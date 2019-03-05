【護士猝死】28歲男護更表曝光　揭全病房護士日夜追更

上周五（1日），男護士劉瑋駿於家中猝死。他在瑪嘉烈醫院內科工作，曾向友人提及工作壓力大，經常「追更」身心疲憊，需要靠安眠藥入睡。香港01取得涉事病房的「地獄更表」，顯示每名護士都需要「追更」，不論是PAN更或PAPA更，僅得7至10小時的休息時間便要繼續工作。而死者劉瑋駿生前最後工作為PA更，晚上10至11時回到家中，翌日早上7時再回醫院工作，兩更中間只有約8小時休息。 人力資源顧問認為醫療系統人手不足，為確保醫院有24小時運作並有足夠人手，輪班制度令人手調配更彈性，亦較公平，但呼籲在編更時，要確保員工有足夠的休息時間。

返通宵後休息一天 連踩5日兼追更

香港01記者取得的涉事病房的護士編更表，死者劉瑋駿獲安排一天例假，其餘六日均要上班。上周一，劉瑋駿返N更即通宵更，由晚上9時工作至翌日早上7時；休息一天至周三返P更，下午2時工作至9時許；周四返A更，早上7時開始工作，與前一天的收工時間僅隔10小時。惟周四下班後，劉瑋駿回家向姓謝友人稱需要休息，至凌晨時份就發現他猝死家中。

涉事內科病房護士共有二十多名護士，更表顯示護士都要輪班，普遍是「PAN組合」或「PAPA組合」。於「PAN組合」中，護士需要一日內工作兩次，首先A更就早上7時工作至下午2時，休息7小時即要返N更，同日晚上9時工作至翌日早上7時。而「PAPA組合」則是P更轉A更時僅得十小時休息，猶如不停追更。

男護猝死家中 生前狂呻工作壓力大

上周五（1日）凌晨時分，一名28歲姓劉於瑪嘉烈醫院任職的男護士被發現在旺角家中昏迷，送院搶救無效不治。死者曾向朋友透露醫院工作壓力大，經常要追更，身心疲倦。

輪班制確保醫院24小時運作 三更有足夠人手

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍認為，在醫療系統人手不足的情況下，要維持24小時運作，輪班制度在招聘及人手調配上是較為理想的制度，「人手緊絀，冇辦法之下先咁做」。周綺萍解釋，早更、中更及通宵三更，通常返早更會比較受歡迎，「放工之後做咩都得，時間最好用」，通宵更因與生理時鐘不吻合，較不受歡迎，若推行固定更份，在護士人手短缺的情況下，中更及通宵更會難以請人，「如果請100個人，99個都要返早，其他更邊個做」，因此，奉行輪班制度，「唔理好同唔好，大家都有份，先公平」。當有人辭職，在輪更的情況下，可以「請一個就補一個」，而非少一個夜更，必須聘回一個夜更，請人更為容易。

每日輪班人手調配較彈性 編更應確保足夠休息時間

周綺萍指出，固定更份及每日輪更制度，比每周或每月的輪更模式更為普遍，每日輪更在人手調配上更為彈性，例如有人請假，可以由不同更份的人手頂上，此外，部份人可能更認同每日輪更，可以配合不同的生活安排，例如去銀行等，如有調更需要，不能返某更份，「搵人頂一日，易過頂一個月」。為免再有憾事發生，周綺萍提醒僱主在編更時，必須確保員工有足夠的休息時間，不應令員工過份疲累；員工在「加班」時，宜考慮個人健康狀況，在工餘時間，盡量作足夠的休息。