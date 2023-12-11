CHANEL工坊系列4大重點：經典手袋變成可愛口金包！揭2024流行色

CHANEL的 2023/24 Métiers d'art 工坊系列大秀，上周於英國曼徹斯特舉行，得到不少關注，女星桂綸鎂、周迅和Kristen Stewart均有出席。在這個前工業城的濃厚氣氛襯托下，CHANEL創意總監Virginie Viard以經典斜紋軟呢，打造出浪漫醉人的魅力。以下解構整個大秀的4大重點，讓大家都能重溫回味。



女星桂綸鎂、周迅都有出席CHANEL 2023/24 Métiers d'art 工坊系列大秀。(CHANEL提供)

CHANEL 2023/24 Métiers d'art 工坊系列大秀重點1. 選址曼徹斯特原因

相較於倫敦等大城市，Metier d'art工坊大秀選址曼徹斯特，生活節奏較悠閒慢活，而且從足球、文化至音樂都享譽盛名，更是Chanel女士迷上英國製斜紋軟呢的啟發地。創意總監Virginie Viard亦曾提到喜歡小城鎮，「不像倫敦——那太像巴黎了。」此外，今個系列主打斜紋軟呢，Viard表示「想到很多Gabrielle Chanel，但不想重製她穿西敏公爵外套的造型，因此加入了生動、流行精神元素。」

Metier d'art工坊大秀選址曼徹斯特。(CHANEL提供)

CHANEL 2023/24 Métiers d'art 工坊系列大秀重點2. 手袋都變成口金包？

近年不少設計師喜歡日本工藝，而在Métiers d'art 工坊系列大秀中，明顯地看出CHANEL將經典手袋，變成一個個可愛的口金包，結合標誌菱格紋，展現出悠閒優雅的感覺。若要追溯口金包的來源，其實它擁逾百年歷史，受第一次世界大戰前的歐洲文化影響，漸流行至亞洲，有人認為它來自歐洲，也有人堅持來自日本，真正說法無從稽考。

最新兩款CHANEL口金包，均配襯標誌菱格紋，其中一個設有手柄和鏈帶，略帶有Gabrielle及Kelly手袋的影子。另一款則較大型，剪裁經典，可擺放不少隨身物，而且襯搭珍珠，更有高貴典雅的感覺。

在Métiers d'art 工坊系列大秀中，明顯地看出CHANEL將經典手袋，變成一個個可愛的口金包。(CHANEL提供)

CHANEL 2023/24 Métiers d'art 工坊系列大秀重點3. 揭示2024年度流行色調

整個大秀的造型色彩，主要為時下流行的美拉德風格，部分則綴以繽紛柔和的色調，包括薰衣草、鼠尾草及米色等，將斜紋軟呢的布料變得更有活力。整個系列如同早前2024春夏時裝周預測的大熱顏色，以酒紅、水泥灰和黑色，結合流行的珍珠元素，展現出華麗的Quiet Luxury時尚舞台。

2024春夏季代表色TOP4：取替Y2K繽紛色、轉走黑紅Quiet Luxury？

整個系列如同早前2024春夏時裝周預測的大熱顏色，以酒紅和水泥灰等。(CHANEL提供)

CHANEL 2023/24 Métiers d'art 工坊系列大秀重點4. 打造60年代復古典雅感覺

系列亦注入60年代的英倫搖滾元素，常見報童帽、假瀏海帽的造型，更有模特兒手持英式茶罐外形的手袋，感覺帶有童趣和玩味，配襯荷葉邊裙子和花形珠寶腰帶，散發出甜美典雅的魅力氛圍。