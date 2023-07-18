消費券優惠｜the Korner 10女裝鞋款提案　優雅溫柔　OL女生必備

【消費券2023/消費券優惠】消費券攻略！第二期$2000的消費券已經派發了，還在苦惱入手什麼好物嗎？除了服飾之外，女生穿搭中所需的鞋履總不嫌買得多！襯著各大品牌的消費券優惠接踵而來，不妨好好利用消費券的確購入好物吧！



本地女裝鞋履The Korner 創立於2015年，主打現代摩登設計，價錢親民，不單擁有多種不同款式及顏色。而且碼數彈性，由34到46尺碼都照顧到，由小個子女生到高個子女生都可以一一照顧好。由即日起，The Korner 推出了消費券優惠，當中 16 款熱賣鞋子低至半價，購買兩對鞋款更可獲額外95折優惠，不少鞋款都十分合適上班以及外出混搭之用，一起了解更多吧！

The Korner推薦：1. Kay Rain Boots 優惠價 HK$531（原價：$590）

雨季的來臨，時雨時晴的天氣令人招架不住，想對付天氣，穿上拖鞋又怕過於休閑，雨靴就絕對能夠助你解決困境！這對型格的 Kay Rain Boots 是The Korner 今季的新品，乍看之下並不發覺是雨靴，除了可以對抗雨水，更可以拉高身形比例，可謂功能性與時尚感兼備！

The Korner推薦：1. Kay Rain Boots 優惠價HK$531（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：2. Kayce Flats 優惠價 HK$441（原價：$490）

這對舒適好走的Kayce Flats，用上今年「Balletcore」熱潮的芭蕾舞鞋作靈感，簡單中展現設計感，十分合適女生們上班之用。這對鞋款的特色更是用上了針織物料拼環保皮革，鞋身的鏤空設計更透氣，夏季穿上都不感侷促。

The Korner推薦：2. Kayce Flats 優惠價 HK$441（原價：$490）（The Korner）

The Korner推薦：3. Kayi Knit Slippers HK$472（原價：$590）

鐘情高跟鞋設計的女生，這款Kayi Knit Slippers是你的夏日必備好物！因為它是高跟與涼鞋的混合之作，針織材質涼爽又親膚，環保皮革雙腕帶設計更添穩固，展現出休閑、知性感。

The Korner推薦：3. Kayi Knit Slippers HK$472（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：4. Kayi Heels HK$472（原價：$590）

外形與瑪麗珍鞋有所相似的Kayi Heels，可愛又富柔美感！它以全植物皮革製成，尖頭加上微高跟設計，既有增高效果又可以好走舒適，穿上一整天於辦公室走來走去也完全不成問題。

The Korner推薦：4. Kayi Heels HK$472（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：5. Karol Flats II HK$288（原價：$590）

這款Karol Flats II 主打簡約設計，V型開口設計加以包邊撞色皮革作點綴，有效修長腳型之餘，更富輕度假感，喜歡小細節的女生，不妨入手一對！

The Korner推薦：5. Karol Flats II HK$288（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：6. Kedi Slippers HK$288（原價：$590）

女生們總會碰上美甲還未做好，但又要出席拍照場合的時候，不希望將久未修好的腳趾露於人前的話，不妨選擇這款大方頭、方形鞋面的Kedi Slippers，剛柔並重，又可以將腳背收好。

The Korner推薦：6. Kedi Slippers HK$288（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：7. Karol Knit HK$472（原價：$590）

涼鞋款絕對是夏天的必備單品，Karol Knit用上軟針織材質加上鑽石型微鞋跟設計，非常合適穿搭！

The Korner推薦：7. Karol Knit HK$472（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：8. Kiff Wingtip Oxford HK$472（原價：$590）

牛津鞋看似正式感滿滿，但其實在日常悠閒場合，到正式宴會場合都適用。鞋款用上環保物料，打造光滑鞋面，加上微圓邊設計，從簡約中帶出正裝感，整體造型平衡，不會過於正式而失去日用的可塑性。

The Korner推薦：8. Kiff Wingtip Oxford HK$472（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：9. Kayla Slippers HK$343（原價：$490）

上班時喜歡換上拖鞋的女生，可以考慮入手這款富設計感的Kayla Slippers。防麂皮的絨毛皮加上鞋底的微包踭設計，不會過於隨性之餘，又可以修飾女生腳部的小瑕疵、乾燥爆拆等問題。

The Korner推薦：9. Kayla Slippers HK$343（原價：$490）（The Korner）

The Korner推薦：10. Kenni Klassic Loafers HK$531（原價：$590）

鞋櫃中必備的基本鞋款，一定不能少得美觀又大方的樂福鞋，不用鞋帶、一套就穿上，它能夠作為日常上班、宴會、悠閒穿搭的好拍檔！而這款圓頭的Kenni Klassic Loafers，容易搭配之餘，又顯中性、文青感。

The Korner推薦：10. Kenni Klassic Loafers HK$531（原價：$590）（The Korner）