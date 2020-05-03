大膽慣犯偷拍夜歸少女裙底　調景嶺尾隨至彩虹　遭喝停仍死跟

上月尾（27日），一名21歲女子凌晨時分，由調景嶺站經彩虹站返回住所時，遭一名陌生男子偷拍裙底，女事主喝止後急返回住所，惟遭該名男子繼續尾隨並進入電梯大堂。警方昨日（2日）拘捕該名疑犯，揭發疑犯涉及另外兩宗偷拍案件，其中更曾兩度跟蹤偷拍21歲女事主。 警方表示，疑犯為一名24歲本地男子，報稱為侍應，主要針對夜歸獨行女性並以手機犯案，另外疑犯以往曾有同類型偷拍事件案底，相信對方「唔能夠控制自己嘅慾望」。

警方拘捕一名偷拍慣犯，檢獲八達通等證物。（鄧詠中攝）

上月27日凌晨1時許，一名21歲女事主獨自由調景嶺站，乘車到彩虹地鐵站後，欲返回區內住所時，突然發現大腿位置遭硬物觸碰，揭發一名陌生男子以手機偷拍其裙底，女事主即時大聲喝停疑人，並急步返回住所。惟疑人仍繼續尾隨女事主進入電梯大堂，女事主立即向保安員求救，同時一名男住戶亦協助喝停疑人，疑人隨即逃之夭夭。

揭涉另外兩宗偷拍 曾兩度跟蹤21歲女事主

經調查後，警方昨午於調景嶺將疑人拘捕，並揭發疑犯同時涉及另外兩宗偷拍裙底案件，其中一宗發生於本年2月凌晨1點半，與27日女事主為同一人，同於回家途中遭疑犯跟蹤偷拍，當時女事主成功喝止疑人，惟當時因害怕未有報警。而第三宗案件發生於3月22日凌晨3點40分， 秀茂坪一名25歲女子，於電梯位置遭疑犯偷拍裙底。據了解，由於疑犯與21歲女事主工作地點均接近調景嶺地鐵站，曾相遇數次，相信因此疑犯兩次成功尾蹤女事主至彩虹。

警方：疑犯無法控制慾望

黃大仙警區刑事總督察莫子威指，疑犯為一名24歲本地男子，報稱任職侍應，相信對方「唔能夠控制自己嘅慾望」，疑犯以往曾有同類型案底，最新一宗於去年5月被判有罪。警方目前已起回疑犯的八達通，以及犯案當日所穿的衣物，疑犯於警誡下未有承認事件，但警方已持有足夠證據，暫控疑犯三項遊蕩罪，稍後將交由法庭審理。

警方呼籲同類型案件的受害人如未報案，請盡快與警方聯絡。市民如有相關資料提供，亦可致電3661 6156與調查人員聯絡。