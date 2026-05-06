穿Prada的惡魔2｜Anna Wintour是誰？鐵娘子管理被封「核武溫圖」

在剛過去的Met Gala 2026，Anna Wintour繼續擔任大會主席，雖然年逾76歲，但當她現身紅地氈時，依然強勢十足，在時尚界舉重輕足。而在近日上映的《穿Prada的惡魔》續集中，女上司的原型一直被指是Anna Wintour，同樣有著正經嚴肅的個性。不過，其實Anna Wintour的真實個性反叛，更憑著反傳統的想法，助雜誌銷售推向高峰，並在時尚界取得重大成就。



在剛過去的Met Gala 2026，Anna Wintour繼續擔任大會主席。（Getty Images）

《穿Prada的惡魔》真有其事？

電影《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）由美國作家Lauren Weisberger撰寫的同名小說改編，她曾任職時尚雜誌《VOGUE》編輯，並擔任Anna Wintour的助理約十個月。離職後她轉往其他雜誌工作，並在2003年推出《穿Prada的惡魔》，內容公開時尚行業的風光與辛酸，女魔頭上司更被指影射Anna Wintour，引起不少讀者注意。

《穿Prada的惡魔》在2006年被翻拍成電影，由梅莉史翠普（Meryl Streep）飾演女上司；安妮夏菲維（Anne Hathaway）及Emily Blunt則為助理，因著演員們生動的演技，電影囊括當年多個頒獎禮獎項，包括美國電影學會獎「年度電影」和美國國家評論協會獎「十大電影」，而梅莉史翠普亦憑電影，勇奪金球獎「最佳音樂及喜劇類電影金主角」。

相隔20年，《穿Prada的惡魔2》沿用原本班底，再次展開時尚界的辦公室競爭，同時為觀眾帶來當年電影的各種回憶。

相隔20年，《穿Prada的惡魔2》沿用原本班底，再次展開時尚界的辦公室競爭。（《穿Prada的惡魔2》劇照）

Anna Wintour中學輟學

Anna Wintour在1949年生於英國倫敦，年少便有一套時尚風格，會嫌棄校服太醜，將過膝校裙剪短，更因被校長發現而退學，學歷不到中學畢業的程度。她在14歲時，亦將髮型剪成Bob頭，至今依然留有同樣髮型，成為了其標誌性特徵之一。

Anna Wintour事業初期屢遭挫折

退學後Anna Wintour選擇就業，靠父親關係在英國雜誌《Harpers & Queen》擔任編輯，但因與上司想法不合而辭職。她其後轉往美國發展，在美國版《Harper’s Bazaar》任職初級編輯，不過最後因前衛風格，遭以「不了解美國市場需求」的理由辭退。

她後來去到女性成人雜誌《Viva》工作，得到上司支持經營時尚專欄，可惜雜誌在3年後停刊，Anna Wintour再度失業兩年，可謂屢屢碰壁。

Anna Wintour事業初期屢遭挫折（Getty Images）

不過，Anna Wintour並沒放棄理想，先後在女性雜誌《Savvy》及《New York》工作，憑主導的封面與題材，引起極大迴響，更引起美國國際期刊出版集團康泰納仕（Condé Nast Publications）出版人Alex Liberman的注意，邀請她加入《VOGUE》工作，擔你首位創意總監。

Anna Wintour在《VOGUE》大改革

Anna Wintour的「鐵娘子」工作風格，在任職《VOGUE》後更深入民心。她在新官上任時，便大幅革新雜誌風格，如封面的大頭照，便轉成戶外悠閒的半身照，由以色列模特兒Michaela Bercu，以價值1萬美元的Christian Lacroix高訂上衣，來襯搭日常數十美元的Guess牛仔褲，旨將時尚推向普通民眾。

她亦深明名人效應，在1989年邀請Madonna拍攝封面，助當時銷量和廣告急升，在《Men’s Vogue》首次發布時，更創下164頁廣告的記錄。

Anna Wintour被冠上「核武溫圖」（Nuclear Wintour）的稱號。（Getty Images）

不過，由於大幅改革，加上Anna Wintour的強硬態度，引起同事們不滿，在她上任後班底隨即「大換血」，更被冠上「核武溫圖」（Nuclear Wintour）的稱號。有傳當時初級職員不敢與她乘搭同一升降機；行內人士更稱她在90年代初，曾要脅設計師，要求他們停止創作當時滯銷的grunge fashion。

Anna Wintour與老佛爺交情甚好。（Getty Images）

Anna Wintour曾為希拉莉、奧巴馬夫人造型師

除了時尚界，Anna Wintour在政界也有相當地位。當年希拉莉作為第一夫人時，常因穿著而遭嘲笑，Anna Wintour便主動請纓希拉莉，為她提供造型建議，希拉莉其後亦會在重要場合前，先咨詢對方的意見。此外，Anna Wintour亦曾為奧巴馬夫人Michelle Obama設計不少造型。

2014年Michelle Obama邀請Anna Wintour出席國宴，並委任她為總統藝術與人文委員會委員。（Getty Images）

Anna Wintour退任前線

擔任美國版《VOGUE》總編輯37年，Anna Wintour去年宣布卸任，並續任康泰納仕集團全球內容總監，監督《Vanity Fair》、《GQ》、《Tatler》及《Allure》等全球業務，並繼續擔任《VOGUE》全球編輯總監，由雜誌主編向她直接匯報日常業務。