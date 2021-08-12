MICHAEL KORS手袋低至4折　agnès b. 尼龍款$7XX　30款減價返工袋

【減價／手袋／MICHAEL KORS／agnès b.】對於女生來說，手袋如衣服一樣永遠不嫌多，尤其是實用的返工袋。MICHAEL KORS和agnès b.官方網站正進行限時減價，包括多款大容量手袋，耐看之餘亦容易配搭，適合返工使用。



MICHAEL KORS和agnès b.官方網站正進行限時減價，包括多款大容量手袋。(MICHAEL KORS)

MICHAEL KORS：最後減價低至4折

MICHAEL KORS的低至4折減價優惠已到最後階段，不過仍設眾多減價款式選擇；若追求實用型返工袋，絕不能錯過Tote Bag款。除了素色皮質，亦設monogram老花款Jet Set Travel Large Logo Top-Zip Tote Bag，袋身除飾有「MK」標誌，亦設「MICHAEL KORS」Logo以及「MK」吊飾，辨識度非常高，原價HK$4,950，4折後HK$1,836，相當抵買。另外，可選擇帆布款Jane Large Canvas Tote Bag，半價後只需HK$1,305，為返工「粗用」之選。

▼▼▼【按圖看】MICHAEL KORS精選15款減價手袋，減價款多為實用Tote Bag，折後千多元入手，適合「粗用」。▼▼▼

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agnès b.：2件減價手袋折上折

agnès b.官方網站減價設有折上折優惠，2件減價貨品額外9折；3件或以上額外85折，CP值甚高。OL們可考慮LARGE TWO-WAY TOTE BAG，長方形狀能擺放文件等物件，手挽帶以外亦設長肩帶供側揹使用。亦可考慮藉減價時段入手水桶袋COW LEATHER SHOULDER BAG，弧線形的外型為沉悶的返工造型上帶來變化；而多款尼龍材質手袋也有減價，不但輕巧而且襟污糟，更是入門好選擇。

▼▼▼【按圖看】agnès b.精選15款減價手袋，尼龍款減價後最平HK$714入手，3件或以上額外85折，絕不容錯過！▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜英國美妝網購平台Lookfantastic香港官網亦推出快閃減價折扣優惠，人氣護膚品牌，如Aesop、Caudalie、First Aid Beauty、Filorga等多款皇牌產品低至65折發售，按圖即看精選Lookfantastic 25款皇牌人氣減價產品。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜不少女生都愛購入多個手袋替換，以配襯不同造型。名牌手袋設計簡約優雅，有著一定的辨識度，自然列入大部份女生的wish list，但名牌手袋昂貴價格難不是人人可以負擔，預算不足又想購入能媲美名牌款式的小資女，或可考慮以下5款名牌替代手袋。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜可持續發展成趨勢，時尚界於近年來亦將環保意念納入設計之中，利用廢棄或可回收物料製作手袋，讓消費者不僅能購入時尚的款式，亦可兼顧環保，按圖看10個環保物料手袋推介，岑麗香同款手袋以32個膠樽製成，小資女熱捧Longchamp僅$900。▼▼▼