微波爐鸚鵡｜帶署助查3小時後獲釋　主人攜鸚鵡返家稱：雨過天晴

前日（4日）網上瘋傳微波爐「叮」鸚鵡帖文，事件引發社會關注。昨日警方登門將鸚鵡主人Sheron帶返警署調查，錄取口供後她已准許離開。Sheron表示，昨日到警署接受調查約3小時後，警方指事件不涉及刑事，她其後准許攜同鸚鵡回家，形容事件雨過天晴，又表示「點會有事，我都無做過」。

女主人將鸚鵡放進微波爐內，事件引起軒然大波。（資料圖片）

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早前社交媒體流傳數張相片，顯示1隻鸚鵡被放進微波爐內，其主人更聲稱「紅燒乳鴿」，事件引發軒然大波，事後鸚鵡主人雖然作出澄清，指「如果我叮熟咗佢，可以擺到今日？」，但仍遭到大批網民起底抨擊。警方及愛護動物協會人員昨日登門調查，並將她與鸚鵡帶回警署助查，警方及後表示經初步調查，寵物鸚鵡身上沒有表面傷痕，案件暫列「懷疑虐待動物」，事件中無人被捕。

主人Sheron今日接受訪問時表示，警方昨午登門調查期間，檢查涉事微波爐的開關功能等等，其後將她帶返警署落口供，又要求鸚鵡Oscar亦一同到警署檢驗。Sheron表示，當刻擔心鸚鵡需要於警署過夜，因Oscar害怕陌生環境，「隻鸚鵡離開我，會唔食野唔飲水」，最終她於警署逗留約3小時錄口供﹑處理手續後，警方便准許她帶同鸚鵡離開，未有落案起訴或將她拘捕。目前她與鸚鵡已返回家中，形容事件已「雨過天晴」，又指「點會有事，我都無做過」。她表示，日後若再出帖文亦只會「畀朋友睇」，不會公開分享。