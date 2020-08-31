上半年劫案升3.2倍　名錶成匪徒目標　遇劫東主：贓物難在港出售

警方統計數字顯示，今年上半年共有186宗搶劫案，較去年同期的44宗增加3.2倍。而過去兩個月本港亦發生至少7宗持械行劫案，當中有4宗涉及名錶劫案，被搶去的名錶包括價值過百萬的Richard Mille、勞力士Daytona等，而案中事主均被匪徒打傷或斬傷。 名錶成匪徒目標，7月遇劫、遭搶去價值過百萬元Richard Mille 的錶行東主稱，由於高檔名錶配有獨一無二的序號及出世紙，相信贓物較難在香港出售，估計會被帶往內地或東南亞國家市場放售。

鐘錶店東主被劫價值140萬 Richard Mille名錶案，警方於7月26日拘捕4名男子，惟名錶仍未尋回。（資料圖片／王譯揚攝）

過去一個月名錶被劫事件簿：

7月23日晚，尖沙咀加連威老道1間鐘錶店男東主，遭4名南亞漢毆劫，搶走其手上一隻約值140萬元Richard Mille名錶。

8月1日凌晨，23歲青年於天水圍鳳降村被4賊斬10刀，搶走一隻值約160萬元的Richard Mille名錶。

8月4日，回港避疫的澳洲工程師，在東鐵大圍站大堂與「買家」交收手錶時，遭2男狂斬，掠走值約27萬元的勞力士Daytona玫瑰金錶。

8月12日，一名男子於大埔泰亨村村口與人交收購買3隻勞力士朱古力Daytona（地通拿）名錶時，突遭3名刀手指嚇及圍毆，身上袋有63萬元交收現金的斜孭袋被搶去。

鍾錶行「名錶世家」負責人李先生亦是受害人之一，7月被劫去一隻價值140萬元的Richard Mille名錶。（受訪者提供圖片）

每隻名錶均有出世紙，列有其獨一無二的序號，有行內人士稱，要於本港出售賊贓名錶較難。對於近日發生多宗名錶行劫案，受害人之一鍾錶行「名錶世家」負責人李先生稱，他在7月23日於尖沙咀被搶去一隻逾140萬港元的Richard Mille ，事發後，李先生稱現時錶行要前往取貨或在外交收時，會找人同行助陣。他認為今年經濟差，有犯罪集團窺準名錶市場，於網上約交收後進行搶劫。

接收名錶時會要求放錶人登記身分證

李先生透露，高檔名錶正常都有出世紙，賊贓較難在香港出售，相信會帶往東南亞國家或內地市場去放售。問及如何保障自己店舖買賣的錶沒有問題，李先生稱，其鐘錶行以新貨為主，若要收二手名錶，一般會與熟人進行買賣。接收二手錶時，亦會要求出示出世紙，若無法提供時，通常不會接收該錶。當有人放錶時，亦會要求對方登記身分證，若檢查到錶有問題時，可找回放錶人。

名牌高檔錶被偷後，錶商會收到警方通知被劫去名錶的序號，品牌一般會有贓物名單，李先生稱，他有客人曾經試過拎錶隻去保養時，錶行發現錶隻序號列於西班牙贓物名單中，於是該錶隻被扣起作調查。李先生建議，買家若不想墮入陷阱，應找有信譽的錶行進行賣買。

翻查警方數字，今年上半年行劫案有186宗，較去年同期的44宗增加3.2倍，當中涉及金鋪、珠寶店及錶行的劫案則有8宗，比去年同期的1宗增加了7宗 。上半年被偵破的劫案共有107宗，拘捕197人，破案率57.5%。

珠寶金行被劫事件簿：

8月25日，兩名劫匪以鐵錘扑爆粉嶺和豐街43號一家珠寶金行內的飾櫃，劫去兩至四盤金飾，約值100萬元。

7月22日，上水新康街一間金舖遭匪徒持鐵錘打劫，掠走一批價值100萬的金鏈。

6月16日，天水圍天華路T Town（前稱頌富商場）1樓1間珠寶金行內，有數名持大鐵錘、棍的賊人闖入指嚇職員，並用鐵錘擊破櫥窗玻璃，賊人掠走一批約值110萬金飾後。

6月2日，屯門新墟德政圍2號1間珠寶行內，有兩名賊匪持開山刀指嚇職員，再以約86厘米長的大鐵鎚打爛飾櫃，搶走約300萬元金飾及珠寶。

3月3日，元朗教育路7號一間金舖被5名蒙面匪徒闖入，匪徒用斧頭及鎚仔打破金舖櫥窗，搶走約30件首飾和金器，價值逾100萬元。