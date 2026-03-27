最強替身攻擊!JOJO跨界聯乘攻略:時裝美妝延續黃金精神、漆黑意志

【飆馬野郎JOJO的奇妙冒險/JoJo的奇妙冒險】 卡通動漫熱潮日漸成為主流，跨界聯乘亦日漸普遍，從生活週邊配件，到時裝、美妝護膚品都有。乘著荒木飛呂彥老師的《JOJO的奇妙冒險》第七部動畫化正式上架，今次就為大家盤點《JOJO》仍能入手的聯乘單品，讓大家可以將JOJO世界搬進家中，延續喬斯達家族的黃金精神！



連載至今接近四十年的《JoJo奇妙冒險》，整個系列均以「生存」為關鍵詞，除天馬行空、奇思妙想的劇情外，荒木飛呂彥老師獨特且鮮明的畫風更是讓大家著迷不已，就連法國羅浮宮、 植村秀以及義大利時尚品牌Gucci都深陷其中，Gucci更兩度邀請《JoJo》合作。

JOJO奇妙冒險聯乘｜26年4月上架：1. GU x JOJO 聯乘系列

如果想入手價錢實惠，又能夠配搭日常休閒造型的聯乘單品，不妨留意GU即將推出的JOJO 聯乘系列！今次更是雙方首次聯乘，全系列共有11件單品，主打中性寬鬆設計、舒適T恤單品，橫跨「戰鬥潮流」、「星塵遠征軍」、「不滅鑽石」、「黃金之風」以及「飆馬野郎」等多部作品，插圖充滿石鬼面、星型胎記等經典元素！

JOJO奇妙冒險聯乘｜26年3月上架：2. MAYLA x JOJO

擁有動漫心的少女們不容錯過！日本鞋履品牌Mayla Classic不時將動漫元素融入鞋款當中，曾與《百變小櫻》、《間諜家家酒》、《美少女戰士》等大熱動漫作品合作，就連日常上班、約會都可以偷偷展現真我。

繼早前與「黃金之風」合作後，今次以「幻影血脈」為靈感，推出以《JOJO》靈魂始祖主角 「喬納森·喬斯達」與「迪奧·布蘭度」的粗跟高跟鞋，經典配色、元素配以可拆式蝴蝶結絲帶，柔美、不突兀同時留有標誌性的動漫元素。

JOJO奇妙冒險聯乘｜25年11月上架：3. MEDM x JOJO

由中國知名饒舌團體Higher Brothers成員KnowKnow所創立的MEDM（Mr.Enjoy Da Money），主打大面積印花、鮮豔色彩以及寬鬆廓形設計。今次將街頭風格結合「黃金之風」，推出一系列富黃金精神的T恤、襯衫、皮革與運動夾克、牛仔褲及生活單品。

JOJO奇妙冒險聯乘｜25年10月上架：4. XRAGE x JOJO

由設計師ChilDren成立的XRAGE，品牌集結日本、台灣設計師共同創作，擅長以漢字為設計元素，展現出鮮明獨特的日式風格。品牌繼2022年後再度推出《JOJO》聯乘，今次以「不滅鑽石」出發，重現原著中的經典元素，推出一系列能夠勾起粉絲回憶的生活配件與精品。

JOJO奇妙冒險聯乘｜25年8月上架：5. Heavy Rotation x JOJO

不想過於張揚展現自己的喜好，選擇相對低調、實用的聯乘亦是個不錯之選。喜愛淡眉，或漂髮女生注意了！今次Heavy Rotation選擇為皇牌眉彩膏系列注入黃金精神，將「黃金之風」的一眾角色融入包裝，配合當中的創新薄膜型配方，化妝新手亦可以輕鬆打造自然、蓬鬆的眉妝效果。

JOJO奇妙冒險聯乘｜24年6月上架：6. glamb x JOJO

深得日本樂團與藝人歡心，由設計師古谷完創立的原宿潮牌glamb，品牌擅長將頹廢街頭風格，揉合流行文化或動漫元素，過去亦曾推出不少合作聯乘，包括《人中之龍》、《新機動戰記鋼彈W》等，當中的聯乘單品相當多元，由T恤、衛衣、襯衫到外套都有。