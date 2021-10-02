胸圍計算｜一舉手胸圍上移？可塞入3隻手指？　7大貼士胸圍要換新

胸圍尺寸｜胸圍是時候要換新？胸圍壽命有限，反覆洗滌後會漸失彈性和承托力，胸圍尺寸不合身，會造成明顯壓痕或「離罩」情況。留意七大貼士，就知胸圍已是時候要換新了。



如何判斷是否該更換胸圍？（mybra_tw@IG）

#1 一舉手胸圍上移

胸圍總是移位？自測胸圍是否合身的其一方法，可將雙手舉起伸直，若發現胸圍明顯往上移，代表胸圍已不能完美包覆胸部。胸圍經過反覆洗滌或身體發生變化，內衣會變得鬆弛而失去彈性、尺寸不合身，是時候更換一個新的胸圍。

#2 出現壓痕

穿戴胸圍一段時間後取下，若發現胸部下緣及後背有一道道明顯紅色壓痕，這代表內衣的尺寸太小，或者背帶寬度太窄，導致緊勒皮膚而產生紅印。長時間穿戴太緊的胸圍，會壓住胸部帶來壓迫感，影響胸部定型；同時罩杯無法適當包覆胸部也會造成副乳、背肉等問題，應該趕快將它丟棄。

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