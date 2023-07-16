台YouTuber推11大盲買名牌手袋之選！從收納、質地、設計著手

名牌手袋款式眾多，不少品牌都正推出高訂、初秋時裝週單品，令人心動的單品目不暇給，對於正在考慮入手、又或者初次入手名牌手袋的女生而言，應該購入什麼單品好呢？還在苦惱的大家，不妨參考一下台灣化妝師兼YouTuber Kevin老師對於來自法國3大名牌袋款的分享吧！



法國一向有「世界時尚之都」的美稱，作為法國代表之一的CELINE 一直都深受女生喜愛，加上 Blackpink Lisa的代言後，聲勢更是浩大。Kevin老師近日在個人YouTube上分享了他的11款春夏戰利品，當中的品牌均是來自法國，當中包括Blackpink Lisa 代言的CELINE、Blackpink Rosé代言的Saint Laurent 以及充滿少女情懷的Chloé，一起了解更多吧。

名牌手袋推薦：1. CELINE Teen Triomphe手袋

以標誌性凱旋門扣的經典美學作裝飾的 Teen Triomphe，因著方形外表加上風琴摺設計，不論內層、暗層都十分充足，收納量大，加上富彈性的皮扣帶，靈活又好搭配。

名牌手袋推薦：1. CELINE Teen Triomphe手袋 （YouTube@Mr.Kevin.0907）

名牌手袋推薦：2. CELINE Triomphe肩背袋

CELINE Triomphe以扁長方形設計，乍看之下以為是個小廢包，但其實絕對能夠應付日常所需，Kevin老師分享，最重要的是小巧的包形更能夠拉長身形比例，小個子女生的必備單品！

名牌手袋推薦：2. CELINE Triomphe肩背袋 （YouTube@Mr.Kevin.0907）

名牌手袋推薦：3. CELINE Conti Bag系列

Conti Bag 作為今季大熱款式，早在Lisa 機場搶拍時被暴光，袋款的兩層收口外觀十分獨特，當時引起極高討論度極高。除了外觀獨特，實在的大容量，十分符合現今大手袋潮流，可謂是上班女生的福音。

名牌手袋推薦：3. CELINE Conti Bag系列 （YouTube@Mr.Kevin.0907）

名牌手袋推薦：4. CELINE Triomphe Canvas 白色帆布托特包

夏天的來到，渡假風的單品又怎能夠少呢？這款CELINE Triomphe Canvas 像個大禮帽，大船形設計十分適合沙灘、外遊，不過Kevin老師指這款的手提帶略長，女生自用的話肩揹才會比較合適。

名牌手袋推薦：4. CELINE Triomphe Canvas 白色帆布托特包（YouTube@Mr.Kevin.0907）

名牌手袋推薦：5. YSL LE 5A 7 帆布皮革Hobo手袋

購買方法：Net-a-porter（HK$18,800）｜Farfetch（HK$18,000）

Blackpink 作為新生代的指標，亦是多個品牌的寵兒，近年不少潮流亦由她們所帶起。而作為「人間YSL」的Rosé，每次穿起代言的Saint Laurent單品都會引起搶購潮，而這款經典的腋下包Hobo，換上白色帆布與啡色皮革更添輕盈夏日、輕鬆打造休閑感。

名牌手袋推薦：5. YSL LE 5A 7 帆布皮革Hobo手袋（YouTube@Mr.Kevin.0907）

名牌手袋推薦：6. YSL LE 5 A7 滑面皮革柔軟小型手袋

購買方法：Net-a-porter（HK$20,200）｜Farfetch（HK$20,200）

追求全皮革手感的女生，這款滑面皮革重量剛好，柔軟的皮革手感配上做舊設計的品牌扣，整個感覺知性又溫柔，Kevin老師指今次的溫暖色完全不能不入手，好看又一袋多用，可以手提又可以肩背。

名牌手袋推薦：6. YSL LE 5 A7 滑面皮革柔軟小型手袋 （YouTube@Mr.Kevin.0907）

名牌手袋推薦：7. YSL LE 5 A7 植鞣皮革迷你VERTICAL手袋

這款迷你VERTICAL 是個小廢包之選，外形就是時下流行的手機包款。Kevin老師分享道當中的獨特之處就是這款VERTICAL 選用了生皮革，這種皮革會隨著用家的空間濕度、溫度而有所變化，更能夠創造出獨特專屬的袋款。

名牌手袋推薦：7. YSL LE 5 A7 植鞣皮革迷你VERTICAL手袋（YouTube@Mr.Kevin.0907）

名牌手袋推薦：8. YSL LE 37 亮面皮革手袋

YSL只有小巧、女性化的手袋設計嗎？當然不是，Kevin老師分享這款LE 37 的亮面皮革手袋，是2023春夏季的新款單品。硬底的水桶包，收納量大，加上袋中更附有小包，型格與實用兼備。

名牌手袋推薦：8. YSL LE 37 亮面皮革手袋（YouTube@Mr.Kevin.0907）

名牌手袋推薦：9. Chloé Woody系列

購買方法：Net-a-porter（HK$11,300）

為人熟悉的Chloé，是個服裝起家的法國品牌，以少女情懷、浪漫風格成功深入民心，後來更推出手袋、配件等。而今年重新演繹的Woody系列，尺寸彈性，由小到大號都一應俱全，最為特別的是一改以往編織款式變為全皮革，整個感覺更高雅。

名牌手袋推薦：9. Chloé Woody系列 （YouTube@Mr.Kevin.0907）

名牌手袋推薦：10. Chloé Edith 托特包

購買方法：Net-a-porter（HK$14,700）｜Farfetch（HK$17,163）

近年 Chloé都致力創新，保留經典手袋設計，注入新配色、面料等去改革傳統，而作為改良版的Edith，除了外表有著可愛的奶油配色，材質上亦改變了，變得更輕量化，令人更有使用、配搭它的動力。

名牌手袋推薦：10. Chloé Edith 托特包（YouTube@Mr.Kevin.0907）

名牌手袋推薦：11. Chloé Penelope 系列

購買方法：Net-a-porter（HK$14,700）｜Farfetch（HK$12,354）

Kevin老師指Penelope 系列 亦是Chloé當中相當值得人手的選項，除了因為系列當中有著不同材質以及尺寸，極具靈活性、個人化。另外，亦因為Penelope 以金屬硬幣扣加上編織流蘇的外形，富有民族及設計感。

名牌手袋推薦：11. Chloé Penelope 系列 （YouTube@Mr.Kevin.0907）

這個系列不單更偏向中性，男女合用，更代表Chloé的多變精神，並不是只有單純的仙女、浪漫女性面化。