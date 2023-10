LouisVuitton全新運動系列 經典袋款注入冬日毛絨元素 蓬鬆又可愛

Louis Vuitton|隨著秋冬步代漸近,不少品牌都相繼推出秋冬限定、秋冬服飾以及冬日元素的手袋。Louis Vuitton 近日亦釋出LV Ski 系列,將運動、滑雪服飾細節結合現代設計,結合出具動感的簡潔造型,當中更在不少經典袋款設計中注入冬日意味,倍添玩味與可愛感。



LV SKI系列中由極富冬日氣息,能夠代表滑雪的羽絨外套、厚底靴、眼罩到手袋配件都有,而不少經典袋款亦注入冬日毛絨元素,令人忍不住大呼可愛!

Louis Vuitton全新運動系列:LV SKI(Louis Vuitton)

Louis Vuitton SKI系列:1. Speedy Bandoulière 25 HK$ 32,500

作為Louis Vuitton 代表作之一的Speedy旅行手袋,可謂是不少女生的愛袋之一。今個冬天,將實用性、輕巧的Speedy換上白色柔軟羊毛皮,並綴有粒面皮革飾邊,充滿冬日玩樂氣息。

Louis Vuitton SKI系列:2. Over The Moon HK$ 33,500

Over The Moon作為去年新品,圓潤的半月包可愛又時尚,一推出就已收獲不少的注意。原本Over The Moon就已用上放大的方式呈現Logo,打造出不一樣的活潑、年輕感,現在再加上不同色調的羊毛拼接,更添獨特的可愛感。

Louis Vuitton SKI系列:3. Bumbag HK$ 33,500

自Y2K熱潮被大家所追捧,不少90年代的單品亦重新被炒熱,這款一袋三用的腰包:不論繫於腰間、肩背或是斜背都可以。換上毛絨羊毛的外形,配上深色羊毛皮Monogram圖案及咖啡色皮革飾邊,令型格的腰包更添女性柔美。

Louis Vuitton SKI系列:4. Backpack HK$ 34,500

若然喜愛大容量袋款的話,這款全新Backpack背包就合適不過,既實用又舒適。另外,背包備有方便手提的手柄,並設有兩個小型外置口袋,非常容易攜帶又方便存取物品。

Louis Vuitton SKI系列:5. Coussin BB HK$ 35,500

Coussin 系列手袋早於去年的春夏時裝展中亮相,以柔軟立體的小羊皮製成。系列當中Coussin BB形狀輕盈又好襯,為了增強冬日感覺,Monogram圖案及部分鏈帶鏈環綴有幻彩飾面,將冬日冷調與折射光芒完美結合,展現多變的冬日氣氛。

Louis Vuitton SKI系列:6. Twist MM HK$ 36,500

Twist作為Louis Vuitton經典之一,當中標誌的LV扭鎖設計前衛又獨特,而今個 SKI系列則將過往的Epi粒面皮革,換成100%再生ECONYL®尼龍物料,編織肩帶一面飾有Monogram花卉滑雪圖案,打造出時下大熱的圓潤、膨脹感,穿搭起來不會厚重並且適合大部分女生體型。

