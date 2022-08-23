CHARLES & KEITH｜小CK手袋減價低至68折　11款手袋$3xx起可入手

CHARLES & KEITH手袋減價2022｜CHARLES & KEITH 手袋款式多，而且價錢親民一向深受女生喜愛，更是小資女必收手袋品牌！CHARLES & KEITH 官網多款手袋現推出低至68折優惠，多款肩背包、腋下包、水桶包、手提包等都有折扣優惠，最平HK$319就買得到，立即看看11個抵買袋款！



CHARLES & KEITH手袋減價2022｜菱格掀蓋肩背包 原價：HK$769 特價：HK$609

CHARLES & KEITH 這款菱格掀蓋肩背包配上了一個同色系可拆卸式小收納包，二合一的手袋設計相當方便，適合女生們妥善地收納零碎的隨身小物。手袋採用梯形設計，為女生提供更大、更實用的收納空間，袋身設計採用了菱格紋配合紅色系，大大增加時尚感，紅色配色不算太浮誇，適用於平日外出的穿搭或辦公室穿搭，可為日常簡約穿搭加以點綴。

CHARLES & KEITH手袋減價2022｜菱格掀蓋肩背包 原價：HK$769 特價：HK$609（CHARLES & KEITH 官網）

CHARLES & KEITH手袋減價2022｜這款菱格掀蓋肩背包配上了一個同色系可拆卸式小收納包，二合一的手袋設計相當方便！（CHARLES & KEITH 官網）

CHARLES & KEITH手袋減價2022｜Alcott 印花絲巾水桶包 原價：HK$699 特價：HK$489

水桶包是近年大熱的包款，可說是衣櫥必收的袋款之一！水桶包充滿時尚年輕感，亦不失優雅氣質，是少女至輕熟女都適合的百搭袋款。CHARLES & KEITH 這款 Alcott 印花絲巾水桶包大小適宜，可說是外型與實用性兼備，手袋配有可拆卸式的鍊條肩帶與調節式背帶，可作手提包、斜背包或肩背包配備，方便打造不同的時尚風格。這款水桶包具有奶油色、淺粉色、南瓜橘及深苔蘚綠4種顏色選擇，每款顏色各有特色與風格，現以7折價錢就可以買到，絕對是值得包色的手袋款式！

CHARLES & KEITH手袋減價2022｜Alcott 印花絲巾水桶包 原價：HK$699 特價：HK$489（CHARLES & KEITH 官網）

CHARLES & KEITH手袋減價2022｜Aspen 金屬釦帶抓皺單肩包 原價：HK$469 特價：HK$319

單肩包是今季流行袋款，CHARLES & KEITH 這款 Aspen 金屬釦帶抓皺單肩包由 Krystal 仙氣示範後瞬間成為今季大熱款式！手袋採用金屬釦帶搭配抓皺細節設計，帶復古感之餘亦不失前衛氣派，設計充滿特色！另外，手袋採用了可調節式肩帶，大家可自行調較肩帶長度，單肩背或斜背也可以，適合打造各種時尚風格。

CHARLES & KEITH手袋減價2022｜Aspen 金屬釦帶抓皺單肩包 原價：HK$469 特價：HK$319（CHARLES & KEITH官網）

CHARLES & KEITH手袋減價2022｜Coda 單肩流浪包 原價：HK$599 特價：HK$479

除了黑、白、粉色這類大眾化配色手袋外，有時也入手一個別具特色的混色手袋也是個不錯的選擇，可為簡約風穿搭加以點綴。CHARLES & KEITH 這款 Coda 單肩流浪包，採用了大膽的印花配色，充滿時尚感而且相當易襯，春夏氣息滿滿，抓緊夏日的尾巴入手就最適合不過！袋款更是近期大熱的腋下Hobo包，肩背或手提佩戴同樣能輕鬆展現時髦氣質。

CHARLES & KEITH手袋減價2022｜Coda 單肩流浪包 原價：HK$599 特價：HK$479（CHARLES & KEITH 官網）

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