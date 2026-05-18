康城影展2026｜明星造型持續更新：允兒、綾瀨遙、全智賢散發氣質

第79屆康城影展（英文為Cannes Film Festival）在5月12日揭幕，為期12天裡匯聚各地紅星，他們在各個電影活動上，換上不同華麗造型和珠寶，使場面更盛大矚目。特別是擔任評審的Demi Moore、趙婷和Ruth Negga等，在影展首日已經展示多套禮服，以下持續更新和盤點康城影展2026明星造型，讓大家同步感受到這項焦點盛事的熱鬧氣氛。



康城影展2026｜歷年得獎港片《霸王別姬》重映！獎座/評審團公開

康城影展2026｜17/5 第六日（持續更新）

康城影展2026｜明星造型：綾瀨遙 Haruka Ayase - Balenciaga

日本女神綾瀨遙在出席是枝裕和執導電影《再生家族》（Sheep In The Box）的拍攝活動時，以Balenciaga白色禮裙登場，看來簡約優雅。禮裙刺繡立體花卉圖案，展現出生動活力，而高跟鞋的鞋跟弧度，亦與裙身弧形輪廓呼應，締造出一致感覺。

康城影展2026｜明星造型：綾瀨遙 Haruka Ayase - Balenciaga (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：允兒 Yoona - KYHA

韓國女星允兒第二度踏上康城影展，她以一襲白色KYHA婚紗禮裙，出席電影《Garance》的播映活動，艷壓全場。禮裙設計簡約、富層次感，襯托出允兒白皙肌膚，配襯Qeelin Wulu Link系列珍珠鑽石頸鏈，以4.16卡綠色碧璽為主石，展現出瑰麗優雅的氣質。

康城影展2026｜明星造型：允兒 Yoona - KYHA (Getty Images)

康城影展2026｜允兒 Yoona 佩戴Qeelin珠寶 (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：允兒 Yoona - Qeelin

開雲集團在康城影展中，舉辦《Women in Motion Awards》頒獎禮，允兒亦有份出席。她換上淡雅的粉色禮裙，以輕紗襯搭少量閃爍珠片，締造知性和低調的瑰麗感覺。她亦佩戴Qeelin Wulu Treasure頂級珠寶系列耳環和頸鏈，為造型增添華麗感覺。

康城影展2026｜明星造型：允兒 Yoona - Qeelin (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：韓韶禧 - Boucheron

韓國女星韓韶禧亦有份觀賞電影《Garance》。她穿上以中性型格的黑色西裝，外套特別以短版剪裁襯搭皺褶輕紗，稍為露出肌膚，締造性感魅力。她亦佩戴Boucheron Histoire de Style高級珠寶系列鑽石頸鏈，以優雅的弧度曲線，為造型增添活力閃爍的美態。

康城影展2026｜明星造型：韓韶禧 - Boucheron (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：韓韶禧 - Maygel Coronel

韓韶禧在開雲集團的頒獎禮上，以甜美的Maygel Coronel粉色禮服亮相。造型以皺褶強調身材曲線，兩側綴以拖尾的蝴蝶結，營造垂墜的視覺效果，增添輕逸隨性的靈動美感。為展現自然氣質，她特別佩戴Boucheron常春藤耳環、頸鏈和胸針，透過不規則設計，打造造型層次。

康城影展2026｜明星造型：韓韶禧 - Maygel Coronel (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：鄭好娟 - Louis Vuitton

鄭好娟有份演出的韓國科幻驚悚電影《Hope》，登上康城影展。她穿上Louis Vuitton禮裙出席播映活動。禮裙以垂墜和貼身為主，透過皺褶打造柔美感覺，綴以玫瑰圖案，看來優雅莊重。她亦佩戴同色調Louis Vuitton高級珠寶系列耳環，展現閃爍魅力。

康城影展2026｜明星造型：鄭好娟 - Louis Vuitton (Getty Images)

康城影展2026｜鄭好娟 佩戴Louis Vuitton珠寶 (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：水原希子 Kiko Mizuhara - Saint Laurent

