜單

若說今夏最「有氣質」的鞋款，絕對非Ancient Greek SANDALS的Natural Iro Ballet Flats莫屬，將芭蕾舞鞋的優雅元素融合古希臘涼鞋的編織感設計，宛如神話中女神走下人間，輕盈柔軟材質，加上自然裸膚色調，讓它成為女孩們必收的仙氣鞋款。

宋慧喬、LISA愛穿Melissa羅馬涼鞋

宋慧喬穿著和LISA同款的Melissa果凍涼鞋系列，選擇全黑厚底款式搭配白背心與黑褲，營造出簡約不失質感的度假風格。這雙涼鞋採用Melflex®環保材質打造，具備回收再利用特性，也兼顧舒適與透氣性。

Crocs Echo Gum RO走簡潔俐落風格！

Crocs Unisex Echo Gum RO Clog，$698



日子愈熱，穿搭愈輕，鞋子就成為一身造型的重點。Crocs今年夏天推出全新鞋款Echo Gum RO，跳脫過往印象，融合街頭結構感與運動機能，成為都會潮人衣櫥裡最百搭的一雙鞋！Echo Gum RO專為在混亂生活中依然穩定前行的你而設計：走得快、走得穩，也走得有型。鞋身線條簡潔俐落、份量感適中，不會過於厚重卻自帶視覺亮點，是夏日穿搭中的完美主角。

