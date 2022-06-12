JW PEI包女星大愛！年中官網全場低至4折起　不易撞款小眾袋款

【JW PEI包包｜JW PEI袋】自從腋下包開始流行後，不論專櫃品牌或是小眾品牌都紛紛推出不同類型的腋下包款式。近年有一個新進品牌JW PEI除了腋下包外，其他袋款都深受各大女藝人喜愛，例如韓國女藝人泫雅、少女時代的秀英，甚至連Justin Bieber太太Hailey Bieber都紛紛背上JW PEI的袋款。由於JW PEI的袋款都相當獨特而具有個人風格，因此近年都成為各大女士們的寵兒。



JW PEI是由一對夫妻共同創立的洛杉磯配飾品牌，品牌背後靈感來自於這樣一個理念:時尚應該是平易近人、輕鬆自在、充滿力量的，可持續素食材料的極簡設計是該品牌的核心。另外JW PEI使用高質量的帆布，聚氨酯，和認證的回收塑料瓶製成的織物。近日JW PEI的官網推出了全場折扣優惠，低至４折起，當中不少熱買款都有優惠，有興趣的女生絕對不能錯過。

【JW PEI包包｜JW PEI袋】8大私心不易撞款小眾袋款

【JW PEI包包｜JW PEI袋】１.Ayla 手機包 - 棕色



Ayla 手機包採用了純素皮革，但不可調節不可拆卸肩帶，袋設有3個卡槽，適合iPhone13 Pro Max及以下尺寸的手機（不含手機殼）。

【JW PEI包包｜JW PEI袋】Ayla 手機包 - 棕色 HK$239.00（JW PEI官網）

【JW PEI包包｜JW PEI袋】2. Eva 單肩包 - 經典蛇紋



設計猶如90年代經典的法棍包，採用了蛇紋素皮革，100%可回收塑料內襯。不過不可拆卸不可調節帶，袋身配上銀色配扣及拉鏈開合，適合所有尺寸的手機 。

【JW PEI包包｜JW PEI袋】2. Eva 單肩包 - 經典蛇紋 HK$259.00（JW PEI官網）

【JW PEI包包｜JW PEI袋】3. Alison 柔軟量感單肩包 - 黑色



Alison 柔軟量感單肩包採用了純素皮革，尼龍內襯，不可調節不可拆卸肩帶。袋設有1個內袋，而且可放下一把18cm的雨傘。

【JW PEI包包｜JW PEI袋】Alison 柔軟量感單肩包 - 黑色 HK$349.00（JW PEI官網）

【JW PEI包包｜JW PEI袋】4. Eva 單肩包 - 紫色鱷魚紋



這一款設計猶如90年代經典的法棍包，採用了鱷魚紋素皮革，100%可回收塑料內襯。不過不可拆卸不可調節帶，適合所有尺寸的手機 。

【JW PEI包包｜JW PEI袋】Eva 單肩包 - 紫色鱷魚紋 HK$289.00（JW PEI官網）

▼▼▼【按圖看】JW PEI 4款熱買袋款：現代極簡主義美學，體現每一個人獨特的美麗和力量▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止，有開詳情請瀏覽TJW PEI網頁）