GU x rokh三度合作！揉合柔美與機能性的春夏聯乘新系列正式上架

GU與韓國設計師品牌rokh聯手的「Play in Style」系列，每次釋出合作消息都會引起不少關注度，全因rokh以獨特時裝剪裁融入街頭穿搭風格，就連Jisoo、Rosé 都是品牌的愛用者！ 系列來到第三次合作，今次再以柔美元素結合機能風設計，打造出能夠自由配襯搭配的十二件單品，由外套、上衣、下身配件到鞋履都有，就讓我們一同探索這個新聯乘系列的春日魅力！



最新系列糅合女性化與實用機能細節，讓現代造型與帶有懷舊氣息的經典設計並存。透過將看似對立的元素加以層疊與結合，打造出一系列可依照個人風格自由穿搭、充滿玩味的單品，讓穿著者享受配搭的樂趣。

GU x rokh聯乘｜ 1. Double Strap Ballet Sneakers by rokh HK$199

近年機能風運動鞋風頭一時無兩，今次聯乘系列亦藉此打造出三色的機能風運動鞋款，未正式上架已經引來不少關注！鞋款結合瑪麗珍鞋型與運動鞋底，鞋身仿麂皮與網眼材質拼接設計，今次的版型更調整成更為寬鬆，顏色選擇有最百搭的黑色鞋款、充滿山系的褐綠色以及富柔美感的水藍色，無論是搭配裙裝或褲裝都同樣合適。

GU x rokh聯乘｜Double Strap Ballet Sneakers by rokh HK$199（GU官網）

GU x rokh聯乘｜ 2. Balloon Sleeve Tunic by rokh HK$199

如果是喜愛低調展現個性，或喜愛具設計感的服飾，真的不要錯過這件 Balloon Sleeve Tunic！看似容易顯胖的泡泡袖剪裁，其實有著不少時尚細節：腰線收放與荷葉邊下擺的細節，讓整體剪裁更女性化，完美隱惡揚善、袖口與後領綁帶加上流行的蝴蝶結設計、以結構感提花面料，光線與晃動間展現巧思。

本田翼詮釋自在又充滿玩味GU x rokh聯乘新品（IG＠gu.hongkong）

GU x rokh聯乘｜ 3. Utility Shirt/Halfslv by rokh HK$199

如果追求一衣多穿，不想柔美感過於明顯的話，這件同樣採用結構感提花面料的Utility Shirt/Halfslv會是個不錯選擇。結合襯衫外套與柔美上衣的外形，前身配置翻蓋式大口袋，下擺採用蓬鬆荷葉邊設計，既能作為外套混搭，亦可以輕鬆單穿。

GU x rokh聯乘｜ Utility Shirt/Halfslv by rokh HK$199（IG＠gu.hongkong）

GU x rokh聯乘｜ 4. Ribbed Frill Cardigan/3/4Slv by rokh HK$199

春夏乍暖還寒之際，室內外溫差強烈，帶備一件輕薄又時尚的外套就剛剛好。這款Ribbed Frill Cardigan，袖口與下擺點綴荷葉邊裝飾，加上前後衣長差異剪裁，令整個感覺既清爽同時富少女感。

GU x rokh聯乘｜ 5. A-Line Long Dress by rokh HK$299

有留意上次的聯乘單品的話，應該對這款背心裙設計並不陌生。今次的裙款附可拆式腰帶，再次以A 字廓形為重心，正面配有口袋設計，後領綴以大蝴蝶結設計，加上透氣輕薄的純棉泡泡紗布料，十分適合春夏穿著！

GU x rokh聯乘｜ 6. Smocking Dress by rokh HK$299

喜愛日系少女感風格的女生，這款既展現強烈存在感、又有柔美細節的Smocking Dress就絕對不容錯過！裙款以充滿細節縫線的立體花卉提花布料製成，腰間除了採用打皺，更與肩帶一樣利用荷葉邊設計， 讓整體造型更富立體感。

GU x rokh聯乘｜ Smocking Dress by rokh HK$299（IG＠gu.hongkong）

▼▼▼【按圖看更多】GU x rokh聯乘▼▼▼