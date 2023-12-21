Gucci Gift節日精選：經典手袋注入夢幻色彩 特殊材質營造派對感

【聖誕造型/GUCCI】年未派對聚會多多，想要點亮造型，除了要準備好一個完美妝容，造型配搭當然要有手袋配合！要切合派對需求的話，最好是選用材質獨特的節日手袋，全方位打造派對感。



還在考慮造型配搭的話，不妨入手GUCCI 最新的節日精選：Gucci Gift，無論是為自己挑選、送給摯愛閏密，都能夠成為完美的選擇，當中的手袋，將夢幻色彩注入經典，營造不一樣的派對感！

Gucci Gift節日精選 挑選自己禮物，送給摯愛閏密都可以！ (IG@gucci)

Gucci Gift節日精選：1. GUCCI HORSEBIT CHAIN SMALL SHOULDER BAG HK$27,500

這款飾有大型馬銜扣的腋下包，自推出後隨即成為大熱，來到秋冬佳節更注入銀色金屬色調以及皮革，將經典元素與當今設計互相糅合，帶出低調派對感。

Gucci Gift節日精選：1. GUCCI HORSEBIT CHAIN SMALL SHOULDER BAG HK$27,500（GUCCI）

Gucci Gift節日精選：2. GG MARMONT SMALL SHOULDER BAG HK$26,500

GG MARMONT SMALL SHOULDER BAG 可謂品牌的經典作品之一，標誌性的雙G LOGO，加上方形大容量手袋，實用又優雅。而這款手袋更注入少女心，以奪目的虹彩絎縫皮革帶出造型感。

Gucci Gift節日精選：2. GG MARMONT SMALL SHOULDER BAG HK$26,500（GUCCI）

Gucci Gift節日精選：3. GG MARMONT MINI SHOULDER BAG HK$ 23,500

若然喜愛精緻小袋子的話，這款迷你的GG MARMONT，顯得時尚又可愛！三款夢幻色彩，日與夜都能夠應付好：日間煥發優雅氣息到、入夜後四射閃亮魅力！

Gucci Gift節日精選：3. GG MARMONT MINI SHOULDER BAG HK$ 23,500（GUCCI）

Gucci Gift節日精選：4. GG MARMONT HALF-MOON-SHAPED MINI BAG HK$ 18,600

冬日之際，當然不少得厚實、柔軟的天鵝絨！半月包的外型，內裡以真絲緞布及雲紋綢製成，加上復古金色配件、雙G飾釘，整體優雅又時尚。

Gucci Gift節日精選：4. GG MARMONT HALF-MOON-SHAPED MINI BAG HK$ 18,600（GUCCI）

Gucci Gift節日精選：5. GUCCI BLONDIE TOP HANDLE BAG HK$ 18,300

對獨特的造型情有獨鐘？這款金屬銀色皮革手挽袋，像個小盒子般輕巧，配以低調的金屬銀色皮革，圓形Interlocking G為源自品牌典藏設計的Gucci Blondie系列，令造型更有靈活度與玩味感。

Gucci Gift節日精選：5. GUCCI BLONDIE TOP HANDLE BAG HK$ 18,300（GUCCI）

Gucci Gift節日精選：6. GUCCI DIANA SUPER MINI BAG HK$ 13,600

作為品牌的工藝經典，Gucci Bamboo Bag於1991年推出，屬戴安娜王妃最愛的手袋之一，現代版更命名為Diana。新款會比Bamboo1947 更具中性、經典感，其獨特之處是竹製手挽中的可拆式皮革搭帶，實用的盒形配以現代感的新配色，令手袋優雅同時更添活潑感覺。在2023秋冬系列中，這款經典以迷你版登場，更採用了金屬金色層壓皮革，令整體感覺更年輕化！

Gucci Gift節日精選：6. GUCCI DIANA SUPER MINI BAG HK$ 13,600（GUCCI）

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