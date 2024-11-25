一氧化碳中毒｜為慳錢深圳購石油氣爐用9年　戶主憂安危換煤氣爐

大窩口邨富華樓一家三口一氧化碳中毒，男事主一度昏厥，送院後回復清醒。《香港01》今日（25日）接觸到廖姓男事主，他表示約9年前托朋友從深圳買熱水爐，來港自行安裝，多年來使用石油氣罐洗澡，懷疑爐具老化或沒關妥氣喉肇禍。他回憶前日洗澡後坐在椅上不醒人事，太太上前以為他睡著，不久亦都暈倒，由就讀中一的兒子報警。目前夫婦二人已經出院，兒子留院觀察後今日稍後亦出院。



大窩口邨一家三口一氧化碳中毒，男事主表示約8年前托朋友從深圳買熱水爐，來港自行安裝，多年來使用石油氣罐洗澡，懷疑爐具老化肇禍。（黃學潤攝）

廖姓男戶主表示，當日洗澡時沒有打開露台窗和廚房抽氣扇，從密封浴室步出後坐在露台的椅上，隨即「暈低咗，冇知覺，之後又輪到我太太。」，期間沒有感覺聞到異味。就讀中一的兒子見父母不作聲響，於是報警。救護員到場確定一氧化碳中毒，將一家三口送院。

現場可見，涉事熱水爐已被拆走，目前一家未能沖熱水涼。廖先生指，熱水爐約9年前托朋友從深圳購入，並自行安裝，多年來用石油氣洗澡，懷疑今次因自己沒閂好氣喉或機件老化肇禍。家中有的煮食爐亦曾用石油氣罐供氣，但使用上較不便，故早於4、5年前改用煤氣。

他指自己患嚴重風濕，無法走太遠的路，妻子則要負責照料他，慨嘆自己無法工作，一家三口只能依賴萬多元綜援維生，平日「慳得就慳」，一罐230元的石油氣可以洗澡兩個月，能節省不少開支，若轉用煤氣煮食及洗澡可能使費2000至3000元。

現場可見，涉事熱水爐已被拆走，有待煤氣公司上門安裝新爐。（黃學潤攝）

廖先生被送往仁濟醫院後醒來，再被送往東區醫院接受高壓氧氣罐治療，原定今日需要再覆診。不過他表示兒子今日可以出院，故此先去接他出院，再改期覆診。

經此意外，廖先生感嘆「人冇事就得㗎啦」。為一家人的安全，他決定改用煤氣爐洗澡，已聯絡煤氣公司盡快駁喉及安裝爐具，預料要花上數千元。

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三人居大窩口邨

據了解，56歲男姓廖事主與44歲姓阮妻子自2009年居於大窩口邨富華樓一單位，二人育有一子，今年13歲。

涉事熱水爐不可在浴室內使用 全屋窗戶關上兼無開啟抽氣扇

衞生署衞生防護中心指出，男事主洗澡時，住所內所有窗戶均被關上，抽氣扇亦沒有開啟。機電工程署現場調查發現涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室内排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致三人一氧化碳中毒。

機電署提醒市民以下事項：

．住戶應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐；

．無論安裝、更換或維修氣體熱水爐，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行；

．使用氣體用具時，包括氣體熱水爐及氣體煮食爐，必須保持室內的通風，例如應開動抽氣扇及不應關閉所有窗戶及門戶；及

．住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查，如對氣體熱水爐的狀況有懷疑，請立即停止使用並向註冊氣體供應公司查詢。



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