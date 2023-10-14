Dior 全新PLAN DE PARIS系列 巴黎街景注入秋冬靈魂 幻化迷人作品

Dior手袋2023｜Dior 作為每個女生心目中的夢幻品牌，以優雅同時具有少女感見稱。來到秋冬季，Dior亦推出不少力作，除了延伸1950年代的復古風情，更以北歐神話Valkyrie女武神作創作靈感融入服飾當中。另外，為了頌揚 Christian Dior 最鍾愛的首都街道、美景及優雅氣息，將春夏推出的「 Plan de Paris」換上新模樣， 呈獻出全新Plan de Paris。



PLAN DE PARIS系列以極具象徵意義的巴黎地圖作主要圖案，由春夏簡約黑的調換成黑色碰撞米色、灰色色調，在服飾、鞋履、手袋及配件上帶出沉實的秋冬感覺。

Dior 全新PLAN DE PARIS系列（Dior）

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：1. PLAN DE PARIS MITZAH 絲巾 HK$1,950

想以一個親民價錢入手全新PLAN DE PARIS系列的話，絲巾會是一個不錯之選，既可以作為配飾搭配，又可以裝飾手袋。這款造型修長的米色、黑色真絲斜紋布 Mitzah 絲巾，正面綴以經典的 Plan de Paris 印花，背面綴以對比色 Christian Dior 標誌緹花飾帶；展現 Dior 在蒙田大道的歷史性地標風采。

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：1. PLAN DE PARIS MITZAH 絲巾 HK$1,950（Dior）

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：2. DIOR MAP 5 隔層卡片套 HK$2,900

正考慮入手卡片套的女生們，不妨入手這款 Dior Map 卡片套，當中有5個卡片隔層，十分實用，並以米色和黑色光滑小牛皮製成，綴以 Plan de Paris 主題圖案；高雅又獨特。

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：2. DIOR MAP 5 隔層卡片套 HK$2,900（Dior）

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：3. DIOR TRIBALES 耳環 HK$4,200

若果鐘情珍珠與巴黎的時尚魅力，這款Dior Tribales 耳環絕對不會令你失望。Dior一改以往標誌性 CD 標誌，反而將巴黎鐵塔吊飾配以精緻密鑲白色珍珠樹脂，另一邊則以經典樹脂珍珠示人，將不對稱設計致敬花都的活力。

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：3. DIOR TRIBALES 耳環 HK$4,200（Dior ）

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：4. PLAN DE PARIS 手鏈 HK$4,500

有留意以往Dior 的首飾配件的話，應該知道珍珠與 CD 標誌是品牌鐘情的元素，而這款Plan de Paris 手鏈則低調地展示珍珠與 CD 標誌，將巴黎鐵塔、凱旋門吊飾等加入點綴，令整體造型更添精緻與中性感。

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：4. PLAN DE PARIS 手鏈 HK$4,500（Dior）

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：5. DIOR GRANVILLE 麻底帆布鞋 HK$6,100

想無時無刻地展現Dior魅力的話，可以入手這款 Dior Granville 麻底帆布鞋，鞋履以米色和黑色刺繡棉製成，鞋面飾有 Plan de Paris 主題圖案，將傳統手製的繩編鞋與巴黎現代元素碰撞出新感覺。

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：5. DIOR GRANVILLE 麻底帆布鞋 HK$6,100（Dior）

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：6. 小碼 DIOR BOOK TOTE HK$24,500

相信大家對實用的Dior Book Tote並不陌生，大容量的設計加上多變的圖案刺繡，能夠收獲不同年齡層的女性歡心。今次更在Dior Book Tote上完美顯現全幅米色和黑色 Plan de Paris 主題圖案刺繡，精湛工藝與歷史性地標風采一一對應。

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：6. 小碼 DIOR BOOK TOTE HK$24,500（Dior ）

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：7. SADDLE 馬鞍袋連肩帶 HK$35,000

Dior Saddle Bag 馬鞍包自1999年推出，既復古又時尚，而2018年時改成側揹款式後更引起熱議，女星們人手一袋，可謂比起 LADY DIOR 更搶手的存在！而今次PLAN DE PARIS系列亦將主題圖案注入馬鞍袋，令馬鞍袋變得更具收藏價值。

Dior 全新PLAN DE PARIS系列：7. SADDLE 馬鞍袋連肩帶 HK$35,000（Dior）

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