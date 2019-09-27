【9.27集會】兩集會獲不反對通知　撐新屋嶺被捕者晚會料萬人出席

反對修訂《逃犯條例》風波持續，示威及集會不斷。周五（27日）中區將有2項集會，包括由一批中學生發起的聯校砌字活動，及網民發起的支援及關注新屋嶺被捕者人權集會，皆獲警方發出不反對通知書。 根據不反對通知書，關注新屋嶺被捕者人權集會會由下午5時開始，至下午11時59 分結束，地點為中環愛丁堡廣場大會堂低座對出空地，預料有1萬人參與。

連月警民衝突中多名被捕人士被送往新屋嶺拘留中心，更傳出被警方虐打的傳聞。（資料圖片）

連月警民衝突中多名被捕人士被送往新屋嶺拘留中心，更傳出被警方虐打的傳聞。特首林鄭月娥周四（26日）在首場社區對話中表示，由於新屋嶺問題備受關注，警方已不再使用新屋嶺拘留中心。

而由網民發起周五在愛丁堡廣場的集會，主題是抗議警方帶被捕者去新屋嶺扣留中心，並要求警方全面披露所有被帶去新屋嶺被捕者的個案，以及譴責警方阻止或延誤議員、律師、社工進入新屋嶺接觸受害者，延誤送院，嚴重剝奪他們的人權及人身安全。

根據警方不反對通知書所指，發起人預計集會會有1萬人參加，會安排至少50名糾察員在整個集會期間提供協助。

▼支援及關注新屋嶺被捕者人權集會不反對通知書▼

另外，多間中學包括皇仁書院等，發起周五4時半於愛丁堡廣場砌出「FREE HK」等字詞活動，同樣獲警方發出不反對通知書。據不反對通知書中，活動由下午4時開始，至下午5時結束，地點為中環郵政總局與龍和道南面行人路之間的一段行人通道。預料有500人參與，亦會有至少40名糾察員。

據活動發起組織呼籲，若參加者是學生，可穿上校服，若是舊生生則可穿黑衫，組織又邀請參加者攜帶長傘。