水原希子穿上Saint Laurent藍色禮裙，出席電影《Garance》的播映活動。禮裙特以超高叉剪裁，露出腿部線條，同時打造不規則對比感覺，配搭藍寶石頸鏈，締造和諧一致的強勢氣場。

康城影展2026｜明星造型：水原希子 Kiko Mizuhara - Saint Laurent (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：劉雯 - CHANEL

中國模特兒有份出席觀賞電影《Garance》，她穿上CHANEL禮裙，透過紅色花卉和羽毛的點綴，展現出活力與優雅，而漸變的蕾絲設計，亦提升柔和浪漫的性感魅力。她同時佩戴Chopard耳環和戒指，締造閃爍璀璨的氛圍。

康城影展2026｜明星造型：劉雯 - CHANEL (CHANEL提供)

康城影展2026｜16/5 第五日

康城影展2026｜明星造型：趙婷 Chloé Zhao - Schiaparelli

趙婷出席電影《Paper Tiger》的播映活動時，以型格的Schiaparelli晚裝，打造強勢和性感氣場。一貫品牌風格，腰部加入誇張設計，打造俐落型格的廓形，同時將豹紋圖案，與閃爍和透視元素結合，展現出性感與優雅的氛圍，配搭馬莉珍高跟鞋，以增添一點甜美感覺。

康城影展2026｜明星造型：Chloé Zhao - Schiaparelli (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：綾瀨遙 Haruka Ayase - Balenciaga

綾瀨遙出席觀賞主演電影《再生家族》的播映活動。她以簡約的Balenciaga黑色禮裙踏上紅地氈，透過疊層方式增添飄逸效果，同時減少沉悶感覺。

康城影展2026｜明星造型：綾瀨遙 Haruka Ayase - Balenciaga (Getty Images)

康城影展2026｜15/5 第四日

康城影展2026｜明星造型：全智賢 - Louis Vuitton

全智賢有份演出的驚慓電影《屍速禁區》（Colony），於康城影展中播映。她在出席拍照活動時，以一身悠閒的Louis Vuitton造型亮相。造型以黑白對比色調為主，搭以長領帶及sling back高跟鞋，營造出優雅舒適的度假氛圍。

康城影展2026｜明星造型：全智賢 - Louis Vuitton (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：全智賢 - Louis Vuitton

全智賢在《屍速禁區》的播映活動中，換上Louis Vuitton白色簡約禮裙，透過小企領和斗篷設計，塑造出優雅與強勢的魅力，左面衣襟綴以4顆圓形扭紋圖案鈕扣，締造玫麗和莊重的氛圍。

康城影展2026｜明星造型：全智賢 - Louis Vuitton (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：李冰冰 - Armani Privé

中國一代氣質女神李冰冰，出席觀賞電影《Karma》。她穿上Armani Privé禮裙，透過貼身剪裁，以及寶石點綴，締造柔和優雅的女性氣質。她特別佩戴Chaumet Joséphine Valse Impériale頸鏈和耳環，展現出知性魅力。

康城影展2026｜明星造型：李冰冰 佩戴Chaumet珠寶 (Chaumet提供)

康城影展2026｜明星造型：岡本多緒 Tao Okamoto - CHANEL

日本演員岡本多緒出席電影《All of a Sudden》的播映活動。她穿上CHANEL粉紅色禮服，以花卉圖案展現優雅美態，而背後的露背設計亦締造性感。造型重點更落於腹大便便的孕肚，她當日向傳媒公開懷孕喜訊，表示很高興能與寶寶一同踏上康城影展的紅地氈，會待寶寶出世後向其炫耀這件事。

康城影展2026｜明星造型：岡本多緒 Tao Okamoto - CHANEL (CHANEL提供)

康城影展2026｜明星造型：岡本多緒 Tao Okamoto - CHANEL (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Rebecca Patricia Armstrong - Sophie Couture

泰國影星Rebecca Patricia Armstrong出席電影《Karma》的播映活動。她穿上Sophie Couture禮服﹐以兩側加闊的宮廷式輪廓，營造華麗優雅的氛圍，同時採用不同質感的面料，塑造層次魅力，展現閃爍感覺。

