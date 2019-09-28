【9.27集會】兩男女疑撕紙拍大頭相　遭集會人士「私了」黑漆噴面

逃犯條例修訂引發的抗爭運動已逾百日，超過1500人被捕，用作拘留被捕人士的新屋嶺拘留中心備受關注。昨晚（27日）有市民在愛丁堡廣場舉行「聲援及關注新屋嶺被捕者人權集會」，至晚上九時許，有一男一女疑因拍照在場人士「大頭照」及撕紙問題，與集會人士發生口角。該兩名男女疑被集會人士「私了」，他們均遭人以黑漆噴面。就事件香港01已向警方查詢。

中年漢疑拍女集會人士拒刪相 集會人士「私了」

網上流傳的照片可見，一名身穿藍白格仔裇衫、帶着黑色背囊的中年男子，在愛丁堡廣場附近出現。據網民所指，該中年漢曾用手機拍攝女集會人士，現場人士見狀隨即上前勸阻，並要求中年漢刪除相關照片。而中年漢拒絕，雙方一度就此爭執，期間有糾察介入了解情況及維持秩序，並勸說中年漢刪除照片，但仍遭拒絕。事件擾攘約20分鐘後，有網民指中年漢突然發難襲擊圍觀市民，結果現場人士打開雨傘「私了」，向其施襲還擊，期間有糾察上前阻止。但中年漢面部仍遭黑漆噴面、眼鏡脫落、右眼紅腫。

女子被指撕連儂牆海報 遭人噴黑面部

集會將近結束前，有大批集會人士在郵政總局附近草叢位置圍堵一名女子，並以黑漆塗污其面部，期間亦以鐳射筆照射該名女子，現場有義務急救員上前分隔眾人。該名女子被指曾經撕去連儂牆上的海報，引起集會人士不滿。該名女子被圍堵後，曾說道：「我真係路過，點解要圍我同打我？無意思架真係。」其後該女子在部份人士護送下離開現場。沿途有集會人士高叫：「撕紙狗，唔好再搞事。」