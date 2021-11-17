謝安琪創品牌kaytiquette推女裝秒爆Server　香港製造極簡風格

謝安琪（Kay）告別「浦銘心」，成為獨立歌手同時也自資創唱片公司，起名「淺白本部」，風格簡約時尚。近日，她把這概念注入選物店，推出個人品牌「Kaytiquette」，希望大家留意自己與人、與自然環境以及與內心之間的連結，同時希望永續時尚。



謝安琪（Kay）推出個人生活選物品牌Kaytiquette。（Kaytiquette）

謝安琪推出個人選物品牌 主打香港製造：百搭永續時尚

謝安琪（Kay）在11月14 日正式推出個人生活選物品牌Kaytiquette（結合Kay與解作禮儀的etiquette），選物店不只有服裝系列，日後會有更多生活用品，都由謝安琪選出她認為生命中值得長久擁有、而且對大家有所連結的物品，她更形容每一個系列，都有如一個故事的不同集數，她說：「Kaytiquette是由我和不同設計師共同編寫的一本小書，每個Episode承載不同的生活概念和選物。我一直很珍重人與人之間，人與自然環境之間，人與自己的內心之間等，所有連結和情感，希望透過Kaytiquette這個平台，與大家一同欣賞細閱。」

品牌首個Episode便是與本地設計師Rex Ko合作的服裝系列，以「法式浪漫」為主題，9款產品，包括服裝、布袋、鞋履等，以法式風格為靈感，全米白寬鬆設計，多用途著法，方便配襯，大家可按個人喜好，隨意配搭專屬自己的造型。

Kaytiquette的Episode 001衣服是香港製造、日本布料。（Kaytiquette）

Kaytiquette的Episode 001衣服都是主打香港製造，花半年時間找本地廠商安排機器人手；而布料均由日本製造，然後直送香港工場縫製，全天然純棉和麻質，不含任何化學成分，耐用耐看；設計百搭，製作、選料用心，Kaytiquette一上市便一度「死Server」，可見其受歡迎程度。

新品將免費附送Kaytiquette 多用途布包乙個 （可作洗衣袋或購物袋用途）。（Kaytiquette）

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