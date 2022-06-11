The Korner官網限時快閃優惠進行中！指定女裝鞋款低至$200起

The Korner是近年新興的本土品牌，創立於2015年憑著具設計感的鞋履深受各大女士歡迎。最近The Korner官網推出了限時優惠，指定鞋款都是分為$200及$300兩大價區，而且優惠只限官網發售，當中鞋款都是非常百搭。不論你是什麼風格的女生，The Korner的鞋款總有一對適合你，所以有興趣的女生更加不能錯過，最重要是購物滿$100即免運費，女生們夏天的來臨就一同換上新衣物吧！



The Korner的品牌理念是以實惠的價格和良好的設計提供優質的女鞋，希望通過使命，為各大女士提供鞋履的知識並開始改變鞋履市場。對於女生來說，不管上身的搭配多麼具巧思，一雙精心預備的女裝鞋還是必不可少的。不同場合穿著不同的女裝鞋，能帶來截然不同的感覺，再加上他們家的鞋履使用牛皮及環保樹脂纖維物料製成，讓鞋履更舒適耐用，易於保養，因此The Korner一系列的鞋款向來都受高度評價。以下將會為大家推介8款百搭的鞋款供大家參考。

The Korner 8大春夏鞋款推介：穿搭多樣化！

The Korner鞋款 ｜1. Kasual Slippers #Blue



暫時為全部鞋款中最通爽的一款，要做一款可於日常穿搭中配襯得夠時尚的拖鞋並不容易。以三條幼身搭帶撐起設計的 Kasual 就做到了，好看又獨特，同時又不減舒適感。

The Korner鞋款 ｜Kasual Slippers #Blue HKD$200.00 （The Korner官網）

The Korner鞋款 ｜2. Kloud Slippers #Green



波紋橫帶拖鞋帶着一種貴格的淘氣感，感覺就像不愛守規則但又惹人歡喜的小甜心。Kloud 顧名思義，有種像雲層一樣的輕盈感， 加上多次調整的皺褶效果，確保成果最自然最美麗，就算是拖鞋都可以有質感。

The Korner鞋款 ｜Kloud Slippers#Green HKD$200.00（The Korner官網）

The Korner鞋款 ｜3. Kassel Slippers #White (WHT)



流蘇是此鞋款的設計重點，整體結構就是一對皮革拖鞋，配鞋面的大片流蘇。流蘇是時裝設計中一個經典元素，亦是一個歷久不衰的細節，把此元素配合日常拖鞋的設計，平衡莊重和舒適的條件。

The Korner鞋款 ｜Kassel Slippers #White (WHT) HKD$200.00（The Korner官網）

The Korner鞋款 ｜4. Kris Mary Jane #Beige (BEI)



為了圍繞今次主題「Back to Classic」，特意找了很多在市場上一直流行的款式進行改造，舊瓶新酒的概念，但卻將舊有的改進成現代都市人更適用的設計，Kris Mary Jane 就是其中一款。

The Korner鞋款 ｜Kris Mary Jane #Beige (BEI) HKD$200.00（The Korner官網）

▼▼▼【按圖看】The Korner 4款$300的鞋款：採用緞面、漆皮或是亮片等華麗材質製成，外形尖細，能夠修飾腳型！▼▼▼

圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止，有開詳情請瀏覽The Korner網頁。