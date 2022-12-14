美皮匠揭名牌背藏秘密　售價跟實際成本不成正比！GUCCI僅$200

名牌手袋｜名牌絕對是男女皆瘋狂，有人為了追名牌「死慳死抵」，有人會將名牌當作另類投資，當然亦有人認為名牌是一項既奢侈又不值的物品。美國有一名皮匠於個人社交平台親揭各大品牌的皮具，並分析成本價，原來當中實際成本價竟然是一餐飯的價錢。



名牌絕對是男女皆瘋狂（IG@@lalalalisa_m）

美國有一名皮匠於個人社交平台親揭各大品牌的皮具（IG@tanner.leatherstein）

美國皮匠親揭奢侈品牌秘密 實際成本竟是一餐飯？

美國一名皮匠Tanner Leatherstein於個人社交平台分享不同的皮革知識，最近他就拆開各大奢侈品牌的皮具，當中包括CHANEL、GUCCI、LOEWE、PRADA、COACH等等知名的奢侈品牌，影片中他更揭開成本價，CHANEL更直言只值幾百元左右，一起來看看究竟啦！

CHANEL更直言只值幾百元左右（IG@tanner.leatherstein）

首先以Gucci Dionysus bags 為例，他是以1100美元（約8550港元）入手，但他保守估計手袋的皮革實際成本僅約35美元（約272港元），加上人工費80美元（約622港元），因此Gucci Dionysus bags 總成本價大約是90美元（約700港元），佔了售價7.5%。

Gucci Dionysus bags 總成本價大約是90美元（約700港元）。（IG@tanner.leatherstein）

另外，近年大受上班族女士歡迎的西班牙品牌Loewe，皮匠亦拆開了Loewe Puzzle Mini來揭開成本價，他是以2450美元（約19049港元）購入的，他估計皮革實際成本大約是50美元加上人工費及配飾的120美元，總成本是170美元（約1321港元），佔售價6.9%。

Loewe Puzzle Mini總成本是170美元（約1321港元）（IG@tanner.leatherstein）

PRADA憑著近年復古風及腋下包的流行再度掀起熱潮，皮匠亦追上潮流拆開了PRADA Saffiano leather mini-bag，根據PRADA香港官網現時售HKD17,900，但他估計手袋的皮革只約50美元左右，包含人工費的70美元，實際總成本價只有約120美元（約933港元）。

PRADA Saffiano leather mini-bag只有約120美元（約933港元）。（IG@tanner.leatherstein）

GUCCI曾被工廠真面目：成本僅24歐元

早年，意大利RAi3電視台《REPORT》都曾經揭開GUCCI的工廠運作，節目更直言工廠以24歐元（約200港元）的價格把手袋出售給GUCCI，但GUCCI就以高達1000歐元出售。節目播出隨即引來不少網友譁然，當時有人更向GUCCI公司客服聯絡，當局解釋「所謂成本僅24歐元是斷章取義」，並指出一款手袋是包括優質皮革原料、包裝、物流運輸以及銷售等等。

意大利RAi3電視台《REPORT》都曾經揭開GUCCI的工廠運作。（《REPORT》節目截圖）

以上美國皮匠的分析，還是電視台的揭秘，其實一切都是數字上的估算。皮匠再三提醒，各大奢侈品牌及產品背後都存有當中的價值，或許單看價錢確是稍微不值，但奢侈品牌能夠打造到如此成功，絕對是有過人之處，如皮革質量、設計特色、配件、品牌保證等等，大家在購買前不妨當一個參考！