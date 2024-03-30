水桶袋2024｜13款人氣推介！2千多起入手：YSL、Dior未上架即爆紅

人生第一個名牌手袋，大家會選怎樣的款式呢？是品牌經典款、大熱款還是最新推出的款式？其實水桶款手袋是一個不錯的選擇，外型具獨特、款式耐看易搭配，且容量大很實用，是不錯的入門之選。這次就為大家精選了12大不能錯過的水桶袋包括：YSL、Dior、CHANEL、Loewe等品牌，大家可以參考一下！



水桶袋2024推介1. Dior MEDIUM C'EST DIOR BAG HK$30,000

Dior C’est Dior Bag是BLACKPINK Jisoo早前的機場造型中曝光，也讓這款手袋當時還未上架即爆紅！這款水桶袋設計簡約優雅，袋身上的「CD」Logo以浮雕壓紋呈現，袋口即有金屬扣子。手袋配以一長一短肩帶，像Jisoo機場造型一樣手挽，或是側揹都可以；手袋除了推出黑色及啡色外，還有經典老花款Monogram，都是很易配搭的款式，加上容量充足，又是一人氣手袋！

水桶袋2024推介2. Saint Laurent LE 5 À 7 SOFT BAG $20,200

另一BLACKPINK 成員Rosé早前在機場造型中曝光的Saint Laurent LE 5 À 7 SOFT BAG，同樣成為今年人氣之選！這款LE 5 À 7 SOFT BAG是由早前推出的Le 5 à 7 Shoulder Bag演變而成，在設計上更簡約，手袋尺寸23cm X 22cm X 8.5cm，容量更大、更實用，肩帶可調整變成腋下包，時尚型格。手袋除了黑色，還有暗灰和軍團紅色。

水桶袋2024推介3. Bottega Veneta Small Cassette Bucket Bag HK$22,900

Bottega Veneta的水桶袋一直是品牌人氣手袋，以品牌經典的intrecciato編織設計，配上水桶袋外型，成了BV的入門款手袋。今年Bottega Veneta的水桶袋換上了富皺褶感的plissé小羊皮，內襯則是小牛皮，讓水桶袋更時尚，而手袋的尺寸的是18cmX14cmX14cm，是很實用的大小！

水桶袋2024推介4. CHANEL鏈條手提包 HK$21,000

CHANEL這款迷你水桶袋外型圓潤，尺寸是11×10×10cm，精緻甜美！手提包採用亮面小羊皮，配上品牌經典的皮穿鏈條，以及在束口位配以大大的金色金屬的雙C標誌，更顯優雅動人。

水桶袋2024推介5. Alexander McQueen The Soft Curve水桶袋 $12,700

Alexander McQueen除了The Curve水桶袋外，另一款人氣手袋就是The Soft Curve水桶袋，同樣是有圓筒形袋身及綁帶環繞細節，但袋口則採用了抽繩設計。手袋都是小牛皮，皮革柔軟實用，充滿質感，配上可調節皮革肩帶，使手袋可以斜挎或肩背，輕鬆配搭不同造型。

水桶袋2024推介6. GUCCI GG MARMONT迷你水桶袋 HK$9,700

GUCCI的GG MARMONT迷你水桶袋，採用採用白色絎縫皮革製成，背面飾有心形細節﹐內裡則是以雲紋綢及仿麂皮微纖維製作需成，是很有質感的手袋。此GG Marmont系列均綴有標誌性的雙G配件，時以當代風格詮釋70年代Gucci經典皮帶扣，是品牌標誌性設計之一。

水桶袋2024推介6. GUCCI GG MARMONT迷你水桶袋 HK$9,700（GUCCI官網）

水桶袋2024推介7. CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮小型BUCKET手袋 HK$13,000

CELINE的水桶袋可說是上班族女生首選之一，小型BUCKET手袋尺寸為18 X 22 X 13cm，容量是相當實用！這款手袋採用TRIOMPHE帆布配上小牛皮飾邊，配有一條可調校肩帶，可變化成斜揹或掛肩揹法，便利使用！

水桶袋2024推介7. CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮小型BUCKET手袋 HK$13,000（CELINE官網）

水桶袋2024推介8. ANTEPRIMA WIREBAG ECCHIO STILOSO (Stylish Bucket) WIREBAG HK$2,995

ANTEPRIMA WIREBAG於2024春夏季推出了SECCHIO STILOSO水桶袋，手袋是外型是小巧立體的水桶形，採用簡潔流線型設計，展現出優雅與休閒的融合。此外手袋選用磁吸式袋口的便利設計，加上實用的容量，非常適合日常使用。而在肩帶上，手袋備有經典的鏈帶可作斜揹，也可以將鏈帶調整成雙肩帶上膊搭配，一袋兩用，可隨意轉換造型。

▼▼▼【按圖看】更多2024水桶袋推介｜包括Loewe、Louis Vuitton、Chloé等，都是人氣相當高的款式！【按圖看】▼▼▼