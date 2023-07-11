Fendi推出全新C’mon手袋將掀熱潮！4大亮點：超迷你、奢華鱷魚皮

Fendi手袋一直以精緻實用、百搭而備受歡迎，在近日的2023秋冬時裝秀上，品牌的創意總監Kim Jones就為大家帶了不少驚喜，其中一款就是全新「C’mon」手袋。這款手袋看像設計簡約，其實暗藏不少小細節，而且除了以往的皮革款外，這款還出現了一款鱷魚皮製手袋，奢華感十足，難道品牌要開始進軍頂奢市場呢？



Fendi推出全新C’mon手袋（Fendi官網）

Fendi推出全新C’mon手袋

Fendi品牌創意總監Kim Jones，擅長以簡約設計帶來不一樣的驚喜。Fendi全新C’mon手袋以柔和圓滑線條勾勒出馬鞍包的外型，配上率性的復古鍍金金屬扣環，時尚又能輕易搭配不同服裝造型，無論是日常上班還是假日與好友的聚會，都能成為低調又無法忽視的存在。

Fendi經典「FF」標誌一改以往設計（Fendi官網）

Fendi經典「FF」標誌一改以往設計

Fendi C’mon手袋另一引人注目的重點，定必是其「FF」品牌標誌，是「老佛爺」Karl Lagerfeld當年加入Fendi時所設計，不僅是代表著Fendi意思，更暗藏著「Fun Furs」概念，之後就一直沿用至今。這次C’mon手袋的「FF」品牌標誌，也做出創新一改以往粗體的呈現，改為線條較圓潤，以復古鍍金金屬製，時尚氣息更上一層。

Fendi C’mon手袋共推出3種尺寸

Fendi手袋一直是結合實用和美觀，這款全新C’mon手袋一共推出3款尺寸。其中最讓人驚喜的是品牌推出Nano尺寸，大小9.5x7x14cm，是不少女生最愛的小廢包，使手袋更精緻甜美，而且Nano尺寸手袋背面會多一個卡片位，可以擺放常用卡片或紙幣。而另外兩個尺寸是Small和Medium，都是相當實用的大小，加上手袋內裡都是一大格的收納的空間，可以擺放不少物品。

Fendi C’mon手袋推出小牛皮、 經典FF jacquard布料製的款式

Fendi C’mon系列手袋，推出多款百搭的配色，尺寸最大的Medium手袋共推出了5款色調，最常用的Small尺寸手袋推出7款色調，而超迷你的Nano手袋則推出了6款色調。Fendi C’mon系列手袋大多是採用了柔軟的小牛皮製成，當中還有以品牌經典的FF jacquard布料製成的款式，都是相當精緻的手袋。

Fendi C’mon手袋推出鱷魚皮與牛皮拼接製款式

除此之外，這次C’mon系列手袋還推出讓人心動的，鱷魚皮與牛皮拼接製成的款式，簡直是將奢華再度升級。鱷魚皮款式僅Medium尺寸和Nano尺寸手袋有推出，其中Medium尺寸手袋更是推出啡色和黑色款，都是充滿高雅、精緻氣息，不過此款的價格就比小牛皮製的款式高出不少了。