康城影展2026｜明星造型：Rebecca Patricia Armstrong - Sophie Couture (Getty Images)

康城影展2026｜14/5 第三日

康城影展2026｜明星造型：趙婷 Chloé Zhao - Gabriela Hearst

導演趙婷出席電影《Fatherland》播映會時，穿Gabriela Hearst 2026春季禮服踏上紅地氈。服裝以上半身不規則剪裁，締造個性與優雅，搭以連帽設計，同時展現出悠閒隨性的感覺。

康城影展2026｜明星造型：趙婷 Chloé Zhao - Gabriela Hearst (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：松隆子

日本影壇前輩松隆子有份演出的電影《凪日記》（Nagi Notes），入圍主競賽單元。繼電影首映後，她今日出席「photocall」活動，以清爽的湖水藍色斗蓬，展現出精神與活力，同時讓肌膚更顯白。

康城影展2026｜明星造型：松隆子 (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Win Metawin - Tiffany & Co.

泰國影星Win Metawin有份觀賞電影《Fatherland》，他的西裝重點在於襟前的Tiffany & Co. 石上鳥胸針，以及絨面雙蝴蝶結，為造型增添層次趣味，同時不失隆重感覺。

康城影展2026｜明星造型：Win Metawin - Tiffany & Co. (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：周也 - Phan Huy

因2019年電影《少年的你》備受關注的中國演員周也，以越南品牌Phan Huy 2026高訂系列禮裙，出席電影《Fatherland》的播映會。禮裙富越南傳統服飾色彩，中間位置綴以水鑽圖案，裙子強調兩側紡紗的厚重輪廓，締造出復古宮廷風格。

康城影展2026｜明星造型：周也 - Phan Huy (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：劉燁 - Dior

中國演員劉燁穿上Dior寶藍色西裝，襯搭幼身蝴蝶結，出席觀賞電影《Fatherland》。造型上穩打穩紮，是個保守的選擇。

康城影展2026｜明星造型：劉燁 - Dior (品牌提供)

康城影展2026｜13/5 第二日

康城影展2026｜明星造型：Demi Moore - Gucci

超夢幻優雅的造型！評審團之一的Demi Moore穿上Gucci訂製禮裙，出席電影《La Vie D’Une Femme》播映。禮裙以薰衣草紫色為主調，展現出淡雅知性的魅力，加上亮面與透視的輕紗材質，締造輕逸與浪漫，配搭拖尾設計更顯華麗矚目。而同色調絨面高跟鞋，亦提升整體的和諧感。

康城影展2026｜明星造型：Demi Moore - Gucci (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：鞏俐 - KITX

鞏俐在出席電影《La Vie D’Une Femme》播映時，選擇KITX 2023秋季系列寶藍色禮服，以隨性的波希米亞風格，營造強勢與優雅的氣場，配搭藍寶石珠寶，展現和諧及矚目感覺。特別一提她的眼妝，以較粗的下眼線，減輕銳利感覺，展現出剛柔並重的女性魅力。

康城影展2026｜明星造型：鞏俐 - KITX (Getty Images)

康城影展2026｜鞏俐以較粗的下眼線，減輕銳利感覺。 (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Skye Hankey - Giambattista Valli

名媛Skye Hankey出席觀看電影《La Vie D’Une Femme》，以Giambattista Valli 2025秋季高訂系列，盡顯精緻女性美態。禮裙採用輕紗與層次，打造出如花卉盛放般的輪廓，配搭鏤空魚尾裙襬，展現出優雅的漏斗型身材，散發浪漫的氛圍。

康城影展2026｜明星造型：Skye Hankey - Giambattista Valli (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Anna Mouglalis - CHANEL

法國演員Anna Mouglalis選擇CHANEL 2026春季高訂系列，作為出席電影《La Vie D’Une Femme》紅地氈的禮服。禮裙以羽毛為靈感，透過精緻的工藝，呈現出鳥類的身體紋路，以歌頌大自然的美。

