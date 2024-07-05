將軍澳綁架一文整合｜兩女擄男童索$500萬　看清動機、手法及路線

周三（3日）將軍澳發生駭人聽聞的綁架案，光天化日下一名3歲男童在人來人往的將軍澳廣埸被人擄走。當日傍晚Whatsapp群組、社交平台及網上討論區，已流傳有男童被拐的消息，深夜部分帖文及訊息相繼被隱藏或刪除。事件諱莫如深，網民議論紛紛，卻又莫衷一是。直至周四（4日）清晨，警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）在將軍澳區救出肉參及拘捕兩名女子，事件逐漸水落石出。



警方即日開記者會交代案情，指兩名女子疑因財困而預謀犯案，將男童綁架至天晉一期單位，勒索家屬值逾500萬港元的泰達幣（USDT）作贖金，而二人與受害家庭並不相識。今日（5日）警方押其中一名疑犯重組案情。本文將整合目擊者見聞、警方公布的案情、疑犯背景及動機、犯案手法及綁架路線，讓讀者了解案件的來龍去脈。

疑犯黑布蒙頭被押落車，重組案情。（何穎賢攝）

男童與家人在商場逛街 疑犯暗地尋找「獵物」

周三（3日）下午4時許，一名3歲男童與家人在將軍澳廣場逛街，享受天倫之樂之際，原來有兩名女子卻因財困，早已預謀綁架勒索，又暗地分工及準備好BB車、替換衣服及行李箱，打算在商場內尋找「獵物」，其間在遊樂場發現一名3歲男童。

據知，當時男童與姐姐在商場2樓超市的遊樂場玩耍，隨後一名女子出現強行抱走男童及掩其口鼻，阻止他呼救。未幾，兩姐弟的母親到遊樂場尋人，發現兒子不見蹤影。女孩向母親講述弟弟被人捉走，更哭問超市職員：「有無見過我細佬？」男童無故被擄走，兩母女顯得慌張，唯有在職員帶領下到服務台查詢。

據目擊者所指，兩姐弟曾在遊樂場玩耍。（鄭嘉惠攝）

疑犯被帶上商場2樓一間雜貨店門外，警方拿出一個人形公仔準備模擬帶走小童的情況。（黃偉民攝）

疑犯擄走男童 放BB車推走 再塞入行李篋運往「天晉」

而擄走男童的女子，立即離開將軍澳商場。根據今日重組案情的示範，她抱著男童先走到唐德街君傲灣商場後門，將男童放上一架BB車，示意推往400米外的唐明街公園。疑犯進入公園後，沿公園外圍的唐賢里走到香港科技大學賽馬會大樓旁邊一條橫巷，估計她在橫巷樹蔭下與另一名女子會合，並將男童放入一個黑色行李篋，再推到「天晉」一期住宅單位收藏。

疑犯進入公園後，沿公園外圍的唐賢里走到香港科技大學賽馬會大樓旁邊一條橫巷。（黃偉民攝）

男童母親報警 O記接手調查

另一邊廂，男童母親尋人不果，擔心兒子安危，決定報警求助，並指獲得一張勒索字條，對方指示不要報警及要支付66萬粒泰達幣（約值逾500萬港元）作贖金，O記隨即接手調查及追緝疑犯。

社交平台及討論區流傳消息

傍晚時分，「連登」、「香港討論區」及facebook群組「將軍澳主場」等平台，開始流傳「將軍澳廣埸有男童被拐走」的消息，附有一張閉路電視截圖，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人用手巾掩嘴抱走；亦有圖片顯示警員在商場調查，以及一張剪貼而成，以簡體字印有「想小朋友安全 不可報警 下載Telegram」的紙條，上面留有聯絡帳號。

最後一張圖片，是聯絡綁匪Telegram帳號的對話截圖，對方指：「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66萬顆USDT（泰達幣）」，要求將虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。

網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。

綁匪要脅66萬泰達幣（USDT），即逾500萬元港幣。

網民主動聯絡及辱罵綁匪 管理員下架及隱藏內容

相關消息及圖片在網上引起熱議，不少網民質疑事件真偽，部分網民更主動透過Telegram聯絡及辱罵綁匪。深夜時分，各平台管理員以人道理由及擔心影響調查為由，決定介入處理，先後將有關貼文刪除、下架，又或是將部分訊息隱藏。

O記清晨破門入屋救出男童 家屬仍未付贖金

周四（4日）清晨5時，即綁架案發生約13小時，警方已成功鎖定疑犯藏參的天晉單位，並於5時20分破門入屋救出男童，並以涉嫌綁架拘捕兩名女子，又檢獲疑犯替換衣物、收藏男童的行李箱及多部電話等。當時家屬仍未付贖金，男童獲救後沒有表面傷勢，仍然清醒，但要入院檢查。警方在單位內未搜獲任何化學物品，正等待醫生或法醫檢查男童有否被施以化學物質令其昏迷。

將軍澳擄人勒索案，3歲男童與家人及母親朋友在將軍澳廣場逛街時被擄走，而藏參地點疑為附近屋苑天晉。（鄭嘉惠攝）

兩女疑因財困犯案 與受害家庭不相識

其後警方召開記者會交代案件詳情，指兩名被捕女子均為38歲及無業，一人為本地女子，為天晉單位的租客；另一人持雙程證，相信二人涉及財務問題，有預謀犯案，並與受害家庭不相識，二人被扣留在將軍澳警署調查。周四下午2時，持雙程證女疑犯不適，在O記探員押解下，由救護車送往將軍澳醫院。直至傍晚約6時離開醫院。

直到今日11時半，警方O記探員押送持雙程證的女疑犯到將軍澳廣場及唐明街公園重組案情，根據女疑犯的示範，案發當日正是她在商場落手擄手男童，並將男童帶到唐明街公園，與另一名本地女疑犯會合。警方暫未有發覺有其他涉嫌干犯罪案的人士，不排除疑犯以虛擬貨幣作贖金，是要令警方難以追查。而涉案單位為其中一名被捕人士所租用，現正調查是否存心用作犯案。

有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌（中）、警司周家文（左）及總督察王子于（右）交代案情。（陳浩然攝）

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案件駭人聽聞 區內家長人心惶惶

雖然案件暫告一段落，但光天化日在商場內擄走孩童，實在駭人聽聞。事件亦令區內不少家長人心惶惶，有家長為安全計也馬上購置嬰兒車，妥善安置孩童，以免被人拐走；亦有家長指會看緊子女，確保他們在視線範圍以內，並考慮為子女準備有GPS追蹤功能的智能手錶，隨時掌握他們的位置。