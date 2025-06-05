颱風蝴蝶｜雨鞋這樣穿可減腳臭！必學4大選鞋秘技顯腿瘦

【颱風｜雨鞋】每逢踏入夏天，都會出現颱風。美國全球預報系統（GFS）預料，南海一帶將在下周日（8日）起出現熱帶氣旋，並在11、12日最接本港，或成今年首個颱風。而天文台則預料，下周中期（11及12日）將吹東風4至5級，並有幾陣驟雨。不少人在下雨時都會選擇雨鞋，在避免鞋子進水的同時，亦能展示雨季的時尚穿搭。而在購買雨鞋時，可以從以下4重點著手，讓大家出門上班時，也能保持雙腳乾爽和舒適。



【颱風｜雨鞋】鄭裕玲都會穿雨鞋上電台。（IG@do_do_cheng）

【颱風｜雨鞋】選雨鞋重點1. 鞋底影響防跣度

雨鞋材料一般分為PVC和橡膠，前者價錢較為親民，質感輕盈，以便大幅度活動，而且設計色彩繽紛，可塑造出活力感覺。不過，由於PVC遇寒易裂，下雨後若不打理，鞋身和鞋底或會出現黏膠脫落的問題。因此，對走路不穩或懶惰的女生而言，橡膠款或是個更好選擇，由於回彈性較高，舒適度相對提升，而且質感厚重，有較佳的防滑效果。橡膠雨鞋的色彩都帶霧面，不及PVC款光滑，故在搶眼度方面，PVC款則略勝一籌。如果想提高防滑度，可選擇鞋底更深坑紋的設計，以增加與地面的摩擦力。

【颱風｜雨鞋】選雨鞋重點2. 內襯減腳臭

穿雨鞋最怕感焗促和流汗，形成臭味。因此挑選時可留意有內襯的款式，並在使用時穿具吸濕排汗功能的襪子，以減少臭味細菌滋生，同時增加雙腳與鞋子之間的摩擦力，讓走路時更加穩固。

【颱風｜雨鞋】泫雅也愛穿雨鞋。(IG@hyunah_aa)

【颱風｜雨鞋】選雨鞋重點3. 嬌小女生忌選長筒款

若對雨季時尚較講究，可根據身形選擇合適自己的鞋款，如個子高或小腿較粗的女生，可選厚身的長筒款式，修飾腿形。不過，嬌小女生穿長筒款的話，容易更顯腿短，將缺點放大，故中長款或短款雨鞋，會更顯輕盈和活力。

【颱風｜雨鞋】選雨鞋重點4. 舒適關鍵在於這一步

由於雨鞋沒有鞋舌或拉鍊，穿著時都較困難，而且雨鞋材質較一般鞋厚，故購買前盡可能先試穿一下，並選大一碼至碼半的大小，以增添舒適度，並減少腳部與雨鞋摩擦，避免形成紅腫和水泡。

此外，雨鞋用後也需保養，除用海綿沾水擦拭，亦可在鞋身內放置報紙吸濕，而平日也要避免陽光直射，以致雨鞋材料變質。以下為大家推介3款雨鞋，大家不妨參考。

雨鞋推薦1. AIGLE Women Rubber Boots HK$1,580

來自法國的服飾品牌AIGLE，早期深受歐洲貴族歡迎，可見所用的材料都較高質。雨鞋設計偏向優雅簡約風格，透過紅線展現艷麗，加上低跟設計，更顯女性美態。主要用天然橡膠製作，並由具經驗的鞋匠手工製作，過程經過反覆的防水測試，質料耐用和速乾。

雨鞋推薦｜AIGLE Women Rubber Boots (品牌官網)

雨鞋推薦2. Barbour Mallow Wellingtons #Light Sand/ Bran

這個品牌深受英國王室愛戴，三度獲頒皇家認證。雨鞋以短靴設計，搭以簡潔舒適的淺灰和啡色，締造優雅的魅力，加上厚鞋底的設計，可以視覺上拉長身高。雨鞋裡面加入格紋布料，展現時尚的魅力。

雨鞋推薦｜Barbour Mallow Wellingtons #Light Sand/ Bran (品牌官網)

雨鞋推薦3. Rockfish Weatherwear Flatform Chelsea Rain Boots

近年深受韓國歡迎的品牌，雨鞋透過厚底和內增高的設計，視覺上顯高，塑造自然的長腿效果。雨鞋以一致色調，配合立體壓花打造活力和趣味，加上短靴款式締造時尚魅力。

雨鞋推薦｜Rockfish Weatherwear Flatform Chelsea Rain Boots (品牌官網)

雨鞋推薦4. PALLADIUM Pampa RCYL LT+WP+ZIP HK$1,150

專為熱愛冒險的人而設，由膠樽升級再造製作，並透過跣水加工處理，有效禦防雨水滲透，讓雙腳保持乾身和舒適。鞋款設計日常易襯，設有多色選擇，而且側邊飾有拉鏈，時尚得來亦方便穿著。

雨鞋推薦｜PALLADIUM Pampa RCYL LT+WP+ZIP (品牌官網)

雨鞋推薦5. HUNTER W Ref Explorer Flatform Metal Bow Loafer HK$1,869

採用防水皮革配以再生EVA及EVA鞋底製成，整體輕巧和精緻，並以可愛的蝴蝶結取代金屬片，締造甜美風格。鞋底設計較厚，可以視覺上增高，而且走路時更為舒適。