康城影展2026｜明星造型：Anna Mouglalis - CHANEL (品牌提供)

康城影展2026｜明星造型：Leïla Bekhti - Gianni Versace

法國演員Leïla Bekhti在出席「一種注目」 （Un Certain Regard）單元活動時，穿上Versace創辦人Gianni Versace在1992年設計的古董西裝外套，以繁複的金屬扣，襯搭緊身褲及高跟鞋，展現出糅合舊時與現代的時尚美學。

康城影展2026｜明星造型：Leïla Bekhti - Gianni Versace (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Mélanie Thierry - Dior

法國女星Mélanie Thierry穿上Dior高訂禮裙出席電影《A Woman’s Life》的首映。禮裙採用淡黃「錘花緞」（hammered satin）製作，配搭蕾絲飾邊及營造層次，同時綴以水晶，營造出閃爍優雅的魅力。

康城影展2026｜明星造型：Mélanie Thierry - Dior (品牌提供)

康城影展2026｜明星造型：松隆子 - Giorgio Armani

松隆子有份演出的電影《凪日記》（Nagi Notes），入圍主競賽單元。她出席電影播映時，選擇Giorgio Armani禮裙，特別以皺褶修飾腰線，綴以細緻的閃石，散發低調與知性氣質，而部分開胸的設計，亦增添性感魅力。她亦佩戴Boucheron Quatre Radiant Edition鑽石耳環及戒指，為整體造型增添華麗氛圍。

康城影展2026｜明星造型：松隆子 - Giorgio Armani (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Araya A. Hargate - Armani Privé

泰星Chompoo以性感的Armani Privé 2025秋季高訂系列禮服，出席電影《La Vie D'Une Femme》的播映會。胸前特別以蝴蝶結修飾，並展現出羽翼的廓形，締造出甜美和俏皮感覺。襯搭Boucheron Histoire de Style，The Power of Couture高級珠寶系列水晶及密鑲鑽石頸鏈，增添華麗和典雅的氣場。

康城影展2026｜Araya A. Hargate - Armani Privé (Getty Images)

康城影展2026｜12/5 首日

康城影展2026｜明星造型：Demi Moore - Gucci

作為評審團之一，Demi Moore在出發前往評審團晚宴時，便以Gucci的悠閒運動風格，展現出從容的態度。她穿上2026早秋系列杏色風衣，襯搭簡潔的TEE和哈倫褲，再加上復古感手袋，締造出時尚的度假氛圍。

康城影展2026｜明星造型：Demi Moore - Gucci (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Demi Moore - Jacquemus

在康城影展登場時，Demi Moore換上活力繽紛的Jacquemus禮裙， 透過色彩鮮明的波點設計，以及立體垂墜效果，展現出時尚趣味。而富膨脹感的裙身剪裁及魚尾裙襬，亦與整體一致打造出歡樂感，同時呈現好看的曲線廓形。

康城影展2026｜明星造型：Demi Moore - Jacquemus (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Demi Moore - Jacquemus

在出席開幕電影《The Electric Kiss》播映時，Demi Moore換上Jacquemus訂製禮裙，以閃爍的銀色珠片布料，貼身包覆身體，展現出女性的優雅輪廓，加上魚尾設計，將雙腿視覺上拉長，締造更好看的身材比例。

她亦佩戴Chopard Haute Joaillerie頸鏈，上面鑲嵌共226.34卡心形鑽石，並以上下倒影般排列設計，配搭鑽石耳環和戒指，盡顯華麗與典雅的魅力。

康城影展2026｜明星造型：Demi Moore - Jacquemus (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Demi Moore - Chopard (品牌提供)

康城影展2026｜明星造型：趙婷（Chloé Zhao）- Hermès

電影《哈姆奈特》導演趙婷，亦為今屆評審團之一。她在出席康城影展時，穿上型格的Hermès寶藍色造型，透過開叉設計展現層次，同時強調腰線，配搭高跟涼鞋款，以及辮子造型，展現出閒適與優雅的氛圍。

