網民票選10款人氣小白鞋　阿Sa熱捧Alexander McQueen厚底鞋上榜

小白鞋設計簡約百搭，台灣穿搭平台Dappei近日公布由網民票選的10款人氣小白鞋。大熱Alexander McQueen厚底鞋具視覺增高、顯瘦效果，上榜無容置疑，而排榜首是MUJI無印良品小白鞋，性價比高，難怪成為網民至愛。



【小白鞋／名牌鞋】小白鞋設計簡約別緻，適合四季穿著，是女生鞋櫃中必備款式之一。(superga_official@Instagram)

10大人氣小白鞋大熱款上榜 法國品牌高質又「貼心」？

時尚品牌以及NIKE、adidas等運動品牌也推出小白鞋，款式長青百搭，實用度高。云云小白鞋有哪些人氣高、追捧度高？Dappei「10大人氣小白鞋」名單，為人熟悉的Vans、Superga帆布鞋上榜，被譽為法國國寶級鞋履品牌的Spring Court「G2S Womens Twill」款式則排第8位，除鞋具有8個排氣孔通爽透氣，鞋墊加入薄荷味香料，減少汗臭味，相當貼心。

▼▼▼按圖看「10款人氣小白鞋」名單，Vans小白鞋經常缺貨全因經典高辨識度；Vans、Superga 帆布鞋亦上榜，MUJI無印良品小白鞋設計簡約，被網民票選第一位▼▼▼

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【小白鞋／名牌鞋】Alexander McQueen Oversized Sneaker為網民喜愛小白鞋的第8位；蔡卓妍（阿Sa）就擁有多對不同顏色搭配的Alexander McQueen小白鞋。(choisaaaa@Instagram)

厚底鞋瞬間增高成追捧原因 MUJI以親民度取勝？

厚底鞋款受歡迎，如Alexander McQueen Oversized Sneaker、New Balance NB327等，兼顧簡約俐落外形，舒適度同時帶有修飾腿形，有增高顯腿長效果，不少藝人及KOL均是粉絲，蔡卓妍（阿Sa）就擁有多對不同顏色搭配的Alexander McQueen小白鞋。



第1位是MUJI無印良品小白鞋，設計簡約，撥水加工處理處理，不易沾染水漬；為增加舒適度，特意在鞋墊加入支撐腳底足弓設計，售價親民，$195入手，是MUJI無印的隱藏好物之一。

同場加映：小白鞋容易搭配造型，實用性相當高，鞋櫃必備款式之一。不過，容易骯髒，須定期清潔，利用4件低成本小工具有效去除小白鞋污漬，最重要是按照鞋履材質而選擇清潔方法。

▼▼▼按圖看小白鞋清潔方法，「自製清潔劑」材料大部份人家中也有，低成本有效去污▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜加拿大的潮流購物網站SSENSE減價，多款Alexander McQueen人氣小白鞋有折扣優惠，2千多元即可入手紅足多年的經典名牌小白鞋。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜除網民選出來的10款小白鞋，法國品牌Veja小白鞋設計簡約百搭，同樣受一眾年輕潮人熱捧，走在街上總不乏Veja的身影，就連前英國公爵夫人梅根早期出席活動亦不時穿上Veja▼▼▼