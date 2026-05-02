母親節珠寶｜8款孔雀石戒指把好運戴上手　送給媽媽最美招財符號

我一直很喜歡「綠色」所帶來的清新與生命力。或許在日常穿搭中，大面積的綠色對不少人來說仍稍顯挑戰，但若將這份來自大自然的能量轉化為精緻細膩的珠寶點綴，反而更顯優雅且耐看。



今年，不妨將目光聚焦在綠色戒指之上，尤其是紋理獨特、充滿靈性的「孔雀石」。它不僅在視覺上自帶高級質感，在象徵意義中也蘊含著和平、幸運與招財、守財……等正向能量。

精選8款綠色孔雀石戒指（Chow Sang Sang官網；01製圖）

精選8款綠色孔雀石戒指，為媽媽招來好運與財運（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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媽媽也會愛的招財珠寶！綠色孔雀石戒指把好運戴上手

隨著5月10日母親節將近，比起制式化的禮物，獻上一只別具意義的綠色孔雀石戒指，反而更能細膩傳遞心意。以下特別精選8款值得入手的「精品綠色孔雀石戒指」，從Van Cleef & Arpels經典的「Alhambra」四葉草幸運符號，到LV極具辨識度的「老花」設計…等等。無論是為媽媽挑選一件適合日常配搭的百搭飾品，或是寄託對幸福與財運的美好祝福，深信都能在其中找到你、我心目中最理想、低調又難以忽視的那一抹綠色光彩喔！

1. Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra戒指

VCA Vintage Alhambra戒指，18K黃金, 孔雀石, 鑽石，$38,700



說到幸運珠寶代表，就很難不提到VCA這款幾乎無人不曉的「Alhambra」四葉草戒指。它不只是設計經典，更像是一種默默陪伴在身邊的幸運符，把美好寓意化成日常的一部分。

溫潤的孔雀石紋理搭配標誌性的四葉草輪廓，每一圈紋路好似都予人一種「戴上就會有好事發生」的心理魔法，送給媽媽，絕對超級合適，就很像是把「希望她每天都順順利利、開開心心」這件事，變成一個可以隨身配戴的祝福。畢竟，有什麼比把幸運草直接戴在手上，還更貼心的呢？

2. Cartier Les Berlingots de Cartier 戒指

Cartier Les Berlingots de Cartier 戒指，半鋪鑲鑽石，$43,200



這款來自Cartier的「Les Berlingots」戒指，完美演繹了幾何張力與色彩藝術的平衡。濃郁的孔雀石綠在俐落的線條中綻放，搭配溫潤的金質邊框與點綴其間的閃耀鑽石，不僅充滿現代感的結構美，更在指尖流露出細膩的立體層次。猶如一份充滿力量與祝福的母親節禮讚，透過珠寶的恆久光芒，溫暖地語帶讚美媽媽的氣質，始終如這抹綠意般，優雅且生機勃勃。

3. Bvlgari Divas' Dream 戒指

Bvlgari Divas' Dream 18K 玫瑰金戒指，鑲飾孔雀石元素和密鑲鑽石，$25,000



以溫潤的玫瑰金勾勒出標誌性的「Divas' Dream」扇形圖騰，線條細膩而流暢，完美詮釋女性柔美中蘊含的自信與喜悅。戒面巧妙鑲嵌綠色孔雀石，溫暖飽滿的色澤與密鑲鑽石的璀璨光芒相互輝映，層次分明卻和諧優雅。整體設計汲取羅馬美學精髓，既雋永又富有現代感，宛如一首獻給母親之愛的頌歌，於指間悄然綻放恆久而動人的生命力。

4. Piaget Possession經典指環

Piaget Possession經典指環，18K玫瑰金，鑲飾20顆圓形美鑽（約重0.21克拉）和2顆孔雀石，$33,100



這份「轉動」的樂趣，獻給媽媽再適合不過。比起用珠寶來定義，Piaget這款「Possession」戒，更像是一種母愛延伸的陪伴與祝福，象徵著生活中那些值得被珍藏的圓滿時刻。沉穩的綠色孔雀石與璀璨鑽石所交織出的光彩，願媽媽未來的每一刻，都能帶著這份優雅與能量，活出屬於自我的精彩人生。

5. LV Color Blossom戒指

LV Color Blossom Mini Star 玫瑰K金及孔雀石配鑽石戒指，$27,900



源自Louis Vuitton「Color Blossom」珠寶系列，這款設計靈感來自品牌經典的Monogram星辰圖案，將標誌性元素轉化為更精緻細膩的珠寶語彙。戒指中央以綠色孔雀石精心雕琢而成，並透過細膩拋光工藝展現出溫潤而富有層次的光澤。周圍點綴的圓形鑽石則增添一抹低調閃耀，使整體更顯優雅迷人。無論單獨配戴，或與其它戒指層疊混搭，都能展現出從容又不失時髦感的風格

