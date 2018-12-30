【重訪泰少足】裝備不足難前進　保安員與少年相隔10米欲救無從　

野豬隊13人被困洞穴18日，泰國軍方出動千名軍人搜救，各國專家團隊紛紛前往清萊支援，結果成功將13人全數救出。 但在救援大軍集結前，曾有一隊由英國人Vern和泰國人Lak率領的12人小隊勇闖洞穴，嘗試救人，並在洞穴一個分岔口中，聽到野豬隊成員傳來的聲音，最近估計只相隔10多米距離，礙於洞內環境惡劣，又有積水所阻，12人裝備不足，未能再前進。 不過這次行動，獲得一個重要訊息：野豬隊成員仍然生還！

平日清晨6時許，學校保安Lak已在校門前值班。但6月24日清晨6時許，即野豬隊被困翌日，他置身睡美人洞前，準備參與入洞救人。 （蔡正邦攝）

相識七年英國好友 邀入洞救人

平日清晨6時許，學校保安Lak已在校門前值班。但6月24日清晨6時許，即野豬隊被困翌日，他置身睡美人洞前，準備參與入洞救人。因為當日凌晨4點，政府人員先找到熟悉洞穴內部環境的英國人Vern加入救援隊伍。Vern與Lak是相識七年的好友，經常到睡美人洞深處探險，Vern認為二人合力才有機會救人，所以大清早就找來了Lak。

Lak與Vern在洞穴的合照。 （Lak提供圖片）

Lak最初認為被困少年只是在洞穴內迷路，沒想到情況超出他們掌控的範圍。 （蔡正邦攝）

12人小隊勇闖洞穴救人 最初以為少年洞內迷路

清晨，睡美人洞前，Lak和Vern領頭，身後有10名士兵，一行12人進洞。當時拯救行動沒有總指揮，沒有後勤基地，也談不上有詳細部署，匆匆忙忙就開始了。Lak最初認為被困少年只是在洞穴內迷路，沒想到情況超出他們掌控的範圍。12個人進洞後步行約1.2公里，順利通過洞室一、二及三，豈料再往前行800米時，卻發現前方一個分岔路口被水淹沒，眾人唯有止步。

Lak在洞穴參與救援行動。（Lak提供圖片）

分岔路口遭水淹 疑將野豬隊員困在洞內

分岔路的左方可通往洞穴深處，右方卻有一個闊3米、高2米的洞口，大水源源不絕的湧出來，Lak說大水是從睡美人洞北面的帕米山流進來的。他們相信大水淹沒分岔路口，令野豬隊員困於左方洞穴內。

就地取材製造沙包擋水失敗

救人小隊隨即從洞外運來三十多個袋子，就地取材，挖洞內的泥土塞滿袋子，製造沙包，打算塞住右路的洞口。可是洞口大、流水沖下來力量也大，根本堵不住。

抽水機排廢氣 抽水不成 12人險焗死

小隊沒有放棄，一計不成，再生一計！Lak與Vern於是決定將水直接抽走。一行人又調動抽水機入來，企圖將積水抽走，打通分岔路口，繼續往左路推進。誰想到抽水機是用汽油發動，發動不久狹窄的洞室充滿廢氣。如果繼續使用，水未抽乾，小隊12人已全部焗死。

Lak直言，在有限的裝備和資訊下，小隊能力所及的都已經做盡，不能強求。 （蔡正邦攝）

裝備不足難前進 果斷撤退向外求助

這個分岔路口是小隊遇到的第一個困難，也是最後一個，因為他們跨不過這道難關。再留下去也於事無補，一行12人於是果斷撤離。Vern一出洞口便向政府人員要求海豹隊成員、外國洞穴潛水專家支援。Lak直言，在有限的裝備和資訊下，小隊能力所及的都已經做盡，不能強求。他形容，洞內伸手不見五指，積水流水溫度又冷，地形複雜。所謂分岔口的左方通道其實非常狹窄，如果積水未清，又沒有潛水裝備，是無法完成救人任務的。

救援人員在洞口商量策略。（Lak提供圖片）

疑與少年僅相距10米 聞聲證13人仍生還

沒有救過一個人就撤走，有覺得白費功夫嗎？Lak說：沒有！

因為在堆沙包、抽積水的時候，Lak一行人聽到洞穴傳來小孩的聲音，估計最近時只相距10米距離，但隔着洞室和積水，他們無法溝通。行動雖然失敗，但獲得重要訊息：野豬隊仍然生還！是這個信念支撐起整個救援行動！

二人漸退居三線 提供洞穴內部資訊

增援請求發出後，7名海豹成員於6月25日凌晨已趕抵睡美人洞。軍方人員、洞穴潛水專家陸續抵達，大規模救援行動展開。生力軍、專家陸續加入，知識、能力和技術都更為優秀，Lak和Vern二人也由最初的主力，退居三線、四線的位置，最後長期留在洞穴一或二協供洞穴內部資訊，直至13名野豬隊成員獲救。

Lak感受至深的是政府官員能夠忘掉自己的官階和權力，向現場不同人士了解洞穴內部情況、討論救人方案，地位高、地位低、泰國人、外國人提出的，官員都樂意考慮，沒有一言堂，是成功的關鍵。 （Lak提供圖片)

高官放下官階和權力 願意聆聽是成功關鍵

談到救人經歷時，Lak總愛向記者展示高官與他並排而坐、商量救人策略的照片，不是刻意炫耀，Lak感受至深的是：要懂得放下身段，做能力所及的事，不要勉強。他指，政府官員能夠忘掉自己的官階和權力，向現場不同人士了解洞穴內部情況、討論救人方案，地位高、地位低、泰國人、外國人提出的，官員都樂意考慮，沒有一言堂，是成功的關鍵。訪問完結後，記者與Lak道別。Lak臨別贈言說，人生要時常保持樂觀。對的，保持樂觀也是拯救成功的關鍵，無論是救人者，還是被救者。