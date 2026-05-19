Cartier 加價2026｜卡地亞傳出最高漲達15%：分析或受3大原因影響

Cartier 卡地亞加價｜珠寶鐘錶品牌Cartier 傳出將會5月中旬，香港及台灣會進行價格調整，加幅約10%至15%，並預計於年底會再次調整價格。這次的加幅與以往不同，過去品牌的約在2%-6%，這次的變動相當嚇人。而引致的調漲，猜測有可能與3大因素有關，所以有考慮選購Cartier 產品的話，要趁早入手！



Cartier早在今年(2026年）1月，日本與韓國Cartier已進行價格調整（IG@cartier）

日本與韓國Cartier已進行價格調整

Cartier 早在今年(2026年）1月，日本與韓國早已進行價格調整。當中就包括經典的Love、Tank、Trinity、Santos de Cartier等系列，由入門珠寶到腕錶，當時漲幅約在8%至12%。這次的漲幅與過去相比已明顯變大，相信香港及台灣市場也會延續此趨勢，這幾個系列的產品也很值得留意。

為何要進行價格調整？

奢侈品年年漲價，是各大品牌的既定銷售策略，旨在維持其稀缺性與高端定位。但大多是輕微調整，這次Cartier傳出加幅約為10%至15%，分析可能與以下3大原因有關：

Cartier 加價有機會與原物料價格大幅上升有關（IG@cartier）

1. 原物料價格大幅上升

近年受到中東地緣政治風險，及全球通貨膨脹影響，石油及黃金等原物料價格持續上漲。光是過去12個月（2026年5月），金價的波動幅度約落在37%至40%間。因此，品牌已吸收一段時間的成本壓力，但最終仍反映在售價上。

Cartier 加價或受匯率波動影響（IG@cartier）

2. 匯率波動

Cartier前任首席執行長Cyrille Vigneron 曾指出，品牌需進行全球價格調整原因是，加價是為了抵消匯率波動。由於不同國家的稅率、進口關稅及到貨成本，會影響各國當地實際售價，因此必須進行調整，以保持全球價格平衡。

Cartier 加價或受美國對瑞士與歐洲奢侈品加徵的高額關稅的政策影響（IG@cartier）

3. 美國關稅措施

Cartier 雖為法國的頂級奢華珠寶與鐘錶品牌，但現屬於瑞士歷峰集團旗下（Richemont），其腕錶機芯亦主要於瑞士製造。所以也有機會受到美國對瑞士與歐洲奢侈品加徵的高額關稅的政策影響，瑞士製造的高級腕錶直接面臨顯著的成本上升。品牌可能會部分價格壓力轉嫁，導致漲幅明顯。