康城影展2026｜明星造型：趙婷 - Hermès (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：趙婷（Chloé Zhao）- Gabriela Hearst

在評審團晚宴上，趙婷同樣以悠閒為主，選擇Gabriela Hearst長裙，並以矚目的紅橙色調，散發陽光活力。針織裙造型貼身和帶垂墜感，加上流蘇裙襬設計，配搭Bottega Veneta編織紋手袋，展現出舒適的波希米亞風格。

康城影展2026｜明星造型：趙婷 - Gabriela Hearst (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Ruth Negga - Celine

在踏上康城影展場地時，評審團之一的愛爾蘭女演員Ruth Negga，帶大家重回的七八十年代的氛圍。她穿上Celine 2026秋季系列白色造型，以闊身和加大的輪廓設計，配搭俐落的all back髮型，展現出中性型格的女性魅力。服裝以光滑面料打造，並在細節上加入皺褶設計，隱約呈現出女性曲線，而頸部的絲巾修飾，更能顯出從容與悠閒的度假感覺。

康城影展2026｜明星造型：Ruth Negga - Celine (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Ruth Negga - Dior

Ruth Negga穿Dior綠色絲鍛高訂禮裙，配搭Dior彩妝，出席開幕電影《The Electric Kiss》的播映。禮裙色調高雅大方，綴以黑色蕾絲圖案，前方特別加上流蘇設計，展現出活力和神秘魅力。她亦戴上Chopard頸鏈，以獨特的Ashoka切割黃鑽和梨形白鑽的組合，締造與別不同的魅力。

康城影展2026｜明星造型：Ruth Negga - Dior (品牌提供)

康城影展2026｜明星造型：鞏俐 - Balenciaga

康城影展歷年得獎作品《霸王別姬》將於活動期間重映，主演鞏俐更會出席分享。此前，她出席觀賞開幕電影《The Electric Kiss》，並穿上Balenciaga黑色訂製禮裙，以簡單俐落的上半身造型，襯搭珠寶締造華麗與優雅；而裙襬則採用帶空氣感的皺褶設計，配搭前短後長的剪裁，來強調隆重感覺。

康城影展2026｜明星造型：鞏俐 - Balenciaga

康城影展2026｜明星造型：趙濤 - Prada

中國女演員趙濤有份出席開幕禮和《The Electric Kiss》播映。她選擇Prada黑色訂製禮裙，底層特別以綠水晶珠片，締造出低調與優雅的閃爍魅力，襯搭Chopard珠寶，以綠寶石點綴造型，展現出雍容的東方美。

康城影展2026｜明星造型：鞏俐 - Balenciaga (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：趙濤 - Chopard (品牌提供)

康城影展2026｜明星造型：Laura Wandel - Dior

評審團之一的比利時導演Laura Wandel，穿上Dior 2026春季訂製禮裙，出席電影《The Electric Kiss》的播映。禮裙以羽毛層疊，締造出優雅與輕盈的魅力，加上掛頸的設計，打造出清爽夏日的感覺。較時裝秀時延長裙襬長度，看來更顯隆重氛圍。

康城影展2026｜明星造型：Laura Wandel - Dior (品牌提供)

康城影展2026｜明星造型：Poppy Delevingne - John Galliano

英國演員Poppy Delevingne重現經典，穿上傳奇設計師John Galliano在2007年的禮服設計，將透視、蕾絲、修身與優雅的元素完美結合，展現出富女性氣質的舞台風格，配搭頸部的絲帶，展現出effortless的美學。

康城影展2026｜明星造型：Poppy Delevingne - John Galliano (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：Poppy Delevingne - John Galliano (Getty Images)

康城影展2026｜明星造型：是枝裕和 - Chaumet

男士造型重點在於胸針與腕錶。日本名導是枝裕和有份觀看開幕電影《The Electric Kiss》，西裝襟前的胸針來自Chaumet今年最新的ENVOL系列，捕捉鳥類羽翼的美態，結合大明火琺瑯工藝，展現出深邃濃鬱的午夜藍漸變色彩，締造自然與優雅的氛圍。