6. Boucheron Serpent Bohème戒指

Boucheron Serpent Bohème戒指，S號，$17,600



「Serpent Bohème」系列，同樣是Boucheron極具代表性的經典蛇形珠寶圖騰之一。這款鑲嵌孔雀石的18K黃金戒指，透過當代視角重新演繹，將鮮明色彩、自由精神與嫵媚氣質巧妙融合，散發出優雅且充滿魅力的迷人風格。作為母親節禮物，不僅象徵守護與祝福，也為媽媽的日常造型增添一抹精緻亮點，讓這份心意在指間中悄然展現。

7. Chopard Happy Hearts戒指

Chopard Happy Hearts戒指，以標準的玫瑰金、鑽石和孔雀石製成，$20,400



早在多年前，來自瑞士的高級珠寶暨腕錶品牌Chopard，便推出許多兼具設計感與日常配戴性的經典珠寶創作。其中，以溫柔又富有象徵意義的「心形」為設計主軸的「Happy Hearts」系列，更特別適合作為獻給媽媽的情感之選。那一顆顆靈動的心形圖騰，不僅象徵愛與陪伴，也像是在細膩訴說對媽媽的感謝與珍惜。

8. Chow Sang Sang Emphasis戒指

Chow Sang Sang Emphasis「Cosmos「宇」」18K玫瑰金孔雀石戒指，$8,800



說到要送給媽媽的幸運珠寶，我一眼就相中了來自點睛品這一款「Emphasis」孔雀石圓珠戒指。因為比起傳統的珠寶設計，它那種立體又大器的結構感真的很有味道，加上價格也相當實惠。最吸引我的，無疑就是中心那顆圓潤、色彩極其濃郁的孔雀石，看起來就像一顆充滿生命力的星球，被流暢的玫瑰金戒環溫柔地擁抱著。我覺得這款戒指特別適合媽媽，是因為它帶著一種「圓滿」與「包容」的美好寓意。在我們眼裡，她就像這宇宙般的設計一樣，充滿力量且始終從容閃耀。

母親節精品珠寶送禮─孔雀石戒指選購建議Q&A

Q1：2026年母親節熱門的珠寶禮物趨勢是什麼？為何「綠色孔雀石」成為首選？ A1：今年的母親節珠寶趨勢回歸「自然力量」與「情緒療癒」。綠色孔雀石因其獨特的同心圓紋理，象徵守護、平衡與美好能量，且其深邃的綠色調極具辨識度，能完美襯托熟齡女性的從容氣質。相較於傳統金飾，孔雀石戒指，如Van Cleef & Arpels（VCA）或Louis Vuitton（LV）的經典設計，更能展現低調奢華的個人品味。 Q2：在挑選「精品孔雀石戒指」時，有哪些推薦的標誌性品牌系列？ A2：若追求經典與幸運寓意，首推VCA的「Alhambra」四葉草系列；若偏好品牌識別度與現代感，LV的老花圖騰設計則是極佳選擇。此外，Piaget「Possession」系列的轉動式設計，以及 Bvlgari「Divas' Dream」的幾何俐落感，都是今年母親節點名率極高的入手清單。 Q3：精品孔雀石戒指，除了外型美觀，還有哪些開運或贈禮的深層寓意？ A3：孔雀石，在珠寶界常被視為「旅人的守護石」，帶有平安與轉運的意象。在母親節贈送孔雀石戒指，不僅是一件時尚單品，更象徵著對母親「事事圓滿、好運流轉」的祝福。特別是帶有旋轉機關的設計（如Piaget），更結合了「扭轉乾坤」的開運概念，是兼具品味與祝福的體面禮物。 Q4：孔雀石珠寶，在保養上有哪些需要注意的地方？適合媽媽日常配戴嗎？ A4：孔雀石屬於質地較溫潤的天然寶石，建議日常配戴時應避免接觸化妝品、香水或化學清潔劑。清潔時只需用軟布輕輕擦拭即可。雖然精品如VCA或Cartier的工藝極佳，但仍建議在洗澡或泡溫泉時取下，以保持那一抹「神祕綠色光彩」的恆久閃耀。 Q5：預算有限的情況下，如何挑選高CP值的精品孔雀石珠寶？ A5：有預算考量的《Bella 儂儂》讀者們，可以優先關注各大精品珠寶的入門系列，如VCA「Alhambra」、Bvlgari「Divas' Dream」、Boucheron「Serpent Bohème」...等作品，同樣保有精湛的金質工藝與天然孔雀石的高級質感，但在價位上，更適合小資族作為犒賞媽媽或首度踏入精品珠寶領域的首選。

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